с 1 000 до 100 000 за год на ставках (часть 1ая) - Дневник манимейкера | MMGP

всем привет! решил, как и многие здесь, открыть свою тему (завести дневник), где буду показывать свои результаты и, надеюсь увеличение банка)))
выбрал дистанцию длиною в год, посчитав что этого будет вполне достаточно для воплощения своего замысла. для этого мне придется увеличить начальный банк в 100 раз! сумасшедшая цифра на первый взгляд, но если взглянуть на это по другому, то это всего лишь 7 (семь) удвоений банка:
1000 2000
2000 4000
4000 8000
8000 16000
16000 32000
32000 64000
64000 128000
это будет мой первый опыт неспешного увеличения банк, до это в основном играл достаточно агрессивно рассчитывая на быстрое обогащение.. чем это обычно кончается, наверное, не нужно объяснять)))
также это мой первый опыт публичного ведения банка. ограничено-публичного, так как в теме я не буду давать каких либо прогнозов, показывать свои ставки и т.д. буду лишь делиться недельными результатами.
итак, создал тему, на днях пополню счет и начну свой марафон
поддержка и критика приветствуется