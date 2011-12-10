с 1 000 до 100 000 за год на ставках (часть 1ая) - Дневник манимейкера | MMGP
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с 1 000 до 100 000 за год на ставках (часть 1ая)

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Старый Сегодня, 20:58
#1
Интересующийся
 
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 19.11.2017
Сообщений: 40
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
с 1 000 до 100 000 за год на ставках (часть 1ая)
всем привет! решил, как и многие здесь, открыть свою тему (завести дневник), где буду показывать свои результаты и, надеюсь увеличение банка)))
выбрал дистанцию длиною в год, посчитав что этого будет вполне достаточно для воплощения своего замысла. для этого мне придется увеличить начальный банк в 100 раз! сумасшедшая цифра на первый взгляд, но если взглянуть на это по другому, то это всего лишь 7 (семь) удвоений банка:

1000 2000
2000 4000
4000 8000
8000 16000
16000 32000
32000 64000
64000 128000

это будет мой первый опыт неспешного увеличения банк, до это в основном играл достаточно агрессивно рассчитывая на быстрое обогащение.. чем это обычно кончается, наверное, не нужно объяснять)))
также это мой первый опыт публичного ведения банка. ограничено-публичного, так как в теме я не буду давать каких либо прогнозов, показывать свои ставки и т.д. буду лишь делиться недельными результатами.

итак, создал тему, на днях пополню счет и начну свой марафон
поддержка и критика приветствуется
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Crosby G вне форума  
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