Среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре составила 10,942 млн баррелей в день - Горячие новости | MMGP
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Среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре составила 10,942 млн баррелей в день

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Среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре составила 10,942 млн баррелей в день
Среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре 2017 года уменьшилась в годовом выражении на 2,4% и составила 10,942 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Как отмечает Блумберг, в месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в ноябре выросла на 0,1%.

Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в ноябре упал на 4,5% в месячном выражении и составил 5,52 миллиона баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в ноябре упала на 3,8% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 60,564 миллиарда кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. Среднесуточная добыча нефти в РФ в октябре 2016 года составляла 11,247 миллиона баррелей в сутки, от него рассчитывается уровень сокращения добычи нефти по соглашению с ОПЕК.

Источник/МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/.
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