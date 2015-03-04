Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X - Новости технологий и интернета | MMGP

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Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X

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Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X


Samsung представила телефон-раскладушку W2018 на презентации в Китае, пишет Gizmochina.

У смартфона два дисплея с заявленным разрешением Full HD. Основная камера 12 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей. Телефон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835.

На презентации Samsung не назвала стоимость телефона. Как предполагает The Verge, цена устройства может быть даже выше, чем у Samsung W2017, который стоил 3 тысячи долларов. Издание Phandroid пишет о цене 2,4 тысячи долларов. Это дороже, чем iPhone X, стоимость которого начинается от тысячи долларов.

W2018 представлен в золотом и платиновом корпусе с прочным стеклом Gorilla Glass.

The Verge уточняет, что серия W, как и в другие раскладушки от южнокорейского производителя, популярны в Азии. В 2017 году Samsung выпустила телефон Folder Flip 2, он доступен только в Южной Корее.

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