Активность пользователей заблокировала биржи - Новости криптовалют | MMGP
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Активность пользователей заблокировала биржи

Из-за сильнейшего роста цены биткойна, биржи приостанавливали свою работу из за перегрузок, ведь все больше людей хотят приобрести популярную криптовалюту.

Крупная биржа Coinbase, вместе с другими биржами, испытала значительный рост объема торгов, что в свою очередь, стало причиной задержек при исполнении ордеров.

Coinbase



Сейчас мы переживаем рекордный объем торгов – в 8 раз выше, чем несколько месяцев назад

Все операции совершаются, но, к сожалению, с замедлениями. Наша команда работает над исправлением всех неудобств.

Бирже пришлось поработать над мощностью своих серверов, чтобы справляться со существующим спросом на биткойн и эфириум.

Аналогичные проблемы возникли и у южноамериканской биржи Luno.

Волатильность рынка очень высока. Мы просим прощения у своих пользователей, за возможные проблемы. Мы будем держать вас в курсе.

Bitfinex также провела обслуживание серверов, но попала под DDOS-атаку, что еще больше усложнило работу биржи. Компания не смогла справиться со спросом на биткойн и извинилась перед пользователями в Twitter.

Bitstamp

Наши проблемы в прошлом, но мы следим за ситуацией. Приносим свои извинения за неудобства!

Цена нестабильна из-за проблем с серверами?

На этой неделе, цена биткойна показала сильнейший рост волновую функцию, после того, как она перешла за отметку $11,000.

Для этого есть ряд причин. Для начала, много инвесторов вывели свои деньги, когда валюта дошла до своего максимума.

Но есть большая вероятность, что коррекция вызвана неготовностью даже крупнейших бирж, справляться с массивным спросом на криптовалюты.

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Метки
биржа, биткоин, новости, торги
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