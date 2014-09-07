Architec game - architect-game.biz - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта: 01.12.2017
Architec game - онлайн игра с выводом денег.
Начать можно без вложений, регистрируйтесь и получайте в ПОДАРОК сразу 2 бизнес центра и 2 маляра (USD и RUB)
Маркетинг:
При покупке любого офиса «Маляр» дается в ПОДАРОК и сразу начинает приносить Вам прибыль. В один офис можно нанять 8 сотрудников. Сотрудники нанимаются по порядку. Количество офисов неограничено.
У некоторых сотрудников есть дополнительный бонус на весь офис, например: у Вас есть «Маляр» и «Стекольщик», у которых доходность 30% и 31% соответственно. Когда Вы наймете «Сварщика» у всех увеличится доходность на +1%, т.е. станет 31%, 32%, а у «Сварщика» 33%. Дополнительные бонусы не суммируются.
Маркетинг специалистов в $
Маляр
Стоимость найма:
$0,016
Доходность:
30% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
$0,00016 / день
Стекольщик
Стоимость найма:
$0,16
Доходность:
31% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
$0,00165333 / день
Сварщик
Стоимость найма:
$0,83
Доходность:
32% / мес.
Бонус на весь офис:
1% / мес.
Выработка:
$0,00885333 / день
Электрик
Стоимость найма:
$4,16
Доходность:
33% / мес.
Бонус на весь офис:
2% / мес.
Выработка:
$0,04576 / день
Каменщик
Стоимость найма:
$8,33
Доходность:
34% / мес.
Бонус на весь офис:
3% / мес.
Выработка:
$0,09440666 / день
Прораб
Стоимость найма:
$16,66
Доходность:
36% / мес.
Бонус на весь офис:
4% / мес.
Выработка:
$0,19992 / день
Инженер
Стоимость найма:
$50
Доходность:
38% / мес.
Бонус на весь офис:
5% / мес.
Выработка:
$0,63333333 / день
Архитектор
Стоимость найма:
$83,33
Доходность:
40% / мес.
Бонус на весь офис:
6% / мес.
Выработка:
$1,11106666 / день
Маркетинг специалистов в руб
Маляр
Стоимость найма:
1 руб
Доходность:
30% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
0,01 руб/ день
Стекольщик
Стоимость найма:
10 руб
Доходность:
31% / мес.
Бонус на весь офис:
0% / мес.
Выработка:
0,10333333 руб / день
Сварщик
Стоимость найма:
50 руб
Доходность:
32% / мес.
Бонус на весь офис:
1% / мес.
Выработка:
0,53333333 руб / день
Электрик
Стоимость найма:
250 руб
Доходность:
33% / мес.
Бонус на весь офис:
2% / мес.
Выработка:
2,75 руб / день
Каменщик
Стоимость найма:
500 руб
Доходность:
34% / мес.
Бонус на весь офис:
3% / мес.
Выработка:
5,66666666 руб / день
Прораб
Стоимость найма:
1 000 руб
Доходность:
36% / мес.
Бонус на весь офис:
4% / мес.
Выработка:
12 руб / день
Инженер
Стоимость найма:
3 000 руб
Доходность:
38% / мес.
Бонус на весь офис:
5% / мес.
Выработка:
38 руб/ день
Архитектор
Стоимость найма:
5 000 руб
Доходность:
40% / мес.
Бонус на весь офис:
6% / мес.
Выработка:
66,66666666 руб / день
Реф система - 10% на вывод.
Платежные системы - Payeer, Free Kassa, Perfect Money, Qiwi, Яндекс. Играть можно отдельно на рубли и отдельно на $
Бонусы:
Ежедневный бонус.
Бонусы на пополнения:
1% от 1 000 руб или 16,6$
2% от 3 000 руб или 50$
3% от 5 000 руб или 83,3$
5% от 10 000 руб или 166,6$
На проекте есть чат и дополнительный заработок на серфинге.
Еженедельные конкурсы с призами.
Наш вклад: ( Рефбек 90% )
Дата операции: 02 Дек 2017 12:25
ID операции: 436929517
Тип операции: перевод
Магазин: architect-game.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 302.88 p
Сумма получения: 302.88 p
Описание счета: Пополнение баланса на сайте architect-game.biz
Номер счета в магазине: 194