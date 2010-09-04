Samsung начнёт оборачивать смартфоны дисплеями - Новости технологий и интернета | MMGP
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Samsung начнёт оборачивать смартфоны дисплеями

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Samsung начнёт оборачивать смартфоны дисплеями

Вслед за патентами на полностью безрамочные смартфоны компания Samsung подала в Международное бюро интеллектуальной собственности заявку на регистрацию нового дизайна для смартфонов, судя по которым производитель намерен и дальше экспериментировать с изогнутыми гранями дисплея. Если ранее они были лишь немного скошены, то в будущих устройствах компания может начать оборачивать смартфоны экранами.


Как видно на представленных изображениях, дисплей может заходить на часть задней стороны. В документе говорится, что это должно повлечь за собой появление совершенно нового интерфейса и способствовать «лучшему сцеплению» при использовании.


Как известно, Samsung также готовится к выпуску сгибаемых смартфонов, поэтому пока не ясно, как именно будут выглядеть будущие устройства южнокорейского гиганта.

Источник.
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