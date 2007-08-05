miningcoingroup.com - Mining Coin Group - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Новый проект / я не админ
Старт проекта: 05.09.2017
Легенда компании:
Цитата:
Криптомайнинговая компания Mining Coin Group была основана в 2017 году. И в этом же году, 5-го сентября, мы зарегистрировали свой бизнес официально. Mining Coin Group специализируется на майнинге цифровых валют. Но в отличие от других компаний, которые также основой своего бизнеса сделали майнинг цифровых валют, мы это делаем в очень серьезных масштабах.
Достаточно сказать, что майнинг от Mining Coin Group – это майнинг всех основных криптовалют мира, которые, на наш взгляд, показывают перспективность и коммерческую целесообразность майнинга.
Принимая во внимание резкий и значительный всплеск интереса к цифровым валютам в мире, а также последние улучшения систем, в которых данные валюты существуют, мы приняли решение в еще большей степени увеличить объемы майнинга, чтобы в максимальной степени охватить ценный финансовый актив – криптовалюты.
Наша коммерческая деятельность основана на профессионализме и стратегически спланированным подходам к майнингу. Мы создали бизнес, в котором майнинг цифровых денег – это промышленный процесс, поставленный на конвейер. За счет большого количества ASIC-майнеров, который исчисляется тысячами единиц, мы смогли достичь максимальной эффективности энергопотребления и отвода тепла от линий майнинга, что снизило себестоимость выполнения задач на 34%. читать далее
Маркетинг Мин депозит 25$ максимальный депозит 999999$ Открытие депозита от 1% до 2.2% в день (начисления Пн - Пт)
На 20-140 Дней
Депозит возвращается в конце срока
Аренда оборудования От 2% до 4.4% в день
На 365 дней
Начисление прибыли происходит каждый календарный день, на протяжении этого года. Выплата прибыли происходит каждый квартал (каждые 3 месяца). Первые 3 выплаты прибыли производятся в размере 5% от затраченной суммы на аренду, вся оставшаяся прибыль выплачивается по окончанию срока аренды оборудования.
Реферальная программа:
По открытию депозитов
7-4-3-1-1-0.8-0.5-0.2 %
По аренде оборудования
8-5-3-1-1-1-0,5-0,5 %