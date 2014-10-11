Украина с начала года экспортировала меда на более 100 млн долларов - Горячие новости | MMGP

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Украина с начала года экспортировала меда на более 100 млн долларов

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Украина с начала года экспортировала меда на более 100 млн долларов


Украина в январе-октябре 2017 года экспортировала 53,7 тыс. тонн меда на общую сумму 103,2 млн долл., передает УНН со ссылкой пресс-службу ГФС.

Основным импортером украинского меда были США. Так, в США было поставлено меда на 24,7 млн долл.

Второе место занимает Германия. В Германию за 10 месяцев текущего года было поставлено меда на общую сумму 24,6 млн долл.

Польша занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров украинского меда. Экспорт меда в Польшу по итогам 10 месяцев 2017 года составил 14,4 млн долл.

Также отмечается, что за 10 месяцев текущего года Украина импортировала меда на 155 тыс. долл. США.

Напомним, в 2016 году 19 стран Европы покупали мед из Украины. В прошлом году лидерами по импорту украинского меда были Германия (18,482 тыс. тонн), Польша (10,920 тыс. тонн) и Франция (2,310 тыс. тонн).

За последние 5 лет мировой импорт украинского меда увеличился на 32% и продолжает расти.

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