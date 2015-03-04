Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,062 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:48
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,488
Благодарностей: 771
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой


Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве в январе 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 2 декабря.

Во время салона будет представлена коллекция из 27 новых моделей в линиях Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci.

Примечательная новинка — IWC Tribute to Pallweber Edition «150 Years» с единственной секундной стрелкой, оснащенная механизмом IWC 94200. Модель навеяна историческими карманными часами 1884 года с так называемым «прыгающим» цифровым указателем: часы и минуты на их циферблате отображаются с помощью появляющихся в окошках крупных цифр, которые нанесены на вращающиеся диски.

Модель Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition «150 Years» в корпусе из платины, с белым лакированным циферблатом и воронеными оснащена новым мануфактурным калибром IWC 94805 с ручным подзаводом и запасом хода 96 часов. В механизме впервые скомбинированы турбийон постоянной силы и классический указатель фаз Луны, который нуждается в корректировке на один день только через 577,5 лет.

Женская модель Da Vinci Automatic Moon Phase 36 Edition «150 Years» в корпусе из 18-каратного розового золота, с белым лакированным циферблатом и воронеными стрелками оснащена указателем фаз Луны у отметки «12 часов». Корпус и подвижные ушки часов покрыты 206 бриллиантами. Модель выпущена лимитированной серией из 50 экземпляров. Другая новинка в серии Da Vinci — Da Vinci Automatic Edition «150 Years» с синим лакированным циферблатом. Она оснащена новым мануфактурным калибром IWC 82200 с автоматической системой подзавода Пеллатона и запасом хода 60 часов. Механизм заключен в корпус из нержавеющей стали.

29 ноября сообщалось, что ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels представит на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве новую модель Lady Arpels Planétarium. Это женская версия часов Midnight Planétarium, воспроизводящих на циферблате ход планет Солнечной системы. Она входит в линию The Poetry of Time.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Швейцарцы гордятся своими банкам, но предпочитают платить наличными Николай7777 Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.01.2017 18:54
Швейцарцы перестают доверять банкам upline Новости в банковской сфере и страховании 73 21.11.2016 18:45
Швейцарцы разрешили спецслужбам следить за собой clipman77 Политика и экономика 22 03.10.2016 02:36
Швейцарцы учат роботов охотиться подобно хищникам dengov Новости технологий и интернета 15 10.07.2016 01:28
Швейцарцы на референдуме отказываются от гарантированного дохода в 2,5 тысячи франков dengov Новости в мире финансов и инвестиций 26 09.06.2016 15:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар city
Канадцы создали "умный" автомат
От city в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар SQMonitor
Forward Trust Company - forwardtrustcompany.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sum iskorka
BlackBerry полностью откажется от BlackBerry OS в пользу Android
От sum iskorka в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар vlastelin
Непридуманные смешные истории
От vlastelin в разделе «Юмор»
Аватар MonitoringFF
alchemist.bz - АЛХИМИК
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар zaharik1404
Все плюсы и минусы различных видов инвестирования на форекс
От zaharik1404 в разделе «Forex: общий форум»
.     
Пользователей
433,062
Тем
502,349
Сообщений
12,602,509

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram