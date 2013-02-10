На что и сколько тратят граждане Европейского Союза - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Drum13 Мастер

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На что и сколько тратят граждане Европейского Союза



Служба статистических данных при Европарламенте наконец-то опубликовала интересные данные о том, как тратят заработанные деньги жители Европейского Союза. В докладе проанализированы такие факты, в каких государствах сильнее всего бьёт по карману коммуналка, где чаще всего люди ходя в рестораны и кафе, в каких странах чаще всего меняют гардероб, и где больше всего жителям приходится экономить, вплоть до расходов на транспортные нужды.



В опубликованном исследовании говорится, что граждане Литвы оставляют в продуктовых магазинах до 20,6 процента от своего ежемесячного дохода. По рамкам ЕС - это внушительная цифра, так как средний показатель по ЕС - 11,1 процента. Чуть меньше показатели у граждан Эстонии - 18,7 процента, Болгарии - 17,9 процента, Латвии - 16,5 процента и Греции - 16,3 процента. И связано это в первую очередь не с тем, что в указанных государствах граждане любят плотно кушать. Связано это с разностью доходов. Именно по этой причине, питание съедает такую большую часть семейного бюджета. Меньше всего на продукты тратятся британцы, не более 7,1 процента от ежемесячного дохода.



Далее в докладе говорится о тех странах, где больше всего тратит население на алкоголь, сигареты и наркотики, там, где они разрешены законодательно. В Португалии на данную статью расходов тратится 3,1 процента ежемесячных доходов, в Германии 3,2 процента. Но стоит сказать, что здесь ничего странного нет, так как бутылка вина в среднем имеет стоимость всего лишь 2-3 евро. Но самые высокие расходы на вышеперечисленное оказались в Эстонии, Чехии, Латвии и Венгрии - до 8 процентов от ежемесячного дохода. Дороже всего обходятся вредные привычки гражданам Люксембурга - 8,5 процента.



Для граждан большинства стран ЕС траты на одежду и обувь - это совсем маленькая статья расходов семейного бюджета. Средний показатель 4,9 процента от ежемесячного дохода. Дороже всего обуться и одеться приходиться гражданам Эстонии, Португалии, Италии и Австрии, от 6 до 6,8 процента от ежемесячного дохода. Меньше всего на одежду и обувь тратят в Исландии, Болгарии и Чехии, от 3,2 до 3,6 процента от ежемесячных доходов.



Немалую часть бюджета у европейцев забирают платежи по недвижимости, средний показатель по ЕС - 24,5 процента. Самые дорогие коммунальные платежи зафиксированы в Дании - 29,1 процента. Чуть отстаёт по показателю Финляндия - 28,4 процента. Следом следует Великобритания - 27,1 процента. Дешевле всего коммунальные платежи обходятся гражданам таких государств, как Кипр, Литва и Мальта, от 10 до 15 процентов от ежемесячных доходов.



На транспорт в ЕС тратится совсем немного, до 2,8 процента от семейного бюджета. Дороже всего транспортные услуги обходятся гражданам Греции, Болгарии и Великобритании, от 4 до 5,6 процента. Меньше всех тратят на транспорт граждане Бельгии, Словении и Люксембурга, от 0,8 до 1,1 процента. Сказывается маленькая площадь государств.



Далее услуги связи. Тоже не самый дорогой пункт в бюджете у граждан ЕС, средний показатель 2,5 процента. Больше всего на связь тратят граждане Болгарии, до 4,8 процента. Чуть в рейтинге отстают такие страны, как Мальта, Венгрия и Греция, показатель равен от 3,6 до 4,4 процента. Дешевле всего связь обходится гражданам Люксембурга, Австрии и Великобритании, от 1,6 до 2 процентов.



И последним пунктом доклада идут траты на отдых. Больше всего на рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры и тому подобное тратят граждане Испании, почти в два раза больше, чем в среднем по ЕС, 14,8 процента от ежемесячного дохода, средний показатель в Евросоюзе - 6,9 процента. По затратам на отдых от испанцев чуть отстают граждане Ирландии, Мальты и Греции. Меньше всего тратят на отдых поляки, не более 2,5 процента от семейного бюджета.



Специально для mmgp.ru Служба статистических данных при Европарламенте наконец-то опубликовала интересные данные о том, как тратят заработанные деньги жители Европейского Союза. В докладе проанализированы такие факты, в каких государствах сильнее всего бьёт по карману коммуналка, где чаще всего люди ходя в рестораны и кафе, в каких странах чаще всего меняют гардероб, и где больше всего жителям приходится экономить, вплоть до расходов на транспортные нужды.В опубликованном исследовании говорится, что граждане Литвы оставляют в продуктовых магазинах до 20,6 процента от своего ежемесячного дохода. По рамкам ЕС - это внушительная цифра, так как средний показатель по ЕС - 11,1 процента. Чуть меньше показатели у граждан Эстонии - 18,7 процента, Болгарии - 17,9 процента, Латвии - 16,5 процента и Греции - 16,3 процента. И связано это в первую очередь не с тем, что в указанных государствах граждане любят плотно кушать. Связано это с разностью доходов. Именно по этой причине, питание съедает такую большую часть семейного бюджета. Меньше всего на продукты тратятся британцы, не более 7,1 процента от ежемесячного дохода.Далее в докладе говорится о тех странах, где больше всего тратит население на алкоголь, сигареты и наркотики, там, где они разрешены законодательно. В Португалии на данную статью расходов тратится 3,1 процента ежемесячных доходов, в Германии 3,2 процента. Но стоит сказать, что здесь ничего странного нет, так как бутылка вина в среднем имеет стоимость всего лишь 2-3 евро. Но самые высокие расходы на вышеперечисленное оказались в Эстонии, Чехии, Латвии и Венгрии - до 8 процентов от ежемесячного дохода. Дороже всего обходятся вредные привычки гражданам Люксембурга - 8,5 процента.Для граждан большинства стран ЕС траты на одежду и обувь - это совсем маленькая статья расходов семейного бюджета. Средний показатель 4,9 процента от ежемесячного дохода. Дороже всего обуться и одеться приходиться гражданам Эстонии, Португалии, Италии и Австрии, от 6 до 6,8 процента от ежемесячного дохода. Меньше всего на одежду и обувь тратят в Исландии, Болгарии и Чехии, от 3,2 до 3,6 процента от ежемесячных доходов.Немалую часть бюджета у европейцев забирают платежи по недвижимости, средний показатель по ЕС - 24,5 процента. Самые дорогие коммунальные платежи зафиксированы в Дании - 29,1 процента. Чуть отстаёт по показателю Финляндия - 28,4 процента. Следом следует Великобритания - 27,1 процента. Дешевле всего коммунальные платежи обходятся гражданам таких государств, как Кипр, Литва и Мальта, от 10 до 15 процентов от ежемесячных доходов.На транспорт в ЕС тратится совсем немного, до 2,8 процента от семейного бюджета. Дороже всего транспортные услуги обходятся гражданам Греции, Болгарии и Великобритании, от 4 до 5,6 процента. Меньше всех тратят на транспорт граждане Бельгии, Словении и Люксембурга, от 0,8 до 1,1 процента. Сказывается маленькая площадь государств.Далее услуги связи. Тоже не самый дорогой пункт в бюджете у граждан ЕС, средний показатель 2,5 процента. Больше всего на связь тратят граждане Болгарии, до 4,8 процента. Чуть в рейтинге отстают такие страны, как Мальта, Венгрия и Греция, показатель равен от 3,6 до 4,4 процента. Дешевле всего связь обходится гражданам Люксембурга, Австрии и Великобритании, от 1,6 до 2 процентов.И последним пунктом доклада идут траты на отдых. Больше всего на рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры и тому подобное тратят граждане Испании, почти в два раза больше, чем в среднем по ЕС, 14,8 процента от ежемесячного дохода, средний показатель в Евросоюзе - 6,9 процента. По затратам на отдых от испанцев чуть отстают граждане Ирландии, Мальты и Греции. Меньше всего тратят на отдых поляки, не более 2,5 процента от семейного бюджета.

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