gladiators-game.ru - Gladiators-Game - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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gladiators-game.ru - Gladiators-Game

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:02
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 19,744
Благодарностей: 216
УГ: 20
КП: 0.047
gladiators-game.ru - Gladiators-Game

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.12.2017




Цитата:
Этот проект включает в себя 2 компонента-экономическая игра- Удвоитель. Как на других проектах- вам не надо ждать по 2-3 месяца, здесь вы уже за 30 дней на 65% в +
Об игре:

Вы можете нанять гладиаторов на определенное количество дней, которые будут биться на арене и добывать Вам трофеи.


Продажа трофеев
Вырученное с продажи серебро распределяется на счет для вывода в пропорциях: 100% на вывод.

Курс продажи: 10 трофеев = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.

У нас нет халявы, но мы обещаем Вам стабильный доход, бесперебойные выплаты и честные условия - присоединяйтесь!

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


10% на вывод


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer


МОЙ ВКЛАД:


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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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