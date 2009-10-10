Без инвестиций система здравоохранения России оказалась на грани полного коллапса - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Система российского здравоохранения находится на грани полнейшего коллапса, без государственных инвестиций, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По её словам, износ оборудования и инфраструктуры превысил показатель в 56 процентов, данные указаны в среднем по стране. И это при том, что государственные инвестиции в систему здравоохранения снижаются уже 10 год подряд. С 2,7 процента ВВП в 2007 году, до 1,2 процента ВВП в текущем году.
По данным за 2016 год, у 31 процента медицинских учреждений отсутствует банальный водопровод. Канализация отсутствует ещё у 35,5 процента медучреждений. У 40,5 процентов зданий принадлежащих Министерству здравоохранения отсутствует подключение к системе центрального отопления, проще говоря, здания отрезаны от теплоснабжения за долги.
Более 30 процентов от всего парка рентгеновских аппаратов уже давно выработали свой ресурс. То же самое можно сказать и об оборудовании кабинетов УЗИ - износ 24,6 процента. Ещё хуже обстоит дело с лабораторным оборудованием, износ - 52,7 процента.
Коэффициент обновления оборудования за последние годы на крайне низких показателях. И последние три года коэффициент продолжает снижаться. Сокращаются инвестиционные фонды для капитального ремонта зданий медицинских учреждений, что приводит к полному несоответствию требованиям той инфраструктуры, что ещё сохранилась.
Те денежные средства, что изымаются у населения в Фонд обязательного медицинского страхования, могут покрыть только лишь часть текущих расходов российской системы здравоохранения.
В проекте федерального бюджета на следующий год, на медицину выделено 460 млрд рублей, тогда как на армию решили потратить в 11 раз больше, более 5 трлн рублей. На содержание чиновников и государственного аппарата так же заложены затраты куда как больше, чем на медицину - 1,23 трлн рублей.
По сравнению с прошлым годом, расходы на медицину увеличились на 6 млрд рублей, то есть на 1,3 процента. В то время как официальная инфляция превысила планку в 4 процента.
За последнее десятилетие, в странах ОЭСР инвестиции в здравоохранение увеличились с 17 до 18,7 процента в статье государственных расходов. Тогда как в России наблюдается снижение данного показателя. Как заявляют иностранные эксперты - сокращение инвестиций в систему здравоохранения ещё больше отдаляет Россию от развитых стран и ставит её в один ряд со странами третьего мира.
Специально для mmgp.ru