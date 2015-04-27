Вот те 4 компании из Азии, акции которых принесли большую прибыль чем биткойн в 2017г - Горячие новости | MMGP

На самом деле в 2017 году криптовалюты пока ещё не были единственным способом заработать прибыль в размере 1000% в год.
В мире есть несколько азиатских компаний, которые даже в этом году сумели обойти космический рост курса биткойна. Например, на графике ниже черными квадратами показана суммарная годовая прибыль четырех подобных компаний, которые ведут свою деятельность в странах азиатского региона и это: HEG, Pepper Food Service, Indiabulls Ventures и China Investments Fund. И последняя компания в этом списке заработала самую большую прибыль в годовом исчислении: более 1300%! Кстати, суммарная годовая прибыль этих суперприбыльных азиатских компаний включает в себя их реинвестированные дивиденты.
Вот уже действительно, что при всей шумихе вокруг роста биткойна, акционеры эти вышеперечисленных компаний сумели заработать более 1000% годовых и обошли по прибыльности криптовалюту под названием биткойн. Если не считать компании работающие в Венесуэле в качестве "инвестиционных" из-за нынешнего политического хаоса царящего в этой стране, то эти 4 азиатские компании сумели поднять курс своих акций выше среднего по рынку, играя на валютных колебаниях, - такой комментарии дают аналитики агентства Bloomberg. И напомним ещё раз, что все эти четыре компании ведут свою текущую деятельность в Азии.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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