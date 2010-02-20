[PreICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12–24.12.2017[BOUNTY] - ICO | MMGP
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[PreICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12–24.12.2017[BOUNTY]

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[PreICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12–24.12.2017[BOUNTY]
[Pre-ICO][ICO] PlayBets – децентрализованная платформа азартных игр 8.12 – 24.12.2017 [BOUNTY]

PlayBets – децентрализованная игровая платформа, предлагающая большое разнообразие популярных азартных игр. В основе платформы лежит технология блокчейн и смарт-контракты. Площадка гарантирует открытость и честность результатов всех игр, что обеспечивается возможностями блокчейна. Пользователям будут доступны самые простые и увлекательные игры, которые заинтересуют даже не азартных игроков, желающих приятно провести время.

Уже работает тестовая версия платформы, на которой доступна одна игра – Lucky. Основатели отмечают стремительный ежедневный рост аудитории проекта. В ближайшее время разработчики намерены интегрировать возможность приема ставок в Ethereum и Bitcoin. Также в скором времени будут добавлены розыгрыши джек-потов.

Все посетители платформы могут играть в различные азартные игры, делая удобные для них ставки. Присутствует простая возможность ввода и вывода средств. Система открыта для сторонних разработчиков, которые могут добавлять свои проекты в каталог, а также сотрудничать в рамках программы выкупа игр. Держатели токенов платформы будут принимать участие в периодических розыгрышах джек-потов. Для формирования последних будет использоваться 20% прибыли системы. Помимо собственного токена PLT на платформе также будут приниматься и другие популярные цифровые валюты.

Преимущества платформы:
  • Эффективная бизнес-модель. Основатели проекта имеют проработанный бизнес-план и опыт в индустрии азартных игр, что дает высокие шансы на успех.
  • Платформа объединяет игроков и разработчиков игр, за счет чего значительно ускоряется масштабирование как игровых проектов, так и экосистемы в целом.
  • Богатый выбор игр. К концу 2018 года в каталоге платформы должно быть уже порядка 20 игр. К концу 2019 года каталог будет содержать уже 70 игр, а к концу 2020 года – 200.
  • Каждый пользователь получает доступ к интересным для него играм. Платформа, прежде всего, направлена на массовые игровые проекты, ориентированные на различных игроков, не только любителей азартных игр, но и простых пользователей.
  • Экосистема токенов. На платформе будет действовать собственный токен PLT. Благодаря этому, пользователи будут более вовлечены в развитие проекта. Появится возможность участия в регулярных розыгрышах джек-потов. Платформа будет поощрять самых активных пользователей токенами PLT.
  • Честность и прозрачность. Результаты игр и розыгрышей джек-потов формируются открыто на основе блокчейна и смарт-контрактов.
  • Прием различных криптовалют. Разработчики намерены добавить поддержку порядка 20 цифровых валют, в которых можно будет вводить и выводить средства на платформу.
Основной игровой валютой платформы будет PlayBets Coin (Pc). Прежде всего, она будет использоваться для ставок в играх. Pc можно приобрести за популярные криптовалюты, в том числе, токен PLT. Pc будет также использоваться в качестве награды для участников программ лояльности и розыгрышей джек-потов.

Токены PLT, выгоды для инвесторов

На платформе будет действовать собственная криптовалюта – токен PLT. Он будет использоваться в качестве инструмента поощрения активных пользователей. Держатели этих монет смогут участвовать в розыгрышах джек-потов, которые команда проекта планирует проводить каждый месяц. Токен можно будет обменивать на игровую валюту, что позволит делать ставки в любых играх. Токены будут распространяться среди инвесторов в рамках ICO для привлечения финансирования на разработку платформы. Токен PLT эмитируется на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20. Монету можно будет передавать другим пользователям, покупать и продавать на криптовалютных биржах.

Совокупный объем эмиссии токенов составляет 300 миллионов PLT. Спустя несколько недель по окончании публичной продажи, токен должен быть внесен в листинг нескольких криптовалютных бирж. В число первых торговых площадок должна войти биржа HitBTC.

PLT позволяет своему держателю выступать в качестве полноправного участника экосистемы и предоставляет ряд привилегий. За токены можно приобрести игровую валюту и принимать участие в розыгрышах. Токенами можно свободно обмениваться и торговать на биржах. По мере развития платформы возможности использования токена PLT будут расширяться. В будущем с его помощью можно будет снижать комиссию при вводе средств, участвовать в закрытом тестировании игр и получать статус Premium пользователя.

Схема распределения токенов PlayBets:
  • 80% - публичная продажа (239 400 000 PLT).
  • 15% - команде проекта (45 600 000 PLT).
  • 3% - советникам и консультантам (9 000 000 PLT).
  • 2% - BOUNTY (6 000 000 PLT).
Детали ICO

Минимальная цель сбора средств – 3 000 ETH ($1 000 000), максимальная – 30 000 ETH ($10 000 000). Если до окончания установленного срока будет достигнута максимальная цель, продажа будет немедленно остановлена. Непроданные токены будут автоматически уничтожены смарт-контрактом.
Продажа токенов будет проходить в три этапа: Closed Pre-Sale, Pre-ICO и ICO. В рамках Closed Pre-Sale планируется продать от 900 тысяч до 3,6 миллиона токенов PLT. Минимальный объем на Pre-ICO – 8,64 миллиона PLT, максимальный – 28,8 миллиона PLT. Планируемые объемы продажи на ICO – 20,7 миллиона PLT минимум и 207 миллионов PLT максимум.

Курс покупки на каждом этапе будет разным:
  • Closed Pre-Sale – 10 000 PLT за 1 ETH.
  • Pre-ICO – 8 000 PLT за 1 ETH.
  • ICO – 6 000 PLT за 1 ETH.
Closed Pre-Sale пройдет с 8 по 24 декабря 2017 года, планируется привлечь от 90 до 300 ETH. Криптовалюта ETH принимается в автоматическом режиме, также можно оплатить в BTC и KICK через отправку соответствующего запроса на сайте. Минимальная сумма покупки – 0,1 ETH.

В зависимости от времени покупки инвесторы будут получать следующие бонусы:
  • Первые 3 часа – 20%.
  • 1-й день – 15%.
  • 1-я неделя – 10%.
  • 2-я неделя – 5%.
  • Оставшиеся дни – без бонуса.
Pre-ICO будет проходить с конца декабря 2017 по конец января 2018 года, планируется привлечь от 900 до 3 000 ETH. Прием ETH осуществляется автоматически. В ручном режиме можно также оплатить покупку BTC, BCH, LTC, DASH, ZEC и KICK.

Инвесторам предлагаются такие бонусы:
  • Первые 3 часа – 20%.
  • 1-й день – 15%.
  • 1-я неделя – 10%.
  • 2-4 недели – 5%.
  • 5-8 недели – без бонуса.
ICO стартует в начале февраля и завершается в конце марта 2018 года, планируется привлечь от 3 000 до 30 000 ETH. Принимаются те же криптовалюты, что и на этапе Pre-ICO, а также в ручном режиме доллар США и евро.

Зависимо от даты покупки инвесторы получают такие бонусы:
  • Первые 3 часа – 20%.
  • 1-й день – 15%.
  • 2-4 недели – 10%.
  • 5-7 недели - %.
Привлеченное финансирование будет направлено на:
  • 45% - разработка платформы.
  • 35% - маркетинговые мероприятия для масштабирования проекта.
  • 10% - стабилизационный фонд.
  • 5% - легализация и лицензирование.
  • 3% - советники и консультанты.
  • 2% - BOUNTY.
К ICO будет привлечено Escrow агентство, что гарантирует соблюдение командой проекта установленных условий и сохранность средств инвесторов.

BOUNTY

На BOUNTY кампанию выделяется 6 миллионов токенов PLT (эквивалентно $500 000), распределяющихся таким образом:
  • Подписи – 30%.
  • Переводы – 15%.
  • Ведение тем и модерация – 15%.
  • Facebook – 10%.
  • Twitter – 5%.
  • Telegram – 5%.
  • Medium – 5%.
  • Прочие активности – 15%.
Контакты и ссылки:
__________________
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