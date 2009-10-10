Россия столкнётся с дефицитом мандаринов из-за неурожая цитрусовых в Абхазии - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Под угрозой оказался самый главный продукт Новогоднего стола каждой российской семьи. Как отчитались сотрудники Сочинской таможни, поставки мандаринов из Республики Абхазия сократились в 2,7 раза, по сравнению с показателями прошлого года.
В период осени и зимы, основным экспортным товаром Абхазии становятся мандарины, которые практически полностью вывозятся на территорию России. Но в текущем году у местных фермеров большие проблемы. А дело в том, что в сельскохозяйственном секторе республики не нашлось денег на приобретение химикатов, чтобы обработать плодоносящие деревья и кустарники. В итоге, половина урожая цитрусовых была уничтожена насекомыми-вредителями и различными болезнетворными бактериями и вирусами
Начиная с 15 октября 2017 года, сотрудники Сочинской таможни оформили пропуск на 1,5 тыс тонн мандаринов. В среднем, за сутки пропускается через государственную границу Российской Федерации до 25 тонн цитрусовых из Республики Абхазия. В прошлом году, за этот же промежуток времени, фермеры поставили в Россию 4 тыс тонн мандаринов. В среднем, через российскую границу пересекало от 60 до 68 тонн цитрусовых, по итогам 2016 года.
Денис Воронин, который возглавляет таможенный пост в Сочи, заявил журналистам, что вся продукция, которая пропускается с территории Абхазии, не облагается пошлинами, так как в отношении абхазских производителей применяется режим свободной торговли, который действует для всех стран, входящих в СНГ. По продаваемой продукции взимается только внутренний налог. Законодательно не ограничены нормы ввоза коммерческих грузов в количественном эквиваленте. От таможенной стоимости коммерческой партии груза выплачивается НДС в размере 18 процентов.
И данная новость вряд ли обрадует обычного российского потребителя. Ведь перед новогодними праздниками спрос на цитрусовые стремительно растёт. И продавцы начинают накручивать в связи с этим ценник. После того, как стало известно о неурожае мандаринов в Абхазии, стоит ждать очередного скачка цен.
В прошлом году таможенники Сочи оформили за октябрь-февраль 12 тыс тонн цитрусовых из Республики Абхазия.
Специально для mmgp.ru