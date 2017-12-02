Новости криптовалютного мира (02.12.17) - Новости криптовалют | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Новости криптовалютного мира (02.12.17)

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Новости криптовалютного мира (02.12.17)


Китайские власти опять против

Китайский зомбоящик в лице государственного канала ТВ, поднял вопрос о незаконности торговли криптовалютой на ОТС-платформах. Лазейку в китайском законодательстве, представители телеканала требуют убрать. Заявляют, что биржа Huobi Pro нарушает законодательные нормы. Китайцев много, поэтому новости из Поднебесной все время влияют на курс криптовалют.

Coinbase выдадут данные пользователей Налоговому управлению США

Американские налоговики добились выполнения своих требований (и лишней головной боли). Они получат персональные данные пользователей биржи. Правда не всех. А только тех, кто приобрел цифровых монет на сумму более $20 000. Таких немного – около 14 000 человек.

Пользователи Bitfinex снова в убытке

Система ликвидировала маржинальные позиции на минимальных значениях. Причины пока неясны, компания не дала официальных комментариев. Чаще всего, речь идет о больших суммах, потерянных при мгновенном обвале курсов в различных торговых парах. Стоп-лосс ордера, созданные для защиты трейдеров от подобных инцидентов, исполнялись по гораздо более низким ценам, нежели указано в ордерах. Офигеть в общем!


Джон Макафи опять вангует курс биткоина к 2020 году

Известный скандальным заявлением программист и создатель долбанутого антивируса не отказывается от предыдущих слов. Теперь, он повышает ставки. На этот раз Макафи говорит, что биткоин вырастет до $1 млн к 2020 году. Он поясняет, что, предсказывая ранее цену в полмиллиона, он опирался на модель роста биткоина до $5,000 к концу 2017 года. Поскольку эта отметка преодолена, есть основания изменить прогноз.


Не хотите вitcoin-домен за $350,000?

За счет битка зарабатывают и производители графических карт и майнинговые компании. А сегодня и владельцы доменных имен.За первичный биткоин-домен запрашивают сотни тысяч долларов, а некоторые цены доходят до миллионов. Из до сих пор доступных крутых имен - bitcoin.tv, который сейчас продается за $350,000. Всего две недели назад он стоил $275,000, но ажиотаж вокруг криптовалют подстегнул цену вверх.

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НОВОСТИ ИЗ МИРА ФИНАНСОВ, КРИПТОВАЛЮТ, СТАТЬИ О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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