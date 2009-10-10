Без инвестиций система здравоохранения России оказалась на грани полного коллапса - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Oziris Специалист

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Без инвестиций система здравоохранения России оказалась на грани полного коллапса



Система российского здравоохранения находится на грани полнейшего коллапса, без государственных инвестиций, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По её словам, износ оборудования и инфраструктуры превысил показатель в 56 процентов, данные указаны в среднем по стране. И это при том, что государственные инвестиции в систему здравоохранения снижаются уже 10 год подряд. С 2,7 процента ВВП в 2007 году, до 1,2 процента ВВП в текущем году.



По данным за 2016 год, у 31 процента медицинских учреждений отсутствует банальный водопровод. Канализация отсутствует ещё у 35,5 процента медучреждений. У 40,5 процентов зданий принадлежащих Министерству здравоохранения отсутствует подключение к системе центрального отопления, проще говоря, здания отрезаны от теплоснабжения за долги.



Более 30 процентов от всего парка рентгеновских аппаратов уже давно выработали свой ресурс. То же самое можно сказать и об оборудовании кабинетов УЗИ - износ 24,6 процента. Ещё хуже обстоит дело с лабораторным оборудованием, износ - 52,7 процента.



Коэффициент обновления оборудования за последние годы на крайне низких показателях. И последние три года коэффициент продолжает снижаться. Сокращаются инвестиционные фонды для капитального ремонта зданий медицинских учреждений, что приводит к полному несоответствию требованиям той инфраструктуры, что ещё сохранилась.



Те денежные средства, что изымаются у населения в Фонд обязательного медицинского страхования, могут покрыть только лишь часть текущих расходов российской системы здравоохранения.



В проекте федерального бюджета на следующий год, на медицину выделено 460 млрд рублей, тогда как на армию решили потратить в 11 раз больше, более 5 трлн рублей. На содержание чиновников и государственного аппарата так же заложены затраты куда как больше, чем на медицину - 1,23 трлн рублей.



По сравнению с прошлым годом, расходы на медицину увеличились на 6 млрд рублей, то есть на 1,3 процента. В то время как официальная инфляция превысила планку в 4 процента.



За последнее десятилетие, в странах ОЭСР инвестиции в здравоохранение увеличились с 17 до 18,7 процента в статье государственных расходов. Тогда как в России наблюдается снижение данного показателя. Как заявляют иностранные эксперты - сокращение инвестиций в систему здравоохранения ещё больше отдаляет Россию от развитых стран и ставит её в один ряд со странами третьего мира.



Специально для mmgp.ru Система российского здравоохранения находится на грани полнейшего коллапса, без государственных инвестиций, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. По её словам, износ оборудования и инфраструктуры превысил показатель в 56 процентов, данные указаны в среднем по стране. И это при том, что государственные инвестиции в систему здравоохранения снижаются уже 10 год подряд. С 2,7 процента ВВП в 2007 году, до 1,2 процента ВВП в текущем году.По данным за 2016 год, у 31 процента медицинских учреждений отсутствует банальный водопровод. Канализация отсутствует ещё у 35,5 процента медучреждений. У 40,5 процентов зданий принадлежащих Министерству здравоохранения отсутствует подключение к системе центрального отопления, проще говоря, здания отрезаны от теплоснабжения за долги.Более 30 процентов от всего парка рентгеновских аппаратов уже давно выработали свой ресурс. То же самое можно сказать и об оборудовании кабинетов УЗИ - износ 24,6 процента. Ещё хуже обстоит дело с лабораторным оборудованием, износ - 52,7 процента.Коэффициент обновления оборудования за последние годы на крайне низких показателях. И последние три года коэффициент продолжает снижаться. Сокращаются инвестиционные фонды для капитального ремонта зданий медицинских учреждений, что приводит к полному несоответствию требованиям той инфраструктуры, что ещё сохранилась.Те денежные средства, что изымаются у населения в Фонд обязательного медицинского страхования, могут покрыть только лишь часть текущих расходов российской системы здравоохранения.В проекте федерального бюджета на следующий год, на медицину выделено 460 млрд рублей, тогда как на армию решили потратить в 11 раз больше, более 5 трлн рублей. На содержание чиновников и государственного аппарата так же заложены затраты куда как больше, чем на медицину - 1,23 трлн рублей.По сравнению с прошлым годом, расходы на медицину увеличились на 6 млрд рублей, то есть на 1,3 процента. В то время как официальная инфляция превысила планку в 4 процента.За последнее десятилетие, в странах ОЭСР инвестиции в здравоохранение увеличились с 17 до 18,7 процента в статье государственных расходов. Тогда как в России наблюдается снижение данного показателя. Как заявляют иностранные эксперты - сокращение инвестиций в систему здравоохранения ещё больше отдаляет Россию от развитых стран и ставит её в один ряд со странами третьего мира.

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