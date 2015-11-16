Оцифрованные национальные криптовалюты - это уже наша с вами недалёкая реальность - Горячие новости криптовалют | MMGP

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Оцифрованные национальные криптовалюты - это уже наша с вами недалёкая реальность





На текущий момент курс биткойна преодолел барьер в более чем 10 000 долл. США, а эфир перешёл за 500 долл. США. Однако эти ведущие криптовалюты могут стать громким и шумным прологом действительно больших перемен уже следующего десятилетия.



Другими словами мы даже сейчас уже можем заявлять о скором закате эры пользования наличными деньгами.



"Все валюты будут оцифрованы", так сегодня заявил на проходящем сейчас на Ямайке форуме "TechBeach" г-н Габриэль Абед (Gabriel Abed) являющийся основателем и директором финтех-компании Bitt. "Наличные уходят в небытие".



На самом деле Bitt - это финтех-стартап и г-н Абед действительно выступал сегодня на вышеупомянутом форуме посвященном будущему криптовалют и блокчейну, на которые были приглашены и другие стартапы и представители банков, например, как тот же Джастин Рам (Justin Ram), директор по экономике Карибского Банка Развития.



Как заявил на этом форуме г-н Абед: "Грядёт такое будущее, которое полностью нарушит наши сегодняшние понятия о валютах. Я прогнозирую необычное будущее, в котором Центробанки мира выпускают цифровые доллары и это будет новый экономический век цифровых долларов".



Такие криптовалюты как биткойн, эфир и сотни других, в своем большинстве выпускаются частными лицами, сообществами или организациями или же ведётся их майнинг с помощью блокчейна.



Между тем, Россия вошла в число немногих стран на Земле публично объявивших о планах создания национальной криптовалюты - крипторубля. Китай также занимается разработкой подобной криптовалюты, так же как и Кыргызстан. ФРС США пока не раскрывала своих подобных планов, хотя если они пойдут по этому пути, то это позволит значительно упростить их проводимую политику количественного смягчения.



Что же такое хорошего есть в национальных криптовалютах?



Абед говорит: "Национальная криптовалюта будет лучше. Она более эффективна, более защищена и более прозрачна".



По его словам г-на Абеда руководство финтеха Bitt, сейчас ведёт переговоры с Центральным Банком Ямайки, чтобы протестировать у них технологию работы с криптовалютами, которую предлагает этот стартап, а также подобные переговоры они проводят и в других странах Карибского бассейна. Как сказал на этом форуме ещё один выступающий, Ямайка сейчас предоставляет все возможности для таких стартапов и всячески содействует инновациям.



И как в конце этого форума резюмировал г-н Рам, представляющий Карибский Банк Развития: "Знаете, для меня не очень понятна ситуация, когда сейчас финансовые регуляторы слишком жестко обходятся с криптовалютами. Вот к примеру, мы сможем использовать те же Карибские острова в качестве такой песочницы для отработки новых технологий для использования криптовалют и поэтому мы может сказать, что и маленькие "бухты" (как наша) могут открывать в этой области уже большие двери".



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a22b678d9176 На текущий момент курс биткойна преодолел барьер в более чем 10 000 долл. США, а эфир перешёл за 500 долл. США. Однако эти ведущие криптовалюты могут стать громким и шумным прологом действительно больших перемен уже следующего десятилетия.Другими словами мы даже сейчас уже можем заявлять о скором закате эры пользования наличными деньгами."Все валюты будут оцифрованы", так сегодня заявил на проходящем сейчас на Ямайке форуме "TechBeach" г-н Габриэль Абед (Gabriel Abed) являющийся основателем и директором финтех-компании Bitt. "Наличные уходят в небытие".На самом деле Bitt - это финтех-стартап и г-н Абед действительно выступал сегодня на вышеупомянутом форуме посвященном будущему криптовалют и блокчейну, на которые были приглашены и другие стартапы и представители банков, например, как тот же Джастин Рам (Justin Ram), директор по экономике Карибского Банка Развития.Как заявил на этом форуме г-н Абед: "Грядёт такое будущее, которое полностью нарушит наши сегодняшние понятия о валютах. Я прогнозирую необычное будущее, в котором Центробанки мира выпускают цифровые доллары и это будет новый экономический век цифровых долларов".Такие криптовалюты как биткойн, эфир и сотни других, в своем большинстве выпускаются частными лицами, сообществами или организациями или же ведётся их майнинг с помощью блокчейна.Между тем, Россия вошла в число немногих стран на Земле публично объявивших о планах создания национальной криптовалюты - крипторубля. Китай также занимается разработкой подобной криптовалюты, так же как и Кыргызстан. ФРС США пока не раскрывала своих подобных планов, хотя если они пойдут по этому пути, то это позволит значительно упростить их проводимую политику количественного смягчения.Что же такое хорошего есть в национальных криптовалютах?Абед говорит: "Национальная криптовалюта будет лучше. Она более эффективна, более защищена и более прозрачна".По его словам г-на Абеда руководство финтеха Bitt, сейчас ведёт переговоры с Центральным Банком Ямайки, чтобы протестировать у них технологию работы с криптовалютами, которую предлагает этот стартап, а также подобные переговоры они проводят и в других странах Карибского бассейна. Как сказал на этом форуме ещё один выступающий, Ямайка сейчас предоставляет все возможности для таких стартапов и всячески содействует инновациям.И как в конце этого форума резюмировал г-н Рам, представляющий Карибский Банк Развития: "Знаете, для меня не очень понятна ситуация, когда сейчас финансовые регуляторы слишком жестко обходятся с криптовалютами. Вот к примеру, мы сможем использовать те же Карибские острова в качестве такой песочницы для отработки новых технологий для использования криптовалют и поэтому мы может сказать, что и маленькие "бухты" (как наша) могут открывать в этой области уже большие двери".Перевод специально для mmgp.ru источник

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