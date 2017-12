Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой - Новости технологий и интернета | MMGP

ttxz Мастер

Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой



Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве в январе 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 2 декабря.



Во время салона будет представлена коллекция из 27 новых моделей в линиях Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci.



Примечательная новинка — IWC Tribute to Pallweber Edition «150 Years» с единственной секундной стрелкой, оснащенная механизмом IWC 94200. Модель навеяна историческими карманными часами 1884 года с так называемым «прыгающим» цифровым указателем: часы и минуты на их циферблате отображаются с помощью появляющихся в окошках крупных цифр, которые нанесены на вращающиеся диски.



Модель Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition «150 Years» в корпусе из платины, с белым лакированным циферблатом и воронеными оснащена новым мануфактурным калибром IWC 94805 с ручным подзаводом и запасом хода 96 часов. В механизме впервые скомбинированы турбийон постоянной силы и классический указатель фаз Луны, который нуждается в корректировке на один день только через 577,5 лет.



Женская модель Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years» в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным циферблатом и воронеными стрелками оснащена указателем фаз Луны у отметки «12 часов». Корпус и подвижные ушки часов покрыты 206 бриллиантами. Модель выпущена лимитированной серией из 50 экземпляров. Другая новинка в серии Da Vinci — Da Vinci Automatic Edition «150 Years» с синим лакированным циферблатом. Она оснащена новым мануфактурным калибром IWC 82200 с автоматической системой подзавода Пеллатона и запасом хода 60 часов. Механизм заключен в корпус из нержавеющей стали.



29 ноября сообщалось, что ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels представит на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве новую модель Lady Arpels Planétarium. Это женская версия часов Midnight Planétarium, воспроизводящих на циферблате ход планет Солнечной системы. Она входит в линию The Poetry of Time.



