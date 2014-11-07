Продление сделки ОПЕК+ не поднимет цены на нефть выше $65 - эксперты - Горячие новости | MMGP

Grisotti Интересующийся

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Продление сделки ОПЕК+ не поднимет цены на нефть выше $65 - эксперты Продление соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года не вернет цены на нефть к отметкам выше 65 долларов за баррель, единодушно уверены аналитики, опрошенные РИА Новости. Главной интригой следующего года они называют не столько динамику цен на нефть, сколько способность ОПЕК+ плавно выйти из сделки, чтобы не вызвать новых потрясений на рынке.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение изначально было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала - до конца марта 2018 года. В четверг участники этих договоренностей договорились продлить соглашение еще на девять месяцев - до конца 2018 года.



Это решение давно ожидалось рынком, поэтому нефть на него практически не отреагировала, продолжив умеренно расти в цене. В пятницу м арка Brent плавно, без резких скачков преодолела отметку в 63 доллара за баррель. Ряд экспертов были удивлены столь вялой реакцией рынка даже на ожидаемое решение.



НЕ ВЫШЕ $65



В 2018 году ни один из опрошенных экспертов не ожидает роста цен выше 65 долларов за баррель. В последний раз цена на нефть Brent преодолевала эту планку в июне 2015 года.



По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, росту цен на нефть сейчас способствует не только сделка ОПЕК+, но и ряд геополитических факторов. Среди них - устойчивый рост глобальной экономики, а также напряженная ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке. Кроме того, Венесуэла стоит на краю дефолта, в Нигерии существует возможность разрушения нефтяной инфраструктуры, а в Саудовской Аравии сохраняются мощные политические риски.



Одновременно на рынке действуют и негативные факторы, главными из которых эксперт назвал рост добычи сланцевой нефти в США и увеличение числа буровы х установок в стране.



"Пока факторы, способствующие росту и снижению нефтяных цен, в существенной степени компенсируют друг друга. Новое соглашение ОПЕК+ будет способствовать или стабилизации, или даже легкому повышательному ралли. Но ожидать мощного ралли цен на нефть, до 100 долларов за баррель, не стоит", - говорит Осадчий. По итогам 2017 года он ожидает цену на Brent в диапазоне 60-65 долларов за баррель.



По мнению главы аналитического отдела S&P Global Platts Крис Мидгли (Chris Midgley), слабый сезонный спрос и рост запасов нефти будут оказывать давление на цены и в первой половине 2018 года.



Аналогичного мнения придерживается вице-президент международного рейтингового агентства Moody`s Денис Перевезенцев. Базовый сценарий агентства предполагает, что цены на нефть до конца 2018 года останутся в диапазоне 40-60 долларов за баррель, хотя продление сделки ОПЕК+ сводит к минимуму вероятность движения цен к нижней границе этого коридора.



"В значит ельной степени результаты заседания ОПЕК+ уже были учтены в ценах, вряд ли можно ожидать существенного долгосрочного увеличения цен на фоне роста добычи в США, хотя скачки цен на фоне оптимизма инвесторов исключать нельзя", - добавил Перевезенцев.



Член совета директоров ИК "Прайм Капитал" Сергей Судилин отметил, что снижение стоимости нефти тоже маловероятно. "Мы считаем, что в 2018 году нам не стоит ожидать серьезного понижения цен на "черное золото". Они останутся в диапазоне 60-65 долларов за баррель", - говорит он.



"Из всех классов активов наибольший потенциал роста у акций развивающихся стран, среди которых - Россия: циклическое восстановление нашей экономики только начинается и будет поддерживать рост прибылей компаний как минимум в ближайший год. К тому же наша страна является крупным экспортером сырья", - добавил Судилин.



ИНТРИГА-2018



Ключевой интригой 2018 года эксперты называют дальнейшую судьбу соглашения ОПЕК+. Пока не ясно, придется ли уч астникам сделки продлевать ее после 2018 года - это зависит от множества рыночных и геополитических факторов. При этом, если ОПЕК+ решит прекратить сделку, крайне важно сделать это плавно, чтобы не вызвать нового обвала на рынке.



Участники соглашения это обещали. В частности, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявлял, что ОПЕК+ пока рано обсуждать стратегию выхода из соглашения, но делать это нужно будет очень мягко, чтобы избежать возращения излишков запасов на рынок.



"Решение ОПЕК говорит о том, что пока ситуация всех устраивает. Но неслучайно участники пакта, продлив его до конца 2018 года, сделали промежуточную дату возможного пересмотра квот - июнь. Слишком много локальных факторов неопределенности, которые могут повлиять на глобальный баланс поставок, сместив его как в сторону избытка, так и наоборот", - говорит главный редактор по товарным рынкам Thomson Reuters Александр Ершов.



Среди факторов неопределенности Осадчий, в частности, н азвал антироссийские санкции, возможное дальнейшее замедление роста китайской экономики и ситуацию с Ираном. "Все это не позволяет уверенно говорить о сохранении нового нефтяного картеля на длительный период", - отметил он.



Перевезенцев отметил, что новое снижение цен на нефть в случае резкого выхода из сделки и роста добычи в США ударит по всем участникам соглашения, при этом сланцевые производители США получат преимущество.



"Основной вопрос 2018 года, если цены продолжат рост выше 60-65 долларов за баррель и запасы нефти существенно снизятся, - как плавно выйти из этого соглашения, ведь у основных участников этого соглашения (прежде всего России и Саудовской Аравии) есть потенциал повышения уровней добычи", - подчеркнул аналитик.



Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова напомнила, что, по прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть вырастет в 2018 году на 1,4% - более чем до 98 миллионов баррелей в сутки.



"Если прогно з ОПЕК не оправдается, и спрос на нефть по-прежнему окажется слабым, то сделку ОПЕК+, возможно, снова придется продлевать", - указала она.



Источник/МОСКВА, 2 дек /ПРАЙМ/.

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