Trustner - trustner.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 01.12.17
Мы работаем на мировой финансовой площадке с 2012 года
Предоставляем услуги инвестиционного фонда. Наша компания официально аккредитована для работы с ценными бумагами.
Инвестиционные планы:
5% за 1 день. от 10$/500 руб
20% за 3 дня. от 10$/500 руб
50% за 7 дней. от 10$/500 руб
75% за 9 дней. от 10$/500 руб
Начисление каждый день, депозит возвращается в конце срока
Максимальный вклад: без ограничения
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Реф-программа: 5-2-1%+100р за каждого активного
Оплата: Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Мои депозит:
02.12.2017 16:24:03
11830739012
6 000,00 руб.
Распечатать чек
6 000,00 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 24905675