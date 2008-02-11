Как на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию - Политика и экономика | MMGP

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Как на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию





Как наличная валюта попадает в Россию? Наверное многие из нас задавались не раз этим вопросом и в своё время журнал Форбс дал на него авторитетный ответ, который вы и сможете прочитать ниже.



Как же на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию? Здесь нужно сразу сказать, что такие зарубежные банки как Citi, Bank of America, Raiffeisen, Deutsche Bank, ABN Amro довольно хорошо на этом зарабатывают. Кстати, эти банки могут иногда пересылать нам валюту через свои офшорные подразделения.



Сама технология покупки тех же долларов следующая: российский банк первым выполняет перевод безналичных долларов США на свой коррсчёт в Америке, платя при этом комиссию от 0,02 до 2%. Увидев эти деньги в своей системе, штатовский банк в свою очередь снимает заказанную сумму уже со своего коррсчёта в Федрезерве США и с помощью инкассаторов доставляет их в аэропорт к вылетающему в РФ самолету. Далее они загружаются в самолет и что интересно во время полёта они как бы никем и не охраняются. Но как только в аэропорту прилёта у самолета открываются люки, то валютные средства тут же должны оказываться под инкассаторской охраной. Забрав контейнеры с деньгами наши инкассаторы доставляют их в банк, где их проверяют и считают заново. Далее банк-получатель распоряжается этими средствами фактически на своё усмотрение.



Что касается самолетов перевозящих деньги, то они могут варьироваться. Это могут быть и рейсовые авиалайнеры и грузовые, а то и чартеры заказанные самим банком и здесь важна только страховка - она распространяется не на все авиакомпании, к примеру, наш Аэрофлот в этом плане обделён, т.е. доллары США самолеты Аэрофлота В Россию не привозят из-за отсутствия страховки. И максимально в один самолет загружают денег на сумму не более чем 250 млн долл. США (это где-то 2,5 тонны на вес). Большую сумму загружать нельзя, т.к. страховые компании страхуют такой груз только до 250 млн долл. США.



Из еще интересного можно отметить, что состояние купюр отражается на их стоимости. То есть банки различают абсолютно новые купюры и купюры беушные (б/у) и торгуя ими на межбанке, на старых купюрах они зарабатывают меньше на 4-5 копеек с 1 доллара США. Стоимость редких валют, например, тех же саудовских риалов или юаней дороже долларов в несколько раз. И кстати, инкассаторы забирая деньги из самолёта получают только приблизительную информацию о перевозимой ими сумме - видимо так положено по инструкции.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a22d524002a1 Как наличная валюта попадает в Россию? Наверное многие из нас задавались не раз этим вопросом и в своё время журнал Форбс дал на него авторитетный ответ, который вы и сможете прочитать ниже.Как же на самом деле работает бизнес по доставке долларов США в Россию? Здесь нужно сразу сказать, что такие зарубежные банки как Citi, Bank of America, Raiffeisen, Deutsche Bank, ABN Amro довольно хорошо на этом зарабатывают. Кстати, эти банки могут иногда пересылать нам валюту через свои офшорные подразделения.Сама технология покупки тех же долларов следующая: российский банк первым выполняет перевод безналичных долларов США на свой коррсчёт в Америке, платя при этом комиссию от 0,02 до 2%. Увидев эти деньги в своей системе, штатовский банк в свою очередь снимает заказанную сумму уже со своего коррсчёта в Федрезерве США и с помощью инкассаторов доставляет их в аэропорт к вылетающему в РФ самолету. Далее они загружаются в самолет и что интересно во время полёта они как бы никем и не охраняются. Но как только в аэропорту прилёта у самолета открываются люки, то валютные средства тут же должны оказываться под инкассаторской охраной. Забрав контейнеры с деньгами наши инкассаторы доставляют их в банк, где их проверяют и считают заново. Далее банк-получатель распоряжается этими средствами фактически на своё усмотрение.Что касается самолетов перевозящих деньги, то они могут варьироваться. Это могут быть и рейсовые авиалайнеры и грузовые, а то и чартеры заказанные самим банком и здесь важна только страховка - она распространяется не на все авиакомпании, к примеру, наш Аэрофлот в этом плане обделён, т.е. доллары США самолеты Аэрофлота В Россию не привозят из-за отсутствия страховки. И максимально в один самолет загружают денег на сумму не более чем 250 млн долл. США (это где-то 2,5 тонны на вес). Большую сумму загружать нельзя, т.к. страховые компании страхуют такой груз только до 250 млн долл. США.Из еще интересного можно отметить, что состояние купюр отражается на их стоимости. То есть банки различают абсолютно новые купюры и купюры беушные (б/у) и торгуя ими на межбанке, на старых купюрах они зарабатывают меньше на 4-5 копеек с 1 доллара США. Стоимость редких валют, например, тех же саудовских риалов или юаней дороже долларов в несколько раз. И кстати, инкассаторы забирая деньги из самолёта получают только приблизительную информацию о перевозимой ими сумме - видимо так положено по инструкции.Специально для mmgp.ru

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