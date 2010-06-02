Trustner - trustner.pro - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:18
#1
MONITORHYIP
Премиум
 
Аватар Мониторинг Хайпов
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,965
Благодарностей: 722
Записей в блоге: 4
УГ: 35
КП: 0.261
подарки
Trustner - trustner.pro
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 01.12.17





Мы работаем на мировой финансовой площадке с 2012 года

Предоставляем услуги инвестиционного фонда. Наша компания официально аккредитована для работы с ценными бумагами.




Инвестиционные планы:
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Начисление каждый день, депозит возвращается в конце срока
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SSL-сертификат: да



Мои депозит:

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Мониторинг Хайпов на форуме  
Старый Сегодня, 18:36
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27,494
Благодарностей: 13,367
УГ: 39
КП: 0.334
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Trustner - trustner.pro
Всю неделю куски ****а на форум лезут, маломайски проектов, которых можно хайпами назвать было за 7 дней ну максимум два...
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 18:40
#3
Любитель
 
Имя: Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 299
Благодарностей: 117
УГ: 12
КП: 0.000
Re: Trustner - trustner.pro
Документы взяты вот отсюда https://webbankir.com/certificates
Вам что одного сайта мало? Или здесь мошенники?
__________________
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В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
Gugunava на форуме  
Старый Сегодня, 18:51
#4
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,668
Благодарностей: 1,700
УГ: 17
КП: 0.052
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Re: Trustner - trustner.pro
щлак обыкновенный, уже пора привыкнуть что индустрия деградирует
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 18:52
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 2,121
Благодарностей: 214
УГ: 29
КП: 0.024
Re: Trustner - trustner.pro
Цитата:
Сообщение от Gugunava Посмотреть сообщение
Документы взяты вот отсюда https://webbankir.com/certificates
Вам что одного сайта мало? Или здесь мошенники?
сразу в мошонники, написал модераторам
__________________
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reallyOo на форуме  
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Gugunava (Сегодня)
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