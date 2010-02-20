[PreICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12–24.12.2017[BOUNTY] - ICO | MMGP

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[PreICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12–24.12.2017[BOUNTY]



PlayBets – децентрализованная игровая платформа, предлагающая большое разнообразие популярных азартных игр. В основе платформы лежит технология блокчейн и смарт-контракты. Площадка гарантирует открытость и честность результатов всех игр, что обеспечивается возможностями блокчейна. Пользователям будут доступны самые простые и увлекательные игры, которые заинтересуют даже не азартных игроков, желающих приятно провести время.



Уже работает тестовая версия платформы, на которой доступна одна игра – Lucky. Основатели отмечают стремительный ежедневный рост аудитории проекта. В ближайшее время разработчики намерены интегрировать возможность приема ставок в Ethereum и Bitcoin. Также в скором времени будут добавлены розыгрыши джек-потов.



Все посетители платформы могут играть в различные азартные игры, делая удобные для них ставки. Присутствует простая возможность ввода и вывода средств. Система открыта для сторонних разработчиков, которые могут добавлять свои проекты в каталог, а также сотрудничать в рамках программы выкупа игр. Держатели токенов платформы будут принимать участие в периодических розыгрышах джек-потов. Для формирования последних будет использоваться 20% прибыли системы. Помимо собственного токена PLT на платформе также будут приниматься и другие популярные цифровые валюты.



Преимущества платформы: Эффективная бизнес-модель. Основатели проекта имеют проработанный бизнес-план и опыт в индустрии азартных игр, что дает высокие шансы на успех.

Платформа объединяет игроков и разработчиков игр, за счет чего значительно ускоряется масштабирование как игровых проектов, так и экосистемы в целом.

Богатый выбор игр. К концу 2018 года в каталоге платформы должно быть уже порядка 20 игр. К концу 2019 года каталог будет содержать уже 70 игр, а к концу 2020 года – 200.

Каждый пользователь получает доступ к интересным для него играм. Платформа, прежде всего, направлена на массовые игровые проекты, ориентированные на различных игроков, не только любителей азартных игр, но и простых пользователей.

Экосистема токенов. На платформе будет действовать собственный токен PLT. Благодаря этому, пользователи будут более вовлечены в развитие проекта. Появится возможность участия в регулярных розыгрышах джек-потов. Платформа будет поощрять самых активных пользователей токенами PLT.

Честность и прозрачность. Результаты игр и розыгрышей джек-потов формируются открыто на основе блокчейна и смарт-контрактов.

Прием различных криптовалют. Разработчики намерены добавить поддержку порядка 20 цифровых валют, в которых можно будет вводить и выводить средства на платформу. Основной игровой валютой платформы будет PlayBets Coin (Pc). Прежде всего, она будет использоваться для ставок в играх. Pc можно приобрести за популярные криптовалюты, в том числе, токен PLT. Pc будет также использоваться в качестве награды для участников программ лояльности и розыгрышей джек-потов.



Токены PLT, выгоды для инвесторов



На платформе будет действовать собственная криптовалюта – токен PLT. Он будет использоваться в качестве инструмента поощрения активных пользователей. Держатели этих монет смогут участвовать в розыгрышах джек-потов, которые команда проекта планирует проводить каждый месяц. Токен можно будет обменивать на игровую валюту, что позволит делать ставки в любых играх. Токены будут распространяться среди инвесторов в рамках ICO для привлечения финансирования на разработку платформы. Токен PLT эмитируется на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20. Монету можно будет передавать другим пользователям, покупать и продавать на криптовалютных биржах.



Совокупный объем эмиссии токенов составляет 300 миллионов PLT. Спустя несколько недель по окончании публичной продажи, токен должен быть внесен в листинг нескольких криптовалютных бирж. В число первых торговых площадок должна войти биржа HitBTC.



PLT позволяет своему держателю выступать в качестве полноправного участника экосистемы и предоставляет ряд привилегий. За токены можно приобрести игровую валюту и принимать участие в розыгрышах. Токенами можно свободно обмениваться и торговать на биржах. По мере развития платформы возможности использования токена PLT будут расширяться. В будущем с его помощью можно будет снижать комиссию при вводе средств, участвовать в закрытом тестировании игр и получать статус Premium пользователя.



Схема распределения токенов PlayBets: 80% - публичная продажа (239 400 000 PLT).

15% - команде проекта (45 600 000 PLT).

3% - советникам и консультантам (9 000 000 PLT).

2% - BOUNTY (6 000 000 PLT). Детали ICO



Минимальная цель сбора средств – 3 000 ETH ($1 000 000), максимальная – 30 000 ETH ($10 000 000). Если до окончания установленного срока будет достигнута максимальная цель, продажа будет немедленно остановлена. Непроданные токены будут автоматически уничтожены смарт-контрактом.

Продажа токенов будет проходить в три этапа: Closed Pre-Sale, Pre-ICO и ICO. В рамках Closed Pre-Sale планируется продать от 900 тысяч до 3,6 миллиона токенов PLT. Минимальный объем на Pre-ICO – 8,64 миллиона PLT, максимальный – 28,8 миллиона PLT. Планируемые объемы продажи на ICO – 20,7 миллиона PLT минимум и 207 миллионов PLT максимум.



Курс покупки на каждом этапе будет разным: Closed Pre-Sale – 10 000 PLT за 1 ETH.

Pre-ICO – 8 000 PLT за 1 ETH.

ICO – 6 000 PLT за 1 ETH. Closed Pre-Sale пройдет с 8 по 24 декабря 2017 года, планируется привлечь от 90 до 300 ETH. Криптовалюта ETH принимается в автоматическом режиме, также можно оплатить в BTC и KICK через отправку соответствующего запроса на сайте. Минимальная сумма покупки – 0,1 ETH.



В зависимости от времени покупки инвесторы будут получать следующие бонусы: Первые 3 часа – 20%.

1-й день – 15%.

1-я неделя – 10%.

2-я неделя – 5%.

Оставшиеся дни – без бонуса. Pre-ICO будет проходить с конца декабря 2017 по конец января 2018 года, планируется привлечь от 900 до 3 000 ETH. Прием ETH осуществляется автоматически. В ручном режиме можно также оплатить покупку BTC, BCH, LTC, DASH, ZEC и KICK.



Инвесторам предлагаются такие бонусы: Первые 3 часа – 20%.

1-й день – 15%.

1-я неделя – 10%.

2-4 недели – 5%.

5-8 недели – без бонуса. ICO стартует в начале февраля и завершается в конце марта 2018 года, планируется привлечь от 3 000 до 30 000 ETH. Принимаются те же криптовалюты, что и на этапе Pre-ICO, а также в ручном режиме доллар США и евро.



Зависимо от даты покупки инвесторы получают такие бонусы: Первые 3 часа – 20%.

1-й день – 15%.

2-4 недели – 10%.

5-7 недели - %. Привлеченное финансирование будет направлено на: 45% - разработка платформы.

35% - маркетинговые мероприятия для масштабирования проекта.

10% - стабилизационный фонд.

5% - легализация и лицензирование.

3% - советники и консультанты.

2% - BOUNTY. К ICO будет привлечено Escrow агентство, что гарантирует соблюдение командой проекта установленных условий и сохранность средств инвесторов.



BOUNTY



На BOUNTY кампанию выделяется 6 миллионов токенов PLT (эквивалентно $500 000), распределяющихся таким образом: Подписи – 30%.

Переводы – 15%.

Ведение тем и модерация – 15%.

Facebook – 10%.

Twitter – 5%.

Telegram – 5%.

Medium – 5%.

Прочие активности – 15%. Контакты и ссылки: Сайт проекта PlayBets.

WhitePaper.

OnePager.

Twitter.

Facebook.

Telegram.

E-mail: info@playbets.io. [Pre-ICO][ICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12 – 24.12.2017 [BOUNTY]– децентрализованная игровая платформа, предлагающая большое разнообразие популярных азартных игр. В основе платформы лежит технология блокчейн и смарт-контракты. Площадка гарантирует открытость и честность результатов всех игр, что обеспечивается возможностями блокчейна. Пользователям будут доступны самые простые и увлекательные игры, которые заинтересуют даже не азартных игроков, желающих приятно провести время.Уже работает тестовая версия платформы, на которой доступна одна игра – Lucky. Основатели отмечают стремительный ежедневный рост аудитории проекта. В ближайшее время разработчики намерены интегрировать возможность приема ставок в Ethereum и Bitcoin. Также в скором времени будут добавлены розыгрыши джек-потов.Все посетители платформы могут играть в различные азартные игры, делая удобные для них ставки. Присутствует простая возможность ввода и вывода средств. Система открыта для сторонних разработчиков, которые могут добавлять свои проекты в каталог, а также сотрудничать в рамках программы выкупа игр. Держатели токенов платформы будут принимать участие в периодических розыгрышах джек-потов. Для формирования последних будет использоваться 20% прибыли системы. Помимо собственного токена PLT на платформе также будут приниматься и другие популярные цифровые валюты.Основной игровой валютой платформы будет PlayBets Coin (Pc). Прежде всего, она будет использоваться для ставок в играх. Pc можно приобрести за популярные криптовалюты, в том числе, токен PLT. Pc будет также использоваться в качестве награды для участников программ лояльности и розыгрышей джек-потов.На платформе будет действовать собственная криптовалюта – токен PLT. Он будет использоваться в качестве инструмента поощрения активных пользователей. Держатели этих монет смогут участвовать в розыгрышах джек-потов, которые команда проекта планирует проводить каждый месяц. Токен можно будет обменивать на игровую валюту, что позволит делать ставки в любых играх. Токены будут распространяться среди инвесторов в рамках ICO для привлечения финансирования на разработку платформы. Токен PLT эмитируется на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20. Монету можно будет передавать другим пользователям, покупать и продавать на криптовалютных биржах.Совокупный объем эмиссии токенов составляет 300 миллионов PLT. Спустя несколько недель по окончании публичной продажи, токен должен быть внесен в листинг нескольких криптовалютных бирж. В число первых торговых площадок должна войти биржа HitBTC.PLT позволяет своему держателю выступать в качестве полноправного участника экосистемы и предоставляет ряд привилегий. За токены можно приобрести игровую валюту и принимать участие в розыгрышах. Токенами можно свободно обмениваться и торговать на биржах. По мере развития платформы возможности использования токена PLT будут расширяться. В будущем с его помощью можно будет снижать комиссию при вводе средств, участвовать в закрытом тестировании игр и получать статус Premium пользователя.Минимальная цель сбора средств – 3 000 ETH ($1 000 000), максимальная – 30 000 ETH ($10 000 000). Если до окончания установленного срока будет достигнута максимальная цель, продажа будет немедленно остановлена. Непроданные токены будут автоматически уничтожены смарт-контрактом.Продажа токенов будет проходить в три этапа: Closed Pre-Sale, Pre-ICO и ICO. В рамках Closed Pre-Sale планируется продать от 900 тысяч до 3,6 миллиона токенов PLT. Минимальный объем на Pre-ICO – 8,64 миллиона PLT, максимальный – 28,8 миллиона PLT. Планируемые объемы продажи на ICO – 20,7 миллиона PLT минимум и 207 миллионов PLT максимум.Closed Pre-Sale пройдет с 8 по 24 декабря 2017 года, планируется привлечь от 90 до 300 ETH. Криптовалюта ETH принимается в автоматическом режиме, также можно оплатить в BTC и KICK через отправку соответствующего запроса на сайте. Минимальная сумма покупки – 0,1 ETH.В зависимости от времени покупки инвесторы будут получать следующие бонусы:Pre-ICO будет проходить с конца декабря 2017 по конец января 2018 года, планируется привлечь от 900 до 3 000 ETH. Прием ETH осуществляется автоматически. В ручном режиме можно также оплатить покупку BTC, BCH, LTC, DASH, ZEC и KICK.ICO стартует в начале февраля и завершается в конце марта 2018 года, планируется привлечь от 3 000 до 30 000 ETH. Принимаются те же криптовалюты, что и на этапе Pre-ICO, а также в ручном режиме доллар США и евро.Привлеченное финансирование будет направлено на:К ICO будет привлечено Escrow агентство, что гарантирует соблюдение командой проекта установленных условий и сохранность средств инвесторов.На BOUNTY кампанию выделяется 6 миллионов токенов PLT (эквивалентно $500 000), распределяющихся таким образом:

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