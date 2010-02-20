[PreICO] BuildersCoin – инвестирование в строительство отелей 15.12.17–15.01.18 [B] - ICO | MMGP

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[PreICO] BuildersCoin – инвестирование в строительство отелей 15.12.17–15.01.18 [B]



BuildersCoin – проект на базе технологии блокчейн, предоставляющий возможность инвестирования в строительство отелей. Компания, привлекающая средства на ICO, будет непосредственно осуществлять строительство отелей. Первым объектом должен стать отель высокого класса «Golden Dragon» на черноморском побережье в Крыму. Отель станет первым в мире, построенным за цифровую валюту. Кроме того, его услугами также можно будет воспользоваться за криптовалюту.



«Golden Dragon» будет состоять из 6 этажей и 120 номеров. Планируется создание всей требующейся инфраструктуры и предоставление комплекса услуг гостям. Отель будет расположен на берегу моря, что поспособствует его популярности. Комплекс будет действовать по принципу «все включено». В состав отеля будет входить три ресторана, три круглосуточных бара, отдельная пляжная зона с дополнительным баром, огромный бассейн, небольшой аквапарк, развлекательная зона, SPA-комплекс, фитнес-зал и игровая площадка для детей. Отель будет предлагать гостям всевозможные экскурсии, прокат спортивного оборудования и ряд других услуг.



Объект будет возводить строительная компания «BMC-64», работающая на рынке порядка 15 лет. Предусмотрено страхование всех привлеченных средств. Для реализации проекта необходимо привлечь $7 452 800. Согласно планам учредителей, проект должен окупиться через три года.



Применение технологии блокчейн для привлечения средств дает следующие преимущества: Доступность для любых инвесторов, без минимальных ограничений.

Децентрализованный характер инвестиций, что исключает негативное влияние государства и прочих организаций.

На отельный бизнес не влияет инфляция и волатильность криптовалютного рынка, что обеспечивает надежность для инвесторов.

Через три года инвесторы смогут получить 300% прибыль.

По окончании ICO токен проекта будет торговаться на биржах.

BulidersCoin – это полноценный криптовалютный актив для торговли.

После ввода отеля в эксплуатацию, каждый квартал эмитент будет обратно выкупать токены у их держателей.

Инвесторы смогут использовать токены для оплаты услуг отеля. После привлечения финансирования будет приобретен участок, площадью 2 га, в Крыму, затем начнется строительство отеля, подвод коммуникаций и благоустройство территории. После открытия отеля компания начнет процедуру выкупа токенов каждый квартал.



Токен BulidersCoin, выгоды для инвесторов



С целью привлечение финансирования на строительство отеля и его маркетинговое продвижение, инициаторы проекта эмитируют токен BLD и проводят ICO.



Общий объем эмиссии составит 11 миллионов токенов, распределяющихся таким образом: 5% - продажа на Pre-ICO.

75% - реализация на ICO.

12% - команде.

5% - бонусы.

3% - BOUNTY. Изначальная стоимость токена составит $1. В дальнейшем он будет расти в цене, что, спустя примерно три года, позволит получить трехкратную прибыль. Токен будет гарантировано расти, поскольку команда проекта планирует незамедлительно приступать к строительству отеля и реализации поставленных целей. Согласно планам основателей, уже на этапе запуска отеля цена одного токена BLD будет составлять $3.



Инвесторы смогут обратно продать токены эмитенту после открытия отеля. За 70 токенов BLD можно будет оплатить сутки проживания в отеле, что в два раза дешевле обычной стоимости. Согласно подсчетам команды, ежемесячная доходность инвестиций в проект составит 5,8%. Токен обеспечивается реальной услугой, что защищает инвесторов от высокой волатильности на криптовалютном рынке. На обратный выкуп токенов будет направляться 75% отеля. Остальные 25% будут использованы для развития бизнеса.



Детали ICO



Привлеченное на ICO финансирование поступит на счет компании «VMS Build», действующей в юрисдикции Республики Сейшельские острова. Данная юрисдикция выбрана, в связи с тем, что в России ICO не регулируется на государственном уровне. Затем компания «VMS Build» передаст средства фирме «BMC-64», в качестве займа. Последнее предприятие будет непосредственно заниматься строительством отеля. Заключается именно договор займа, что гарантирует инвесторам получение прибыли. Объектом залога, согласно договора, является сам отель, участок, на котором он расположен, инфраструктура и прочие активы. Это гарантирует защиту каждому держателю токена.

Каждый год будет проводиться аудиторская проверка отеля с последующей публикацией ее результатов. На объекте будет установлена система видеонаблюдения, что позволит в реальном времени следить за процессом строительства.



Продажа токенов BLD будет проходить в два этапа: Pre-ICO и ICO. Pre-ICO пройдет с 15 декабря 2017 по 15 января 2018 года. На данный этап выделяется 500 тысяч токенов BLD. При этом скидка для инвесторов составит 50% ($0,5 за токен) от номинальной стоимости. Минимальная цель Pre-ICO – продажа 250 тысяч BLD. Средства, привлеченные в рамках предварительной продажи, будут направлены на детальную проработку проекта и его маркетинговое продвижение.

ICO запланировано на февраль 2018 года. В рамках основного этапа планируется реализовать 8 860 000 токенов.



Токены будут продаваться несколькими партиями с разной скидкой: 825 000 BLD – скидка 20%, $0,8 за 1 BLD.

1 650 000 BLD – скидка 15%, $0,85 за 1 BLD.

1 650 000 BLD – скидка 10%, $0,9 за 1 BLD.

4 735 000 BLD – без скидки, $1 за 1 BLD. Привлеченное на ICO финансирование будет направлено преимущественно на покупку участка и непосредственно строительство отеля.



BOUNTY кампания



BuildersCoin проводит BOUNTY кампанию для вознаграждения пользователей, способствующих продвижению проекта. Кампания уже стартовала и продлится до окончания ICO. Для вознаграждения пользователей выделяется 3% токенов от общего объема эмиссии, что соответствует 330 000 BLD.



Схема распределения вознаграждения по программам: Facebook (подписка и репосты) – 10%.

Twitter (подписка и ретвиты) – 10%.

Telegram (участие в группе) – 10%.

Подписи в профилях – 30%.

Переводы и модерация – 15%.

Написание статей для блогов и социальных сетей, создание видеороликов о проекте – 10%.

Статьи в СМИ (только тематика криптовалют) – 15%.

Контакты и ссылки: Сайт проекта BuildersCoin.

WhitePaper.

Telegram.

Facebook.

Twitter.

Instagram. [Pre-ICO][ICO] BuildersCoin – инвестирование в строительство отелей 15.12.2017 – 15.01.2018 [BOUNTY]– проект на базе технологии блокчейн, предоставляющий возможность инвестирования в строительство отелей. Компания, привлекающая средства на ICO, будет непосредственно осуществлять строительство отелей. Первым объектом должен стать отель высокого класса «Golden Dragon» на черноморском побережье в Крыму. Отель станет первым в мире, построенным за цифровую валюту. Кроме того, его услугами также можно будет воспользоваться за криптовалюту.«Golden Dragon» будет состоять из 6 этажей и 120 номеров. Планируется создание всей требующейся инфраструктуры и предоставление комплекса услуг гостям. Отель будет расположен на берегу моря, что поспособствует его популярности. Комплекс будет действовать по принципу «все включено». В состав отеля будет входить три ресторана, три круглосуточных бара, отдельная пляжная зона с дополнительным баром, огромный бассейн, небольшой аквапарк, развлекательная зона, SPA-комплекс, фитнес-зал и игровая площадка для детей. Отель будет предлагать гостям всевозможные экскурсии, прокат спортивного оборудования и ряд других услуг.Объект будет возводить строительная компания «BMC-64», работающая на рынке порядка 15 лет. Предусмотрено страхование всех привлеченных средств. Для реализации проекта необходимо привлечь $7 452 800. Согласно планам учредителей, проект должен окупиться через три года.После привлечения финансирования будет приобретен участок, площадью 2 га, в Крыму, затем начнется строительство отеля, подвод коммуникаций и благоустройство территории. После открытия отеля компания начнет процедуру выкупа токенов каждый квартал.С целью привлечение финансирования на строительство отеля и его маркетинговое продвижение, инициаторы проекта эмитируют токен BLD и проводят ICO.Изначальная стоимость токена составит $1. В дальнейшем он будет расти в цене, что, спустя примерно три года, позволит получить трехкратную прибыль. Токен будет гарантировано расти, поскольку команда проекта планирует незамедлительно приступать к строительству отеля и реализации поставленных целей. Согласно планам основателей, уже на этапе запуска отеля цена одного токена BLD будет составлять $3.Инвесторы смогут обратно продать токены эмитенту после открытия отеля. За 70 токенов BLD можно будет оплатить сутки проживания в отеле, что в два раза дешевле обычной стоимости. Согласно подсчетам команды, ежемесячная доходность инвестиций в проект составит 5,8%. Токен обеспечивается реальной услугой, что защищает инвесторов от высокой волатильности на криптовалютном рынке. На обратный выкуп токенов будет направляться 75% отеля. Остальные 25% будут использованы для развития бизнеса.Привлеченное на ICO финансирование поступит на счет компании «VMS Build», действующей в юрисдикции Республики Сейшельские острова. Данная юрисдикция выбрана, в связи с тем, что в России ICO не регулируется на государственном уровне. Затем компания «VMS Build» передаст средства фирме «BMC-64», в качестве займа. Последнее предприятие будет непосредственно заниматься строительством отеля. Заключается именно договор займа, что гарантирует инвесторам получение прибыли. Объектом залога, согласно договора, является сам отель, участок, на котором он расположен, инфраструктура и прочие активы. Это гарантирует защиту каждому держателю токена.Каждый год будет проводиться аудиторская проверка отеля с последующей публикацией ее результатов. На объекте будет установлена система видеонаблюдения, что позволит в реальном времени следить за процессом строительства.Продажа токенов BLD будет проходить в два этапа:На данный этап выделяется 500 тысяч токенов BLD. При этом скидка для инвесторов составит 50% ($0,5 за токен) от номинальной стоимости. Минимальная цель Pre-ICO – продажа 250 тысяч BLD. Средства, привлеченные в рамках предварительной продажи, будут направлены на детальную проработку проекта и его маркетинговое продвижение.В рамках основного этапа планируется реализовать 8 860 000 токенов.Привлеченное на ICO финансирование будет направлено преимущественно на покупку участка и непосредственно строительство отеля.BuildersCoin проводит BOUNTY кампанию для вознаграждения пользователей, способствующих продвижению проекта. Кампания уже стартовала и продлится до окончания ICO. Для вознаграждения пользователей выделяется 3% токенов от общего объема эмиссии, что соответствует 330 000 BLD.

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