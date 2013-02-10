Израиль запускает инвестиционную программу по развитию домашней "зелёной энергетики" - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Ряд представителей правительства Израиля заявляют, что страна сильно отстаёт от ведущих государств мира в продвижении "зелёной электрогенерации". Поэтому принято решение реализовать инвестиционную программу по развитию возобновляемых источников энергии, которая была разработана Ювала Штайницем, министром энергетики.
В данный момент в Израиле существует программа, согласно которой государство отказывается платить за избыток электроэнергии, который поступает от участников энергосетей, получаемой за счёт солнечной и ветряной электрогенерации. Те граждане, что имеют солнечные панели, или ветряки лишь оплачивают коммунальные платежи чуть меньше, чем все остальные граждане, в рамках государственной программы "Счетчик нетто".
Если "зелёная электрогенерация" превышает нормы потребления домовладения, то излишки изымаются энергосистемой страны, абсолютно бесплатно. Энергетическая компания "Хеврат Хашмаль", которая владеет монопольным правом подключать к энергосети государства домовладения с электрогенерацией, в течение года на таком отборе чужого электричества зарабатывает немалые деньги.
Но новая инвестиционная программа по развитию домашней "зелёной электрогенерации" изменит систему распределения электроэнергии и компенсаций за неё.
Суть новой программы состоит в том, что граждане, поставляющие излишки "зелёной энергии" в единую энергосистему страны будут получать живые деньги, непосредственно из государственной казны. "Проводником" новой системы станет "Электрическая компания", которая будет начислять оплату за каждый киловатт, по результатам тендеров.
Ко всему прочему, в руки "Электрической компании" переходит право от компании "Хеврат Хашмаль" подключать домовладения, которые готовы производить "зелёную электроэнергию", к общей энергетической системе страны. Эта же компания будет проводить тарификацию полученной электроэнергии от частных домовладений, и проводить все расчёты с владельцами "зелёных" электрогенерирующих мощностей.
На данный момент, на "зелёную электрогенерацию" приходится два процента от общих электрогенерирующих мощностей Израиля. При этом ситуация не меняется на протяжении нескольких лет. Именно по этой причине, правительство Израиля готово запустить инвестиционную программу развития "зелёной энергетики", чтобы мотивировать частные домовладения устанавливать солнечные панели и ветряки. В планах правительства довести долю "зелёной энергетики" до 10 процентов, в ближайшие два года.
Специально для mmgp.ru