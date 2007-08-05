miningcoingroup.com - Mining Coin Group - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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miningcoingroup.com - Mining Coin Group

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:10
#1
Премиум
Премиум
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.08.2007
Сообщений: 401
Благодарностей: 69
УГ: 0
КП: 0.076
miningcoingroup.com - Mining Coin Group
Новый проект / я не админ
Старт проекта: 05.09.2017

Легенда компании:
Цитата:
Криптомайнинговая компания Mining Coin Group была основана в 2017 году. И в этом же году, 5-го сентября, мы зарегистрировали свой бизнес официально. Mining Coin Group специализируется на майнинге цифровых валют. Но в отличие от других компаний, которые также основой своего бизнеса сделали майнинг цифровых валют, мы это делаем в очень серьезных масштабах.

Достаточно сказать, что майнинг от Mining Coin Group – это майнинг всех основных криптовалют мира, которые, на наш взгляд, показывают перспективность и коммерческую целесообразность майнинга.

Принимая во внимание резкий и значительный всплеск интереса к цифровым валютам в мире, а также последние улучшения систем, в которых данные валюты существуют, мы приняли решение в еще большей степени увеличить объемы майнинга, чтобы в максимальной степени охватить ценный финансовый актив – криптовалюты.

Наша коммерческая деятельность основана на профессионализме и стратегически спланированным подходам к майнингу. Мы создали бизнес, в котором майнинг цифровых денег – это промышленный процесс, поставленный на конвейер. За счет большого количества ASIC-майнеров, который исчисляется тысячами единиц, мы смогли достичь максимальной эффективности энергопотребления и отвода тепла от линий майнинга, что снизило себестоимость выполнения задач на 34%. читать далее
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От 2% до 4.4% в день
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Начисление прибыли происходит каждый календарный день, на протяжении этого года. Выплата прибыли происходит каждый квартал (каждые 3 месяца). Первые 3 выплаты прибыли производятся в размере 5% от затраченной суммы на аренду, вся оставшаяся прибыль выплачивается по окончанию срока аренды оборудования.

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7-4-3-1-1-0.8-0.5-0.2 %
По аренде оборудования
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Платежные системы: AdvCash, PerfectMoney, Payeer, BTC

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от 5 минут до 72 часов
минимальная сумма на вывод $0,01

Язык: English / Русский / Немецкий / Вьетнамский / Польский / Турецкий

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Последний раз редактировалось SeoPilot; Сегодня в 19:28.
SeoPilot на форуме  
Старый Сегодня, 19:25
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 365
Благодарностей: 159
УГ: 0
КП: 0.009
Re: miningcoingroup.com - Mining Coin Group
Какие суммы для вклада?
Цитата:
Сообщение от SeoPilot Посмотреть сообщение
Тип выплат автомат
от 5 минут до 72 часов
Это как?
__________________
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Thewishmaster на форуме  
Старый Сегодня, 19:29
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар SeoPilot
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.08.2007
Сообщений: 401
Благодарностей: 69
УГ: 0
КП: 0.076
Автор темы Re: miningcoingroup.com - Mining Coin Group
Цитата:
Сообщение от Thewishmaster Посмотреть сообщение
Какие суммы для вклада?

Это как?
1.Поправил
2.Это я из FAQ взял, а то что автоматом саппорт сказал.
__________________
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РЕФ БЭК ПО ПРОЕКТУ 100%
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Сказали спасибо:
Thewishmaster (Сегодня)
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