Что такое децентрализованная и распределенная база данных? - Криптовалюта для новичков | MMGP
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Что такое децентрализованная и распределенная база данных?

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Что такое децентрализованная и распределенная база данных?
В наши дни современные технологии активно внедряются практически во все сферы нашей жизни. Поэтому полезно будет знать, что собой представляет тот или иной термин, связанный с рынком цифровых валют. К примеру, что такое децентрализованная и распределенная база данных? Какую пользу приносит их функционал? Где их используют?

Что такое база данных и при чем здесь блокчейн?

База данных представляет собой организованный сбор информации или данных.

В настоящее время существует большой поток информации, и задача состоит в том, чтобы хранить его таким образом, чтобы вы могли легко находить и использовать его всякий раз, когда вам это нужно. Именно с этой целью и был создан блокчейн - децентрализованная база данных, первоочередной задачей которого был сбор и хранение от всяких изменений третьими лицами ценной информации.


Базы данных можно разделить на три типа:

Централизованный. Все данные являются единым телом, которое хранится на одном компьютере. Для получения информации необходимо подключаться к главному компьютеру, называемому сервером.

Децентрализованный. Это означает, что центрального хранилища нет. Некоторые серверы предоставляют сведения клиентам. Серверы связаны друг с другом.

Распределенный. Нет хранилищ данных. Все узлы содержат важный материал. Клиенты системы равны и имеют идентичные права.

Как классические базы данных применяются в реальной жизни?


Хотя классические базы данных давно используются нами, но без проблем не обходится.

Безопасность. Если у кого-то есть доступ к серверу с информацией, любые данные могут быть добавлены, изменены и удалены.

Надежность. Если есть несколько запросов, сервер может сломаться и больше не отвечать.

Доступность. Если у центрального хранилища есть проблемы, вы не сможете получить нужные сведения, если проблемы не будут решены. Кроме того, разные пользователи имеют разные потребности, но процессы в форме и могут быть неудобными для клиентов.

Скорость передачи данных. Если узлы расположены в разных странах или на континентах, соединение с сервером может стать проблемой.

Масштабируемость. Централизованные сети трудно масштабировать, поскольку пропускная способность сервера ограничена, и трафик не может быть бесконечным.

Децентрализованные и распределенные базы данных могут решить эти проблемы.

Могут ли децентрализованные базы данных решить проблему безопасности?


Так как у блокчейна нет централизованного хранилища, то весь материал распределяются между узлами сети. Если что-то добавлено, отредактировано или удалено на любом компьютере, оно будет отражено на всех компьютерах сети. Если будут приняты некоторые поправки к закону, новая информация будет распространяться среди других пользователей по всей сети. В противном случае данные будут скопированы, чтобы совпасть с другими узлами. Таким образом, система является самодостаточной и саморегулируемой. Децентрализованные базы данных защищены от преднамеренных атак или случайных изменений информации.


Как насчет надежности, доступности и скорости передачи данных?


Блокчейн сети могут выдержать значительное давление на сеть. Все узлы системы имеют информацию. Таким образом, запросы распределяются между узлами. Поэтому давление распределяется не на один компьютер, а на всю сеть. В этом случае общая емкость сети намного больше, чем централизованной системы.

Поскольку количество компьютеров в децентрализованной или распределенной сети велико, DDoS-атаки возможны только в том случае, если их емкость намного больше, чем у сети. Но это была бы очень дорогая атака. В централизованной модели время отклика в этом случае очень медленное. Поэтому можно считать, что децентрализованные и распределенные сети безопасны.

Пользователи могут быть расположены по всему миру, и не забывайте о возможных проблемах с подключением к Интернету. В децентрализованных и распределенных сетях клиент может выбрать узел и работать со всей необходимой информацией без всяких территориальных ограничений.

Как обстоят дела с масштабируемостью?


Централизованная сеть не может значительно расшириться, так как в этой модели все клиенты подключены к серверу. Только сервер хранит весь информационный объем. Поэтому все запросы о получении, изменении, добавлении или удалении данных проходят через главный компьютер.

Но серверные ресурсы ограничены. Следовательно, сеть способна эффективно выполнять свою работу только для определенного количества участников. Если число клиентов больше, загрузка сервера может превышать лимит в течение пикового времени. У децентрализованных и распределенных моделей эта проблема не возникает, поскольку загрузка распределяется между несколькими компьютерами.

Как можно использовать эти децентрализованные и распределенные базы данных?


Децентрализованные и распределенные базы данных ускоряют связь между различными сторонами в производственной линии.

Рассмотрим следующий пример. За всю жизнь автомобиль проходит много стадий: от сборки, продажи, страхования, вплоть до утилизации. На каждом этапе разрабатывается большое количество документации и отчетов. Если какие-либо разъяснения необходимы, запросы на разные органы отправляются. Это занимает много времени. Местоположения, языковые недопонимания, бюрократия могут стать серьезными проблемами.

Blockchain может избежать этих проблем. Вся информация о каждом автомобиле хранится в сети. Эти данные не могут быть удалены или изменены без согласия участника. И вы можете получить доступ к необходимой вам информации в любое время. А умные контракты облегчают реализацию Blockchain.

В завершение


Блокчейн, как децентрализованная база данных, является одной из самых ценных инновационных технологий. Ей под силу облегчить нашу работу с документами и аннулировать потерю ценных сведений. Но для этого надо, чтобы современную систему стали активно применять во всех сферах нашей жизни. Как мы с вами можем помочь продвижению децентрализованной базы данных? И нужно ли это делать обычным пользователям?



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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