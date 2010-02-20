[PreICO] HOME LOANS – платформа ипотечного кредитования 29.11–29.12.2017 [BOUNTY] - ICO | MMGP

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[PreICO] HOME LOANS – платформа ипотечного кредитования 29.11–29.12.2017 [BOUNTY]



HOME LOANS – глобальная платформа P2P кредитования на блокчейне сети Эфириум, использующая свою цифровую валюту HLCoin. Площадка позволяет предоставлять людям кредиты на покупку недвижимости во всем мире с максимально низкой процентной ставкой. В качестве кредиторов выступают частные инвесторы. Сделки заключаются без привлечения посредников при помощи одно ранговых peer-to-peer транзакций.



Каждый держатель HLCoin может выступать в качестве инвестора или заемщика. На платформе будут реализованы эффективные кредитные инструменты проверки и своя система скоринга. Платформа действует вне зависимости от экономических особенностей любых стран, где покупается недвижимость и резидентом которых выступают заемщики.



Платформа предоставляет возможность всем желающим, независимо от их местонахождения, вкладывать собственные средства в криптовалюту HLCoin, которая поддерживается недвижимостью. Инвестиции могут совершаться с целью получения дохода в будущем, предоставления кредитов на покупку жилой недвижимости, приобретения недвижимости и т. д. HLCoin – эффективный инструмент, позволяющий обезопасить средства от воздействия инфляции.



Конвертировать в HLCoin можно любую национальную валюту. При необходимости можно производить обратную конвертацию. Смарт-контракты позволяют минимизировать издержки при предоставлении и получении кредитов. Блокчейн и смарт-контракты исключают необходимость использования услуг посредников, характерных традиционной сфере кредитования.



Не в каждой стране можно получить выгодный кредит на жилье. Далеко не каждому человеку банки предоставляют такие кредиты. HOME LOANS решает данные проблемы, предоставляя всем людям доступ к децентрализованной глобальной системе криптовалютного кредитования.



При этом будет осуществляться сбор аналитических данных, демонстрирующих потребности клиентов и их поведение. На основе этих данных частные инвесторы со всего мира смогут рационально вкладывать собственные средства. Страховые компании смогут расширить клиентскую базу. А обычные люди, в свою очередь, получают доступные кредиты на жилье без использования фиатных денег и услуг посредников.



Глобальная система P2P кредитования HOME LOANS предусматривает следующие виды кредитов: На строящуюся жилую недвижимость – ставка 1-3%, до $300 тысяч, на срок от 1 месяца до 15 лет.

На жилую недвижимость вторичного рынка – ставка 1-3%, не более $300 тысяч, срок от 1 месяца до 15 лет.

На коммерческие объекты – ставка 2-5%, до $500 тысяч, на срок от 1 месяца до 10 лет.

На земельные участки – ставка 1-5%, до $250 тысяч, на срок от 1 месяца до 5 лет. Заемщиком может выступать любое физическое лицо в возрасте 18-65 лет. Предполагается, что на момент завершения действия кредитного договора, лицу будет не более 65 лет. Кредиты можно будет погашать досрочно.



Компания HOME LOANS будет осуществлять деятельность в юрисдикции Эстонии. Для получения права на осуществление операций с цифровыми валютами компания будет получать соответствующую лицензию. Эстония является одной из ведущих стран по развитию криптовалютного рынка и стартапов с использованием возможностей блокчейна, поэтому именно эта страна выбрана для регистрации компании. Воспользоваться системой смогут и резиденты стран, в которых криптовалюты находятся под запретом. Для этого будут использоваться банковские переводы для перевода средств между покупателем и продавцом.



Платформа исключает риски, обусловленные не погашением кредитов за счет: Полного обеспечения займов недвижимостью.

Наличия собственного гарантийного фонда, в который будет направлено 20% от всех эмитированных токенов HLCoin, В случае непогашения кредита заемщиком, средства будут компенсированы кредитору из данного фонда. При этом, недвижимость, находящаяся в залоге по данному кредиту, остается в собственности HOME LOANS, как юридического лица.

Заемщики смогут зарабатывать HLCoin с помощью мобильного приложения платформы, чтобы постепенно выплачивать займы. Для этого, прежде всего, необходимо привлекать новых пользователей. На текущий момент ведется подготовка платформы на блокчейне. Запуск платформы должен состояться в феврале 2018 года.



Токен HLCoin, выгоды для инвесторов



Токен HLCoin – ключевой элемент всей экосистемы HOME LOANS. Эти токены будут применяться для выдачи кредитов инвесторами и для их погашения заемщикам. Оплата различных услуг и сервисов платформы также будет производиться в HLCoin. Токены всегда можно будет купить по актуальной на рынке цене. Чем более популярными будут становиться кредиты в системе HOME LOANS, тем выше спрос на токен, что в свою очередь приводит к росту прибыли инвесторов.



HLCoin выпускается на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20 и имеет обозначение HLC. Всего будет эмитировано 150 миллионов HLC. Для привлечения средств на разработку проводится ICO. В использование будет направлено только 120 миллионов HLCoin, остальные 30 миллионов предназначены для гарантийного фонда. Нераспроданные на ICO токены будут уничтожены, согласно условиям смарт-контракта. Номинальная стоимость 1 HLC составляет $1.



Преимущества для держателей токенов HLCoin: Токен имеет реальное обеспечение – недвижимость. Это позволяет минимизировать волатильность.

С помощью токенов можно вкладывать средства в кредиты под залог недвижимости.

Держатели токенов получают возможность заключения быстрых сделок. Недвижимость можно приобретать по более низким ценам, чем среднерыночные.

Токен предоставляет право покупать и использовать активы фонда (недвижимость).

Посредством токенов можно осуществлять коллективное кредитование.

Стоимость токена будет постоянно расти по мере расширения влияния платформы.

Кредиты можно погашать токенами.

Недвижимость можно покупать за HLCoin. 80% токенов (120 миллионов) подлежит распределению по следующей схеме: 85% - продажа в рамках ICO.

8% - команде проекта.

4% - консультантам и кураторам.

3% - BOUNTY.

Детали ICO



Для реализации поставленных целей команда проекта привлекает финансирование, посредством публичной продажи токенов на ICO. Средства будут направлены на разработку платформы, а также маркетинговое продвижение. В первую очередь планируется выйти на российский, европейский, азиатский и австралийский рынок. Как заявляют представители проекта, уже заключены предварительные соглашения с партерами в этих регионах. Часть средств будет направлена на привлечение инвесторов и заемщиков, которые будут непосредственно основными участниками платформы на начальном этапе.



Продажа токенов будет осуществляться в два этапа: Pre-ICO и ICO. Предварительная продажа пройдет с 29 ноября по 29 декабря 2017 года. На Pre-ICO стоимость токена составит $0,5, что соответствует бонусу, в размере 50%. Привлеченные средства будут направлены на маркетинговое продвижение ICO и разработку рабочего прототипа платформы, а также приложения для смартфонов.



ICO запланировано на 9 января – 9 февраля 2018 года. На данном этапе токены можно будет приобрести за Биткоин, Эфир и доллар США. Стоимость 1 HLC оставит $1, также будут предоставляться бонусы. В ходе ICO будет осуществляться непосредственная генерация токенов, за что отвечает специально созданный смарт-контракт.

Минимальная цель сбора - $500 тысяч, максимальная - $50 миллионов. В случае достижения максимальной цели, продажа будет немедленно остановлена.



На ICO зависимо от времени покупки инвесторам будут предоставляться следующие бонусы: 1-3 дни – 25%.

3-9 дни – 20%.

9-18 дни – 10%.

18-31 дни – 5%.

BOUNTY кампания



На BOUNTY кампанию выделятся 3% от общего объема эмиссии токенов. Вознаграждение распределяется по программам следующим образом: Facebook – 17%.

Twitter – 17%.

Подписи на форумах – 20%.

Поддержка других пользователей на форумах – 20%.

Публикация информации о проекте в СМИ – 11%.

Творческая поддержка проекта – 10%.

Подписки на YouTube – 5%. Контакты и ссылки: Сайт проекта HOME LOANS.

WhitePaper.

Facebook.

Twitter.

Instagram.

LinkedIn.

Telegram.

Golos.

YouTube.

Steemit.

Github.

Reddit.

Medium.

E-mail: an.galereya@mail.ru. [Pre-ICO][ICO] HOME LOANS – платформа ипотечного кредитования на блокчейне 29.11 – 29.12.2017 / 9.01 – 9.02.2018 [BOUNTY]– глобальная платформа P2P кредитования на блокчейне сети Эфириум, использующая свою цифровую валюту HLCoin. Площадка позволяет предоставлять людям кредиты на покупку недвижимости во всем мире с максимально низкой процентной ставкой. В качестве кредиторов выступают частные инвесторы. Сделки заключаются без привлечения посредников при помощи одно ранговых peer-to-peer транзакций.Каждый держатель HLCoin может выступать в качестве инвестора или заемщика. На платформе будут реализованы эффективные кредитные инструменты проверки и своя система скоринга. Платформа действует вне зависимости от экономических особенностей любых стран, где покупается недвижимость и резидентом которых выступают заемщики.Платформа предоставляет возможность всем желающим, независимо от их местонахождения, вкладывать собственные средства в криптовалюту HLCoin, которая поддерживается недвижимостью. Инвестиции могут совершаться с целью получения дохода в будущем, предоставления кредитов на покупку жилой недвижимости, приобретения недвижимости и т. д. HLCoin – эффективный инструмент, позволяющий обезопасить средства от воздействия инфляции.Конвертировать в HLCoin можно любую национальную валюту. При необходимости можно производить обратную конвертацию. Смарт-контракты позволяют минимизировать издержки при предоставлении и получении кредитов. Блокчейн и смарт-контракты исключают необходимость использования услуг посредников, характерных традиционной сфере кредитования.Не в каждой стране можно получить выгодный кредит на жилье. Далеко не каждому человеку банки предоставляют такие кредиты. HOME LOANS решает данные проблемы, предоставляя всем людям доступ к децентрализованной глобальной системе криптовалютного кредитования.При этом будет осуществляться сбор аналитических данных, демонстрирующих потребности клиентов и их поведение. На основе этих данных частные инвесторы со всего мира смогут рационально вкладывать собственные средства. Страховые компании смогут расширить клиентскую базу. А обычные люди, в свою очередь, получают доступные кредиты на жилье без использования фиатных денег и услуг посредников.Заемщиком может выступать любое физическое лицо в возрасте 18-65 лет. Предполагается, что на момент завершения действия кредитного договора, лицу будет не более 65 лет. Кредиты можно будет погашать досрочно.Компания HOME LOANS будет осуществлять деятельность в юрисдикции Эстонии. Для получения права на осуществление операций с цифровыми валютами компания будет получать соответствующую лицензию. Эстония является одной из ведущих стран по развитию криптовалютного рынка и стартапов с использованием возможностей блокчейна, поэтому именно эта страна выбрана для регистрации компании. Воспользоваться системой смогут и резиденты стран, в которых криптовалюты находятся под запретом. Для этого будут использоваться банковские переводы для перевода средств между покупателем и продавцом.На текущий момент ведется подготовка платформы на блокчейне. Запуск платформы должен состояться в феврале 2018 года.Токен HLCoin – ключевой элемент всей экосистемы HOME LOANS. Эти токены будут применяться для выдачи кредитов инвесторами и для их погашения заемщикам. Оплата различных услуг и сервисов платформы также будет производиться в HLCoin. Токены всегда можно будет купить по актуальной на рынке цене. Чем более популярными будут становиться кредиты в системе HOME LOANS, тем выше спрос на токен, что в свою очередь приводит к росту прибыли инвесторов.HLCoin выпускается на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20 и имеет обозначение HLC. Всего будет эмитировано 150 миллионов HLC. Для привлечения средств на разработку проводится ICO. В использование будет направлено только 120 миллионов HLCoin, остальные 30 миллионов предназначены для гарантийного фонда. Нераспроданные на ICO токены будут уничтожены, согласно условиям смарт-контракта. Номинальная стоимость 1 HLC составляет $1.80% токенов (120 миллионов) подлежит распределению по следующей схеме:Для реализации поставленных целей команда проекта привлекает финансирование, посредством публичной продажи токенов на ICO. Средства будут направлены на разработку платформы, а также маркетинговое продвижение. В первую очередь планируется выйти на российский, европейский, азиатский и австралийский рынок. Как заявляют представители проекта, уже заключены предварительные соглашения с партерами в этих регионах. Часть средств будет направлена на привлечение инвесторов и заемщиков, которые будут непосредственно основными участниками платформы на начальном этапе.Продажа токенов будет осуществляться в два этапа: Pre-ICO и ICO. Предварительная продажа пройдет с 29 ноября по 29 декабря 2017 года. На Pre-ICO стоимость токена составит $0,5, что соответствует бонусу, в размере 50%. Привлеченные средства будут направлены на маркетинговое продвижение ICO и разработку рабочего прототипа платформы, а также приложения для смартфонов.ICO запланировано на 9 января – 9 февраля 2018 года. На данном этапе токены можно будет приобрести за Биткоин, Эфир и доллар США. Стоимость 1 HLC оставит $1, также будут предоставляться бонусы. В ходе ICO будет осуществляться непосредственная генерация токенов, за что отвечает специально созданный смарт-контракт.Минимальная цель сбора - $500 тысяч, максимальная - $50 миллионов. В случае достижения максимальной цели, продажа будет немедленно остановлена.На ICO зависимо от времени покупки инвесторам будут предоставляться следующие бонусы:На BOUNTY кампанию выделятся 3% от общего объема эмиссии токенов. Вознаграждение распределяется по программам следующим образом:

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