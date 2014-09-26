gladiators-game.ru - Gladiators-Game - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 02.12.2017
Об игре:
Цитата:
|
Этот проект включает в себя 2 компонента-экономическая игра- Удвоитель. Как на других проектах- вам не надо ждать по 2-3 месяца, здесь вы уже за 30 дней на 65% в +
Вы можете нанять гладиаторов на определенное количество дней, которые будут биться на арене и добывать Вам трофеи.
Продажа трофеев
Вырученное с продажи серебро распределяется на счет для вывода в пропорциях: 100% на вывод.
Курс продажи: 10 трофеев = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
У нас нет халявы, но мы обещаем Вам стабильный доход, бесперебойные выплаты и честные условия - присоединяйтесь!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10% на вывод
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: