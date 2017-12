edvinkaya

Регистрация: 29.11.2017 Сообщений: 2 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Bitzine.biz * Trusted Admin

Legit and Registered Company

Long term investment

goo.gl/nEZxa9

0.13% Hourly 3.12% Daily

0.15% Hourly 3.6 Daily

0.17% Hourly 4.08 Daily

0.21% Hourly 5.04 Daily

✳️ Principal Back Anytime

✳️ 5% Cancellation Fee

✳️ 5% Referral commissions

✳️ 10% Representative commission

✳️ Instant withdrawal

Minimum deposit 0.001 BTC

Minimum withdraw 0.0005 BTC

goo.gl/nEZxa9





Sent from my iPhone using Tapatalk Trusted AdminLegit and Registered CompanyLong term investmentgoo.gl/nEZxa90.13% Hourly 3.12% Daily0.15% Hourly 3.6 Daily0.17% Hourly 4.08 Daily0.21% Hourly 5.04 Daily✳️ Principal Back Anytime✳️ 5% Cancellation Fee✳️ 5% Referral commissions✳️ 10% Representative commission✳️ Instant withdrawalMinimum deposit 0.001 BTCMinimum withdraw 0.0005 BTCgoo.gl/nEZxa9Sent from my iPhone using Tapatalk

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

__________________