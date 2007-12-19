VLB обеспечит внедрение блокчейн для автомобильного рынка России - Горячие новости криптовалют | MMGP

kislov



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VLB обеспечит внедрение блокчейн для автомобильного рынка России





VLB – инновационный проект на blockchain



Именно эти успехи стимулировали команду CarFix приступить к новому этапу реализации своего проекта – создания платформы Blockchain Lifecycle Vehicle или сокращено

Возможности платформы VLB позволят получить всю необходимую информацию об автомобиле. Это очень удобно и обеспечит прозрачность на автомобильном рынке.

Средства, полученные от ICO, будут использоваться для решения следующих задач: разработка и внедрение блокчейн в деятельности платформы, разработка программного обеспечения для создания полнофункционального интерфейса участника. Более детально об этом можно узнать в



Какие задачи будет решать платформа



Ее функциональные возможности позволят получать комплекс всех необходимых данных о каждом конкретном автомобиле. Такая информация всегда может понадобиться для потенциальных покупателей или ремонтных мастерских. Кроме того, в ней всегда будут заинтересованы страховые агентства, представители структур, которые занимаются выдачей автокредитов и других участников рынка.



Одним из главных ее плюсов является то, что для пользователей полностью исключается ряд рисков, которые часто возникают при покупке авто или реализации других.

С этой целью будет разработан инструмент InstaCar. Его функциональные возможности позволят значительно упростить взаимодействие между собственниками авто и мастерскими по ремонту и обслуживанию ТС. Использование данного ПО даст возможность мгновенно определять обоснованную цену для проведения тех или иных видов ремонтных работ для авто. Благодаря этому полностью исключаются всякие накрутки, которые часто имеют место и ведут у увеличению стоимости. Также, используя данный сервис собственники авто будут иметь возможность оформить полный спектр услуг различных сервисных центров. Кроме того, используя токены можно заказывать доставку запасных частей, которые требуются для ремонта авто. Сервис InstaFix даст возможность взаимодействовать представителям ремонтных сервисов и поставщикам запчастей. Это даст возможность эффективно оптимизировать их расходы и уменьшить стоимость проведения ремонтных работ.



Детали краудсейла



VLB - это токены, которые будут выпущены в соответствии со стандартом ERC-20. Токены VLB будут использоваться участниками экосистемы (сюда наряду с частными лицами могут войти крупные дилеры, страховщики, представители автокредита, ремонтные автосервисы) в качестве за внесение записей транзакций в блокчейн, а также станут основой всей системы.

Собственники токенов смогут обменивать их на другие криптовалюты или фиатные деньги.

Руководство проекта поставило перед собой амбициозную задачу – собрать около 100 млн долларов США и стать одним из лидеров на российском автомобильном рынке.

Краудсейл стартовал 27 ноября и уже за несколько дней было собрано 1.7 млн долларов США. Сбор средств продлится до 16 декабря.

Базовая цена составляет 650 VLB за 1 ETH. До 12 декабря участникам краудсейла будут предоставляться скидки в 10-20%, которые прибавляются к базовой стоимости токена.

В последние 5 дней краудсейла никаких бонусов уже не будет. Среди проектов, которые показали себя с самой лучшей стороны, обязательно необходимо упомянуть CarFix. В настоящее время команда этого проекта активно строит бизнес: 280 независимых ремонтных мастерских, которые полностью интегрированы в структуру платформы за счет использования программного обеспечения, все ключевые дистрибьюторы запасных частей, дилеры наиболее популярных на рынке брендов автомобилей. Кроме того, частью экосистемы стали также большая страховая компания и структуры, которые занимаются автомобильным кредитованием. Благодаря такому глобальному подходу экосистема постоянно растет и развивается, что позволяет обеспечить оптимальное равновесие спроса и предложения по всему жизненному циклу транспортного средства.Именно эти успехи стимулировали команду CarFix приступить к новому этапу реализации своего проекта – создания платформы Blockchain Lifecycle Vehicle или сокращено VLB , в деятельности которой будет использована технология blockchain. Уже созданная бизнес-модель CarFix основана на принципах прозрачности, справедливого ценообразования и полной эффективности. После реализации нового проекта она будет дополнительно обеспечена новыми возможностями, которые дает блочейн, а именно принципа децентрализации и неизменности записей.Возможности платформы VLB позволят получить всю необходимую информацию об автомобиле. Это очень удобно и обеспечит прозрачность на автомобильном рынке.Средства, полученные от ICO, будут использоваться для решения следующих задач: разработка и внедрение блокчейн в деятельности платформы, разработка программного обеспечения для создания полнофункционального интерфейса участника. Более детально об этом можно узнать в документации Ее функциональные возможности позволят получать комплекс всех необходимых данных о каждом конкретном автомобиле. Такая информация всегда может понадобиться для потенциальных покупателей или ремонтных мастерских. Кроме того, в ней всегда будут заинтересованы страховые агентства, представители структур, которые занимаются выдачей автокредитов и других участников рынка.Одним из главных ее плюсов является то, что для пользователей полностью исключается ряд рисков, которые часто возникают при покупке авто или реализации других.С этой целью будет разработан инструмент InstaCar. Его функциональные возможности позволят значительно упростить взаимодействие между собственниками авто и мастерскими по ремонту и обслуживанию ТС. Использование данного ПО даст возможность мгновенно определять обоснованную цену для проведения тех или иных видов ремонтных работ для авто. Благодаря этому полностью исключаются всякие накрутки, которые часто имеют место и ведут у увеличению стоимости. Также, используя данный сервис собственники авто будут иметь возможность оформить полный спектр услуг различных сервисных центров. Кроме того, используя токены можно заказывать доставку запасных частей, которые требуются для ремонта авто. Сервис InstaFix даст возможность взаимодействовать представителям ремонтных сервисов и поставщикам запчастей. Это даст возможность эффективно оптимизировать их расходы и уменьшить стоимость проведения ремонтных работ.VLB - это токены, которые будут выпущены в соответствии со стандартом ERC-20. Токены VLB будут использоваться участниками экосистемы (сюда наряду с частными лицами могут войти крупные дилеры, страховщики, представители автокредита, ремонтные автосервисы) в качестве за внесение записей транзакций в блокчейн, а также станут основой всей системы.Собственники токенов смогут обменивать их на другие криптовалюты или фиатные деньги.Руководство проекта поставило перед собой амбициозную задачу – собрать около 100 млн долларов США и стать одним из лидеров на российском автомобильном рынке.Краудсейл стартовал 27 ноября и уже за несколько дней было собрано 1.7 млн долларов США. Сбор средств продлится до 16 декабря.Базовая цена составляет 650 VLB за 1 ETH. До 12 декабря участникам краудсейла будут предоставляться скидки в 10-20%, которые прибавляются к базовой стоимости токена.В последние 5 дней краудсейла никаких бонусов уже не будет.

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