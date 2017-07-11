Инвестирование в компанию криптовалютной торговли - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

|
Инвестирование в компанию криптовалютной торговли
Предлагаю инвестирование в компанию, которая занимается торговлей криптовалютой.
Компания называется ReizOn.
Ссылка на сайт: reizon.ru
ссылка на группув вк: vk.com/reizon
добавлено через 4 минуты
Маркетинг компании ReizOn:
Пакеты:
Simple.
Вклад: 0,005 - 0,05 btc
40 - 400 $.
Доход в день: 0,9%
Доход в месяц: 27%
Годовой доход: 324%
Срок вклада: бессрочно.
Вклад: Невозвратный.
Basic.
Вклад: 0,06 - 0,25 btc
410 - 2500 $.
Доход в день: 1,1%
Доход в месяц: 33%
Годовой доход: 396%
Срок вклада: бессрочно.
Вклад: Невозвратный.
Advanced.
Вклад: 0,26 - 0,8 btc
2600 - 8000 $.
Доход в день: 1,2%
Доход в месяц: 36%
Годовой доход: 432%
Срок вклада: бессрочно.
Вклад: Невозвратный.
Prime.
Вклад: 0,81 - 5 btc
8100 - 40 000 $.
Доход в день: 1,3%
Доход в месяц: 39%
Годовой доход: 468%
Срок вклада: бессрочно.
Вклад: Невозвратный.
Бонус за оборот структуры.
добавлено через 5 минут
Партнерская программа:
Существует 5 уровневая партнерская программа. Вознаграждение начисляется единоразово от суммы вклада приглашенного.
Пакет Simple:
1 ур. - 4%, 2 ур. - 3%, 3 ур. - 2%, 4 ур. - 1%, 5 ур. - 1%.
Пакет Basic:
1 ур. - 5%, 2 ур. - 4%, 3 ур. - 2%, 4 ур. - 2%, 5 ур. - 1%.
Пакет Advanced:
1 ур. - 7%, 2 ур. - 4%, 3 ур. - 3%, 4 ур. - 2%, 5 ур. - 1%.
Пакет Prime:
1 ур. - 8%, 2 ур. - 5%, 3 ур. - 3%, 4 ур. - 2%, 5 ур. - 1%.
добавлено через 6 минут
О Компании ReizOn
Компания ReizOn- это крипто-трейдинговая европейская компания, занимающейся торговлей криптовалютой и инвестированием в ICO. Основана компания в 2013 году в Германии. Наши финансовые аналитики тщательно проанализировали рынок криптовалюты и увидели потенциал, в связи с этим компанией было принято решение глобально расшириться. Сейчас основной целью является запуск нашей платформы в России, СНГ и азиатских странах. Сотрудники компании нацелены только на положительный результат, для того чтобы инвесторы компании получали свой активный и пассивный доход.
добавлено через 7 минут
Цели компании
Основными целями развития на 2018 год, являются:
Запуск собственной криптовалюты. Это самое глобальное событие в нашей компании на будующий 2018 год. Криптовалюта будет децентрализованная, для торговли на бирже.
Масштабное изменение в дизайне и технической части сайта, для повышения привлекательности и безопасности.
Запуск и активное развитие в России, СНГ и азиатских странах.
Открытие центрального офиса компании в городе Москва, так же открытие дополнительных офисов в других городах России и СНГ.
Увеличение штата трейдеров и аналитиков компании.
Это набор квалифицированного персонала в отдел обучения крипто - трейдинга в России, который будет расположен в центральном офисе в Москве.
добавлено через 9 минут
Регламент компании ReizOn:
Условия инвестирования
Начисление прибыли (%) на сайте, в личном кабинете производится ежедневно, с 20:00 до 00:00 по МСК. Начисляется фиксированый процент в зависимости от выбранного пакета.
Минимальный вклад каждого инвестора равен 0,005 btc (40$), максимальный 5 btc (40 000$). Зачисление вклада и запуск его в работу, осуществляется на следующий день после внесения средств.
Вывод прибыли осуществляется 1, 10, 20 числа каждого нового месяца на выбранную Вами платежную систему.
Транзакции
Выплаты проходят в ручном режиме в соответствии с условиями проекта. Заявки на вывод прибыли за текущий день обрабатываются на следующий день в течении 72 часов.
Минимальный вывод 0,001 btc (5$).
Заявки на пополнение баланса (вклада) проходит в соответствии с условиями проекта. Заявки на пополнение баланса за текущий день обрабатываются на следующий с 00:00 до 23:00 по мск.
Платежные системы
Blockchain, Advanced Cash
Последний раз редактировалось BorisovAlex; Сегодня в 16:33.
Причина: Добавлено сообщение