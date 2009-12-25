Активность пользователей заблокировала биржи - Новости криптовалют | MMGP

Из-за сильнейшего роста цены биткойна, биржи приостанавливали свою работу из за перегрузок, ведь все больше людей хотят приобрести популярную криптовалюту.
Крупная биржа Coinbase, вместе с другими биржами, испытала значительный рост объема торгов, что в свою очередь, стало причиной задержек при исполнении ордеров.
Coinbase
Сейчас мы переживаем рекордный объем торгов – в 8 раз выше, чем несколько месяцев назад
Все операции совершаются, но, к сожалению, с замедлениями. Наша команда работает над исправлением всех неудобств.
Бирже пришлось поработать над мощностью своих серверов, чтобы справляться со существующим спросом на биткойн и эфириум.
Аналогичные проблемы возникли и у южноамериканской биржи Luno.
Волатильность рынка очень высока. Мы просим прощения у своих пользователей, за возможные проблемы. Мы будем держать вас в курсе.
Bitfinex также провела обслуживание серверов, но попала под DDOS-атаку, что еще больше усложнило работу биржи. Компания не смогла справиться со спросом на биткойн и извинилась перед пользователями в Twitter.
Bitstamp
Наши проблемы в прошлом, но мы следим за ситуацией. Приносим свои извинения за неудобства!
Цена нестабильна из-за проблем с серверами?
На этой неделе, цена биткойна показала сильнейший рост волновую функцию, после того, как она перешла за отметку $11,000.
Для этого есть ряд причин. Для начала, много инвесторов вывели свои деньги, когда валюта дошла до своего максимума.
Но есть большая вероятность, что коррекция вызвана неготовностью даже крупнейших бирж, справляться с массивным спросом на криптовалюты.
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