[PreICO] Altair VR – виртуальная энциклопедия на блокчейне 11.12.17 - ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,026 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[PreICO] Altair VR – виртуальная энциклопедия на блокчейне 11.12.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:36
#1
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 4,146
Благодарностей: 3,495
УГ: 6
подарки
награды Волшебный горшочек 
[PreICO] Altair VR – виртуальная энциклопедия на блокчейне 11.12.17
[Pre-ICO][ICO] Altair VR – виртуальная энциклопедия на блокчейне 11.12.2017 / 29.01.2018

Altair VR – глобальная энциклопедия на блокчейне с применением технологий виртуальной реальности. Площадка позволит познавать мир в виртуальной реальности, обучаться реальным наукам, в том числе, в игровой форме, что особенно актуально для детей. С помощью платформы пользователи смогут изучать такие науки, как география, биология, история, физика, естествознание, химия, а также различные направления человеческой деятельности.

VR энциклопедия позволит всем пользователям создавать свой контент, предлагать другим имеющиеся знания и собственный подход к изучению тех или иных явлений. Создание контента на платформе будет осуществляться, исходя из предпочтений пользователей, в том числе, посредством голосования.

Платформа будет иметь собственную внутреннюю экономику, базирующуюся на токене AVR. Новый пользователь должен будет получить эти токены для входа на платформу, что станет основой роста экономики проекта. Также на платформе будут предусмотрены специальные баллы репутации, позволяющие оценить профессиональные умения пользователей системы. Площадка будет представлять собой глобальный симулятор виртуальной реальности, ориентированный на познание мира в его различных проявлениях, отраслях и явлениях. Контент будут создавать как профессиональные специалисты, сотрудничающие с платформой, так и простые пользователи.

Контент на платформе будет представлен в форме VR-опытов, являющихся отдельными приложениями. VR-опыты позволят, к примеру, изучать то или иное явление, принцип работы определенного механизма или организма и т. д. Не все приложения будут полностью интерактивными, некоторые из них будут выполнены в качестве 360° видео. Другие приложения будут представлять собой полную симуляцию того или иного процесса, механизма, организма и т. д. Приложения будут между собой связаны. К примеру, изучив общее анатомическое строение тела человека, пользователь сразу сможет перейти к изучению структуры различных органов. VR энциклопедия позволит изучать вселенную, звезды, планеты, различные технологии, исторические события и т. д.

Основные преимущества Altair VR:
  • Приятное времяпровождение, объединенное с изучением чего-либо нового.
  • Образовательный контент, представленный в игровой форме.
  • Навигация по контенту в стиле Википедии (на основе тегов).
  • Применение технологии нейронных сетей для подбора рекомендованных VR-опытов конкретному пользователю.
  • Путешествия по виртуальному миру.
  • Возможность интеграции платформы в школьные программы.
Блокчейн выбран в качестве основы для платформы за счет следующих возможностей:
  • Прозрачность всех платежей внутри платформы и низкие комиссионные.
  • Полный контроль за авторскими правами.
  • Децентрализованное хранилище данных на блокчейне гарантирует независимость и стабильность.
  • Сообщество может управлять процессом создания контента, посредством прозрачной системы голосования.
  • Покупка токенов сразу при регистрации на платформе.
Уже в феврале 2018 года будет запущена базовая платформа с основными функциями и несколькими образовательными приложениями. Выпуск финальной версии платформы со всеми планируемыми функциями запланирован на январь 2019 года.

Токен AVR

Для привлечения финансирования на разработку и запуск Altair VR команда проекта эмитирует ERC20-совместимый токен AVR на базе блокчейна сети Эфириум. Токен будет применяться для произведения всех транзакций на платформе. AVR будет выступать в качестве ключа доступа ко всем доступным на платформе приложениям. За токен AVR можно будет покупать офлайн-франшизы для использования возможностей платформы в собственных проектах. Создатели нового контента будут получать вознаграждение в AVR.
Общий объем эмиссии токенов составляет 100 миллионов AVR. В дальнейшем дополнительная генерация токенов не будет производиться. По номинальному курсу за 1 ETH инвестор сможет приобрести 400 AVR (1 AVR за 0,0025 ETH). После начала работы экосистемы смарт-контракт будет каждый день уничтожать 1% от находящихся в обороте токенов. Данный процесс будет продолжаться пока не останется 10% от первоначального количества монет – 10 миллионов AVR. Использование токена для проведения всех операций внутри платформы и уменьшение их количества – ключевые факторы отсутствия инфляции и роста цены токена, что позволит инвесторам получать доход.

Модель распределения токенов:
  • 50% - реализация на ICO.
  • 32% - фонд платформы.
  • 15% - команде проекта.
  • 3% - BOUNTY.
Детали ICO

Продажа токенов будет осуществляться в два этапа: Pre-ICO и ICO.
Предварительная продажа стартует 11 декабря 2017 года и продлится 15 дней. На данном этапе все инвесторы получают бонус в 25%. Минимальная цель сбора на Pre-ICO – 500 ETH, максимальная – 5000 ETH.
ICO начнется 29 января 2018 года и продлится 45 дней.

На данном этапе инвесторам также будут предложены бонусы, в зависимости от даты покупки:
  • 1-й день – 15%.
  • 1-я неделя – 10%.
  • 2-я неделя – 7%.
  • 3-я неделя – 5%.
  • С 4-й недели – без бонуса.
Модель распределения привлеченного финансирования:
  • 40% - маркетинговое продвижение.
  • 39% - разработка платформы.
  • 10% - команде проекта.
  • 5% - операционные расходы.
  • 5% - юридические услуги.
  • 1% - бонусы.

Контакты и ссылки:
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 04.12.2017
Календарь ICO - декабрь 2017
Граф вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В блокчейне эфириума обработано на 44% больше транзакций, чем в блокчейне биткоина forfor Новости криптовалют 0 10.11.2017 11:40
Liberty Reserve (Энциклопедия) balgar5 Liberty Reserve 2 05.05.2010 20:41
Энциклопедия заработка в интернете - www.dm-rabota.ucoz.ru DikiMonah Оценка сайта! 10 28.04.2010 16:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dmitrytkachev
Истории успеха
От dmitrytkachev в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватара нет
WMID: 273537358148 100wmz 12% месяц
От zarethernet в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар veranika55
[pre-ICO][ICO] Arbiz 10.10.17 - 17.10.17
От veranika55 в разделе «ICO»
Аватар VerumFX
VerumOption - verumoption.com
От VerumFX в разделе «Брокеры бинарных опционов»
Аватар Top Invest
"Укроборонпром" обещает завершить контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд до се
От Top Invest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alex356
Межбанк открылся долларом по 14,60, прогноз доллара на неделю
От Alex356 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
433,026
Тем
502,307
Сообщений
12,600,925

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram