Google выпустила картонную фотокамеру за $45 поддерживающую нейросети - Горячие новости | MMGP

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Google выпустила картонную фотокамеру за $45 поддерживающую нейросети



В официальном блоге компании Гугл размещена новость, что этот интернет-гигант начал выпускать самодельный набор под названием "AIY Vision Kit", чтобы покупатели смогли бы самостоятельно собрать для себя фотокамеру из картона, причём поддерживающую нейросети и всего за 45 долл. США. Сообщается, что в набор входит особый чип для проектирования искусственного интеллекта (ИИ).



Этот специальный чип даст возможность покупателям этого набора производить обработку своих фото прямо на камере и при этом использование другого компьютера или облака в сети не потребуется.



Набор содержит так называемую плату VisionBonnet вместе с чипом Intel Movidius, который и будет работать с нейросетями. Никаких дополнительных программ или оборудования для этой картонной фотокамеры также не потребуется. На плате имеются 3 модели, которые создали в Гугл, чтобы распознавать изображения.



Цена такой фотокамеры составляет всего 45 долл. США, и сейчас уже есть возможность сделать на неё предварительный заказ. Поставка первых подобных фотокамер начнется уже в этом месяце.











И на самом деле на данный момент компания Гугл развивает свой большой проект связанный с выпуском самодельных наборов связанных с искусственным интеллектом, ведь там верят, что именно за ИИ большое будущее. Сейчас все ведущие компании мира включились в гонку по эффективному применению в своих продуктах искусственного интеллекта и компания Гугл занимает в ней одно из первых мест. И как видим уже выпускаемые продукты Гугл, которые завязаны на искусственный интеллект идут в массовую серию по очень даже приемлемой цене, можно сказать доступной для каждого из нас. И одной из причин такой низкой цены, очевидно является желание компании Гугл дать возможность как можно большему числу людей на планете Земля как говорят "потрогать своими руками" или прикоснуться к миру искусственного интеллекта, а значит самому понять и увидеть, что он реально собой представляет. В этом направлении Гугл несомненном является пионером и показывает остальным хороший пример своей идеально выстроенной бизнес-модели, которая в конечном итоге приносит интернет-гиганту немалую прибыль, а значит и дальнейшее развитие и можно сказать на благо всем нам, жителям Земли.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5a226cbf76806 В официальном блоге компании Гугл размещена новость, что этот интернет-гигант начал выпускать самодельный набор под названием "AIY Vision Kit", чтобы покупатели смогли бы самостоятельно собрать для себя фотокамеру из картона, причём поддерживающую нейросети и всего за 45 долл. США. Сообщается, что в набор входит особый чип для проектирования искусственного интеллекта (ИИ).Этот специальный чип даст возможность покупателям этого набора производить обработку своих фото прямо на камере и при этом использование другого компьютера или облака в сети не потребуется.Набор содержит так называемую плату VisionBonnet вместе с чипом Intel Movidius, который и будет работать с нейросетями. Никаких дополнительных программ или оборудования для этой картонной фотокамеры также не потребуется. На плате имеются 3 модели, которые создали в Гугл, чтобы распознавать изображения.Цена такой фотокамеры составляет всего 45 долл. США, и сейчас уже есть возможность сделать на неё предварительный заказ. Поставка первых подобных фотокамер начнется уже в этом месяце.И на самом деле на данный момент компания Гугл развивает свой большой проект связанный с выпуском самодельных наборов связанных с искусственным интеллектом, ведь там верят, что именно за ИИ большое будущее. Сейчас все ведущие компании мира включились в гонку по эффективному применению в своих продуктах искусственного интеллекта и компания Гугл занимает в ней одно из первых мест. И как видим уже выпускаемые продукты Гугл, которые завязаны на искусственный интеллект идут в массовую серию по очень даже приемлемой цене, можно сказать доступной для каждого из нас. И одной из причин такой низкой цены, очевидно является желание компании Гугл дать возможность как можно большему числу людей на планете Земля как говорят "потрогать своими руками" или прикоснуться к миру искусственного интеллекта, а значит самому понять и увидеть, что он реально собой представляет. В этом направлении Гугл несомненном является пионером и показывает остальным хороший пример своей идеально выстроенной бизнес-модели, которая в конечном итоге приносит интернет-гиганту немалую прибыль, а значит и дальнейшее развитие и можно сказать на благо всем нам, жителям Земли.По материалам источник

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