Google выпустила картонную фотокамеру за $45 поддерживающую нейросети - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 433,022 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google выпустила картонную фотокамеру за $45 поддерживающую нейросети

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:20
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,789
Благодарностей: 1,864
УГ: 31
КП: 0.223
подарки
Google выпустила картонную фотокамеру за $45 поддерживающую нейросети


В официальном блоге компании Гугл размещена новость, что этот интернет-гигант начал выпускать самодельный набор под названием "AIY Vision Kit", чтобы покупатели смогли бы самостоятельно собрать для себя фотокамеру из картона, причём поддерживающую нейросети и всего за 45 долл. США. Сообщается, что в набор входит особый чип для проектирования искусственного интеллекта (ИИ).

Этот специальный чип даст возможность покупателям этого набора производить обработку своих фото прямо на камере и при этом использование другого компьютера или облака в сети не потребуется.

Набор содержит так называемую плату VisionBonnet вместе с чипом Intel Movidius, который и будет работать с нейросетями. Никаких дополнительных программ или оборудования для этой картонной фотокамеры также не потребуется. На плате имеются 3 модели, которые создали в Гугл, чтобы распознавать изображения.

Цена такой фотокамеры составляет всего 45 долл. США, и сейчас уже есть возможность сделать на неё предварительный заказ. Поставка первых подобных фотокамер начнется уже в этом месяце.





И на самом деле на данный момент компания Гугл развивает свой большой проект связанный с выпуском самодельных наборов связанных с искусственным интеллектом, ведь там верят, что именно за ИИ большое будущее. Сейчас все ведущие компании мира включились в гонку по эффективному применению в своих продуктах искусственного интеллекта и компания Гугл занимает в ней одно из первых мест. И как видим уже выпускаемые продукты Гугл, которые завязаны на искусственный интеллект идут в массовую серию по очень даже приемлемой цене, можно сказать доступной для каждого из нас. И одной из причин такой низкой цены, очевидно является желание компании Гугл дать возможность как можно большему числу людей на планете Земля как говорят "потрогать своими руками" или прикоснуться к миру искусственного интеллекта, а значит самому понять и увидеть, что он реально собой представляет. В этом направлении Гугл несомненном является пионером и показывает остальным хороший пример своей идеально выстроенной бизнес-модели, которая в конечном итоге приносит интернет-гиганту немалую прибыль, а значит и дальнейшее развитие и можно сказать на благо всем нам, жителям Земли.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5a226cbf76806
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google выпустила собственную водку OPLOTT Политика и экономика 0 08.04.2017 15:05
Google выпустила новые инструменты по созданию игр для Assistant bizneser Новости технологий и интернета 0 02.04.2017 14:57
На зависть Apple: компания Samsung запатентовала картонную коробку Peekaboo Новости технологий и интернета 0 10.10.2016 11:54
Apple iPhone 7 Plus заменил профессиональную фотокамеру во время спортивных состязани Сергей Горин Новости технологий и интернета 1 12.09.2016 23:04
Картины нейросети Google принесли десятки тысяч долларов на аукционе tigr Новости в мире финансов и инвестиций 3 03.03.2016 09:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nagan75
MakeDepositToday - make-deposit-today.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
Немцы колонизируют украинскую экономику
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет palq4:503245 (ForexTrend)
От flr09 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар all-hyips
Top-Bet - top-bet.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Matanga
Причины рекордных максимумов Bitcoin
От Matanga в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Tigrenish
Inchcape списала в России £47,4 млн
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
433,022
Тем
502,297
Сообщений
12,600,517

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram