Инвестиции в криптовалюты: Инструкция для начинающих - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Santos2002

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 30.12.2015 Сообщений: 4 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Инвестиции в криптовалюты: Инструкция для начинающих В том случае если вы не обладаете должными знаниями о криптовалютах, но знаете, что с их помощью можно заработать деньги, то вам помогут следующие рекомендации. В этой статье будет рассказано о рисках инвестирования в криптовалюты и выборе монеты для вложения.

Есть ли смысл во вложении денег в криптовалюты?

На данный момент инвестирование в криптовалюты является одним из ведущих направлений. Этому есть ряд доказательств.

1. Цена стремительно увеличивается. Многие реальные валюты быстро теряют в стоимости, поэтому большая часть инвесторов решает вложиться в новый инструмент.

2. Возможности. Криптовалютами можно пользоваться в любой части мира, в том случае если там ее вдруг не запретили.

Рост цены

С начала создания криптовалют люди, купившие биткоин, неплохо заработали. Поэтому, вкладывая деньги в криптовалюты, можно их преувеличить.

Есть ли риски?

Перед тем как потратить свои кровно заработанные деньги на покупку виртуальных монет нужно разобраться с возможными рисками.

Есть профессионалы в сфере инвестирования, которые считают, что криптовалюты не приживутся в нашем мире, поэтому в них не стоить вкладываться. К примеру, так считает Джеймс Даймон – главный директор JP Morgan.

Инвесторы, которые продолжают вкладывать свои деньги в традиционные инструменты, считают, что, из-за высокой волатильности криптовалюты не смогут опередить всем привычные деньги.

Волатильность

Из-за больших колебаний в цене, инвестор, который преумножил свои вложения, может запросто уйти в минус. Для примера можно взять график цены на биткоин за три последних месяца.

Законность криптовалют

Есть государства, которые не разрешают использование криптовалют, поэтому в такой стране нельзя ими расплатиться или завести специальный кошелек. Также, в случае заработка, вы можете не знать, как задекларировать вашу прибыль и уплатить подоходный налог, так многие страны еще не создали специальные законы.

Какие криптовалюты купить?

Выбор монеты для вложения довольно не простой, потому что нужно принять во внимание некоторые особенности. Вот основные из них:

1. Доступность. Узнайте, законны ли криптовалюты в вашем государстве.

2. Перемещение. Важно, чтобы криптовалюты можно было легко переместить.

3. Защищенность. Этот пункт обязателен для привычных финансовых средств, таких как евро, например. Поэтому и криптовалюты должны быть защищены.

За несколько предыдущих лет было создано довольно много криптовалют. Самые популярные цифровые валюты.

1. Bitcoin. Сейчас это цифровая валюта наиболее популярная и дорогая. Она рентабельна для инвестиций. Хотя, как описано выше, она высоковолатильна.

2. Ethereum. Следующая по стоимости цене криптовалюта.

3. Litecoin. Это самая стабильная валюта на рынке.

Также есть еще очень иного цифровых валют.

Как вложить деньги в цифровые валюты?

1. Для начала, необходимо определиться с криптовалютой, в которую вы будете инвестировать. Это очень важно, так как существует больше 1000 цифровых валют.

2. Отложите сумму, которую готовы вложить и, в случае неудачи, потерять. Каждое вложение необходимо тщательно спланировать. Отложите деньги и ждите хорошего момента для покупки актива.

3. Заведите кошелек для криптовалюты. На него можно будет положить цифровую валюту, а также снять ее. Есть различные кошельки, для всех цифровых валют они отдельные.

4. Далее нужно зарегистрироваться на одной из бирж, их есть множество.

5. Настало время покупки, приобретите цифровую валюту, которую вы выбрали. Если у вас возникнут трудности с покупкой, то вы всегда можете обратиться в техподдержку.

Теперь вы знаете о том, как инвестировать деньги в криптовалюты. Помните о возможных рисках и тщательно продумайте план своего вложения.

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Автор: Santos2002

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