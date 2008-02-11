Как на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию - Политика и экономика | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,062 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Политика. Экономика. История. Власть. Выборы.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:37
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,792
Благодарностей: 1,865
УГ: 31
КП: 0.223
подарки
Как на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию



Как наличная валюта попадает в Россию? Наверное многие из нас задавались не раз этим вопросом и в своё время журнал Форбс дал на него авторитетный ответ, который вы и сможете прочитать ниже.

Как же на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию? Здесь нужно сразу сказать, что такие зарубежные банки как Citi, Bank of America, Raiffeisen, Deutsche Bank, ABN Amro довольно хорошо на этом зарабатывают. Кстати, эти банки могут иногда пересылать нам валюту через свои офшорные подразделения.

Сама технология покупки тех же долларов следующая: российский банк первым выполняет перевод безналичных долларов США на свой коррсчёт в Америке, платя при этом комиссию от 0,02 до 2%. Увидев эти деньги в своей системе, штатовский банк в свою очередь снимает заказанную сумму уже со своего коррсчёта в Федрезерве США и с помощью инкассаторов доставляет их в аэропорт к вылетающему в РФ самолету. Далее они загружаются в самолет и что интересно во время полёта они как бы никем и не охраняются. Но как только в аэропорту прилёта у самолета открываются люки, то валютные средства тут же должны оказываться под инкассаторской охраной. Забрав контейнеры с деньгами наши инкассаторы доставляют их в банк, где их проверяют и считают заново. Далее банк-получатель распоряжается этими средствами фактически на своё усмотрение.

Что касается самолетов перевозящих деньги, то они могут варьироваться. Это могут быть и рейсовые авиалайнеры и грузовые, а то и чартеры заказанные самим банком и здесь важна только страховка - она распространяется не на все авиакомпании, к примеру, наш Аэрофлот в этом плане обделён, т.е. доллары США самолеты Аэрофлота В Россию не привозят из-за отсутствия страховки. И максимально в один самолет загружают денег на сумму не более чем 250 млн долл. США (это где-то 2,5 тонны на вес). Большую сумму загружать нельзя, т.к. страховые компании страхуют такой груз только до 250 млн долл. США.

Из еще интересного можно отметить, что состояние купюр отражается на их стоимости. То есть банки различают абсолютно новые купюры и купюры беушные (б/у) и торгуя ими на межбанке, на старых купюрах они зарабатывают меньше на 4-5 копеек с 1 доллара США. Стоимость редких валют, например, тех же саудовских риалов или юаней дороже долларов в несколько раз. И кстати, инкассаторы забирая деньги из самолёта получают только приблизительную информацию о перевозимой ими сумме - видимо так положено по инструкции.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5a22d524002a1
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:03
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что на самом деле происходит с экономикой США Clic Новости в мире финансов и инвестиций 8 31.08.2016 00:48
Природные ресурсы, чьи они на самом деле? Clic Новости в мире финансов и инвестиций 19 05.08.2016 05:36
Ипотека, как это на самом деле nata5 Банковский форум 113 02.08.2016 13:26
Что такое Forex на самом деле? Niformalexx Forex: общий форум 147 22.04.2014 18:37
Голосование - Кто на самом деле жулик? Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 0 11.02.2008 04:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
ЦБ Финляндии и Минфин изучают потенциал технологии блокчейн
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ElarGroup3
Суд отказался принять иск Навального против Путина
От ElarGroup3 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар seter
Академия наук Украины: денег нет, ученых все меньше
От seter в разделе «Политика и экономика»
Аватар vserus
ПАММ-счет yurbas: 607345 (ForexTrend)
От vserus в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар SMaryana
Суд взыскал с заключенного 50 тысяч рублей за месячную голодовку
От SMaryana в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
30.06.2017 г. : клиенты Сбербанка пожаловались на повторное списание денег
От OPLOTT в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
433,062
Тем
502,349
Сообщений
12,602,508

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram