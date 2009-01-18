Биткоин. Конец близок? - Bitcoin | MMGP

Опубликовано: 1 дек. 2017 г.
Биткоин, что это? Технологичное будущее или суровая афера тысячелетия? В то время , как курс биткоина бьет все мыслимые и немыслимые отметки, заставляя инвесторов по всему миру вкладывать средства в покупку, я, Аскетичный Джо, хочу поговорить о теоретическом и практическом крахе криптовалют как средства платежа, накопления, сбережения и меры стоимости чего либо. То есть о крахе криптовалют как денежного эквивалента и инструмента для спекуляций.
На мой взгляд, обоснование краха уже заложено в самом предмете, достаточно понять, что же такое биткоин. В узком смысле - биткоин полностью децентрализованная система взаиморасчетов денежными средствами посредством компьютерных мощностей. В широком смысле - это некий денежный суррогат, товар, который принимается некоторыми участниками мировой экономики за деньги.
Основное преимущество и смысл существования криптовалют, в том числе биткоина состоит в отсутствии контроля за транзакциями и невозможности какого- либо вмешательства в систему. Рынок считается полностью свободным, то есть цена определяется исключительно балансом спроса и предложения. Однако реальной ценности , либо какого нибудь обеспечения в виде некой реальной ценности, криптовалюты на сегодняшний день не имеют. Стоимость биткоина определяется ценой последней сделки на рынке. И эта стоимость будет расти до тех пор, пока большинство участников не задумается, стоит ли отдавать за виртуальный товар сколь-нибудь малые или большие реальные денежные средства. Тогда как биткоин не обеспечен ни чем, кроме спроса, реальные деньги обеспечены. Да-да, они обеспечены экономикой, военной мощью, а в отдельных случаях золотым запасом страны- эмитента. За национальной валютой стоит целое государство с его производством, недвижимостью, культурным наследием и людьми. За криптовалютой не стоит ничего, кроме краткосрочного желания владеть ей с целью ухода от налогов или получения наживы. Криптовалюты очень хорошо реализованы с точки зрения программирования, однако существенных преимуществ перед реальными деньгами не имеют.
На сегодня биткоин ежедневно тестирует все новые максимумы. Цена одной единицы в тысячи раз превышает стоимость официальных денежных единиц передовых государств. И в этих условиях обвал совершенно неизбежен.
В доказательство достаточно взглянуть на страницы истории, ведь человечество уже не раз вводило денежные суррогаты с возможностью заработка.
Самый яркий прецедент случился летом 1636 года в Нидерландах и получивший название "тюльпаномания". В то время половина населения страны единовременно решило подзаработать на редких луковицах тюльпанов и включилось в биржевые торги аукционного типа. Спрос был велик, а предложения не хватало, на рынке образовался пузырь: покупая тюльпан сегодняДавайте теперь прикиним, какова вероятность, что на рынке крипто за тысячу гульденов, завтра его продавали за две. Вскоре на одну луковицу тюльпана можно было купить дом в центре Роттердама или роскошную виллу в пригороде. Но однажды предложение не нашло своего спроса. Зачем покупать товар за тысячи гульденов, когда его реальная цена - сто? Начался обвал, спекулянты массово избавлялись от товара , но покупателя не было. В итоге тысячи людей потеряли все свое состояние именно по причине спекулятивного пузыря.
валют существует тот же спекулятивный пузырь?
Мое мнение, вероятность эта - сто процентов и рынок криптовалют на сегодня один огромный спекулятивный пузырь. Реальная стоимость того же биткоина - ничто, ноль долларов США, потому что:
Первое: биткоины не находятся в сфере регулирования правового поля ни одного государства, а значит никто не гарантирует даже реальность их существования. У криптовалют нет официального эмитента, соответственно спрашивать в случае чего не с кого.
Второе: реально цена биткоина обеспечена исключительно спросом на данный товар и она начнет падать как только биткоин станет менее модным, либо когда людям надоест отдавать огромные деньги за воздух.
Третье: рынок криптовалют полностью децентрализованный и нерегулируемый, а значит потрясения рано или поздно неизбежны. Основная опасность после начала обвала, что некому будет успокаивать рынок. Вполне вероятно в условиях массовой паники тестирование отметки 0 долларов США за биткоин.
Основной вопрос, который стоит на повестке нашего обзора - стоит ли вкладывать деньги в биткоин или прочие криптовалюты?. Если вы человек азартный , стремящийся к риску, возможно покупка биткоина станет для вас выгодным занятием в краткосрочной перспективе, однако на более длительный срок это может привести вас к финансовому краху. В случае избегания риска рекомендуется рассмотреть другие способы вложений средств, ведь инвестиции в биткоин граничат с инвестициями в финансовые пирамиды и исторически необоснованны.