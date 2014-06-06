Ввод и вывод криптовалют, открытие счета, в какое время суток торговать. - Биржи криптовалют | MMGP

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 14:28 Сегодня, 14:28 Сегодня, 13:18 #1 ГераЯ Премиум



Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,298 Благодарностей: 1,643 УГ: 1 КП: 0.324 подарки Ввод и вывод криптовалют, открытие счета, в какое время суток торговать.

Как уже ранее упоминалось и не раз, на криптобиржах стало популярно торговать. Майнинговое оборудование сейчас стоит дорого, и отбивать его долго, но есть выход - криптобиржи, где можно без лишних расходов присоединиться к миру криптовалют. Но начинающим не так просто разобраться в противоречивой информации по азам торговли на криптовалютных биржах, поэтому продолжим серию наших обзоров касательно общих нюансов, что должен знать любой начинающий крипто трейдер, прежде чем приобщиться к торговле. Сегодня расскажем о том, какие наиболее выгодные способы приобрести криптовалюту, если вы не майнер, чтоб потом уже торговать ею на криптобирже, об открытии счета, особенностях ввода и вывода, а также и какое время для торгов лучше выбрать.



Ввод и вывод цифровой валюты



Криптовалютная лихорадка процветает – об этом можно уже говорить с уверенностью, глядя на рост капитализации и объемы торгов на биржах. Кто начал покупать уже с начала года, те уже в огромной прибыли, мало какие акции или фиатные валюты могут показать такой рост.



Не все знают, что покупать криптовалюту можно не только на криптобирже (не все биржи разрешают заводить фиатные валюты). И чтоб подготовиться заранее, можно найти подходящий обменник с хорошими отзывами, либо купить за наличные у человека с хорошей репутацией. Как правило, тут риск не большой, так как подобные обмены уже давно готовый бизнес и обманывать – это означает его разрушить.



Интересные предложения по покупке продаже Bitcoin вы можете найти на специализированных сайтах, о них мало кто знает, но они есть. Например, localbitcoins.com, где можно найти продавцов и покупателей, каждому можно увидеть рейтинг каждого, кто предлагает обмен, рейтинг обменников и провести вполне безопасную сделку и стать полноценным инвестором. На комиссию стоит заранее обратить внимание – могут накручивать около 5%, но сам этот ручной обменник берет только комиссионный сбор за обслуживание (0,5% со сделки).

Этими обменниками обычно пользуются, если на выбранной вами бирже нельзя заводить фиат (например, эта функция отсутствует у Poloniex (вариант только кошельки альткоинов, торгуемых на этой бирже) или могут случаться проблемы пополнения через банк, как это было на Bitfinex). Но если вы хотите более выгодный курс, то конечно нужно создавать самостоятельно предложение по покупке BTC, для этого стоит только зарегистрироваться в качестве участника обмена. Но есть такие биржи как EXMO и Yobit, где можно заводить фиатную валюту и покупать прямо на криптобиже криптовалюту. Но стоит заметить, что на Yobit курсы будут отличаться, чем у того же Poloniex или Bittrex – дороже будут. А что касаемо EXMO то, если пополняете с Qiwi вы заплатите комиссию 5,9%, а с AdvCash - 3%.



Обычно вывода трейдер касается только тогда, когда уже есть первая заработанная прибыль от совершенных сделок и уже тут он может столкнуться со сложностями в виде дополнительных комиссий, неудобными курсами, небольшим выбором способов вывода. Наиболее удобные выводы с биржи на данный момент это опять же AdvCash, но есть один нюанс с 9 октября 2017 система Mastercard перестала выпускать карты AdvCash для граждан РФ, Украины и Казахстана, а выпущенные карты будут обслуживаться только до 9 января 2018 года. Возможно AdvCash вскоре найдет нового эмитента, ждем. Но есть еще вариант заказать карту в платёжной системе ePayments, или использовать обменники опять же, например выбор хороший на BestChange.



Кроме обменников еще один вариант, которым многие пользуются - это заказать карту на Coinsbank, где выпуск будет стоить в районе 15 Евро, только закажите ее заранее обычно идут 2 недели. Тут можно и хранить Bitcoin, и просто вывести вам на удобную систему, варианты на рисунке.





Но всегда прежде, чем делать ввод и вывод, поинтересуйтесь комиссиями системы, что вы выбрали.

Далее, когда вы уже являетесь владельцем Bitcoin, то можно открывать счет на выбранной бирже, переводить на свой счет с кошелька монетки и уже начинать совершать сделки по покупке других криптовалют. Стоит выбирать самые крупные биржи, например, часто рекомендуют топовые Poloniex, Bitfinex, Kraken, Bittrex, где, чем больше ликвидность, тем больше шансов купить нужную валюту по удобной цене.



Открытие счета





Что касаемо открытия счета, то эта процедура на любой криптобирже довольно простая и доступная и можно сказать, что не сложнее, чем, если вы регистрируетесь в социальных сетях. Если это освоили, то и криптобиржа вам по плечам. Но обязательно нужно учесть пару рекомендаций по безопасности, прежде чем вы приступите:



1) Используйте отдельный емейл.



2) Создайте тот пароль, который крайне сложно будет подобрать и на большое количество символов, с разным регистром, пусть вы его и не сможете запомнить. Например, хороший пароль будет «LKr27;ty930lolRo», а имена с датой рождения это плохой пароль.



3) Подключите двухфакторную аутентификацию – что доступна на каждой бирже, если вы ее не используете, то биржа за безопасность ваших сбережений не будет отвечать.



4) При маленьких суммах эквивалентом до 2000 долларов США, можно сразу начинать торговать, при больших суммах стоит озаботиться верификацией личности согласно AML и KYC. Но если честно, то лучше сразу пройти все нюансы верификации, мало ли как у вас дела пойдут.



На верификации хотелось бы остановиться более подробно. В Twitter недавно провели опрос по которому выяснилось, что 1/5 тех, кто проходит процедуру верификации на криптобирже сталкиваются с тем, что эту процедуру затягивают на срок более 1 месяца. При этом только треть верифицировались за сутки, примерно то же количество около недели ждали ответ, 16% около месяца и 1/5 опрошенных до 2 месяцев. Неизвестно с какой биржей столкнетесь вы, поэтому стоит заранее подать документы для идентификации личности, если вам, конечно, это необходимо, но зато вы будете во всеоружии.



Обычно для этой процедуры достаточно сканированных страниц паспорта, но кое-где могут запросить прописку и ее подтверждение в качестве оплаченного счета за коммунальные услуги, а кое-где и придется сфотографироваться с паспортом в руке.



Время торговли



Торговать криптовалютой можно 24/7, то есть 24 часа в сутки каждый день. Конечно, понятно, что в таком режиме трейдер работать не может постоянно, поэтому необходимо для себя выбрать удобное время для торгов.



Главное, что нужно знать:



- больше всего объемов проходит в период торговли азиатских стран, поэтому если выставить утро Пекина UTC +8 - это ранее утро по Москве.

- сессия по Америке начинается тогда, когда заканчивается рабочий день по Москве. Возможно резких движений уже не будет, но именно больше всего новостей выходит в период активности американцев и азиатов (США, Южная Корея, Япония, Китай), где расположены самые крупные криптобиржи.



Это были основные моменты, что нужно учитывать и к чему должен быть готов начинающий криптотрейдер перед началом торгов. Если вы сделаете эту «подготовительную работу», то в дальнейшем уже будет гораздо проще, конечно не считая самой торговли. Всем успехов начинаниях!





Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU Как уже ранее упоминалось и не раз, на криптобиржах стало популярно торговать. Майнинговое оборудование сейчас стоит дорого, и отбивать его долго, но есть выход - криптобиржи, где можно без лишних расходов присоединиться к миру криптовалют. Но начинающим не так просто разобраться в противоречивой информации по азам торговли на криптовалютных биржах, поэтому продолжим серию наших обзоров касательно общих нюансов, что должен знать любой начинающий крипто трейдер, прежде чем приобщиться к торговле. Сегодня расскажем о том, какие наиболее выгодные способы приобрести криптовалюту, если вы не майнер, чтоб потом уже торговать ею на криптобирже, об открытии счета, особенностях ввода и вывода, а также и какое время для торгов лучше выбрать.Криптовалютная лихорадка процветает – об этом можно уже говорить с уверенностью, глядя на рост капитализации и объемы торгов на биржах. Кто начал покупать уже с начала года, те уже в огромной прибыли, мало какие акции или фиатные валюты могут показать такой рост.Не все знают, что покупать криптовалюту можно не только на криптобирже (не все биржи разрешают заводить фиатные валюты). И чтоб подготовиться заранее, можно найти подходящий обменник с хорошими отзывами, либо купить за наличные у человека с хорошей репутацией. Как правило, тут риск не большой, так как подобные обмены уже давно готовый бизнес и обманывать – это означает его разрушить.Интересные предложения по покупке продаже Bitcoin вы можете найти на специализированных сайтах, о них мало кто знает, но они есть. Например,, где можно найти продавцов и покупателей, каждому можно увидеть рейтинг каждого, кто предлагает обмен, рейтинг обменников и провести вполне безопасную сделку и стать полноценным инвестором. На комиссию стоит заранее обратить внимание – могут накручивать около 5%, но сам этот ручной обменник берет только комиссионный сбор за обслуживание (0,5% со сделки).(например, эта функция отсутствует у Poloniex (вариант только кошельки альткоинов, торгуемых на этой бирже) или могут случаться проблемы пополнения через банк, как это было на Bitfinex). Но если вы хотите более выгодный курс, то конечно нужно создавать самостоятельно предложение по покупке BTC, для этого стоит только зарегистрироваться в качестве участника обмена. Но есть такие биржи как EXMO и Yobit, где можно заводить фиатную валюту и покупать прямо на криптобиже криптовалюту. Но стоит заметить, что на Yobit курсы будут отличаться, чем у того же Poloniex или Bittrex – дороже будут. А что касаемо EXMO то, если пополняете с Qiwi вы заплатите комиссию 5,9%, а с AdvCash - 3%.Обычно вывода трейдер касается только тогда, когда уже есть первая заработанная прибыль от совершенных сделок и уже тут он может столкнуться со сложностями в виде дополнительных комиссий, неудобными курсами, небольшим выбором способов вывода., но есть один нюанс с 9 октября 2017 система Mastercard перестала выпускать карты AdvCash для граждан РФ, Украины и Казахстана, а выпущенные карты будут обслуживаться только до 9 января 2018 года. Возможно AdvCash вскоре найдет нового эмитента, ждем. Но есть еще вариант заказать карту в платёжной системе ePayments, или использовать обменники опять же, например выбор хороший на BestChange.Кроме обменников, которым многие пользуются -, где выпуск будет стоить в районе 15 Евро, только закажите ее заранее обычно идут 2 недели. Тут можно и хранить Bitcoin, и просто вывести вам на удобную систему, варианты на рисунке.Далее, когда вы уже являетесь владельцем Bitcoin, то можно открывать счет на выбранной бирже, переводить на свой счет с кошелька монетки и уже начинать совершать сделки по покупке других криптовалют. Стоит выбирать самые крупные биржи, например, часто рекомендуют топовые Poloniex, Bitfinex, Kraken, Bittrex, где, чем больше ликвидность, тем больше шансов купить нужную валюту по удобной цене.Что касаемо открытия счета, то эта процедура на любой криптобирже довольно простая и доступная и можно сказать, что не сложнее, чем, если вы регистрируетесь в социальных сетях. Если это освоили, то и криптобиржа вам по плечам. Но обязательно нужно учесть пару рекомендаций по безопасности, прежде чем вы приступите:1)2)и на большое количество символов, с разным регистром, пусть вы его и не сможете запомнить. Например, хороший пароль будет «LKr27;ty930lolRo», а имена с датой рождения это плохой пароль.3) П– что доступна на каждой бирже, если вы ее не используете, то биржа за безопасность ваших сбережений не будет отвечать.4) При маленьких суммах эквивалентом до 2000 долларов США, можно сразу начинать торговать, при больших суммахНо если честно, то лучше сразу пройти все нюансы верификации, мало ли как у вас дела пойдут.На верификации хотелось бы остановиться более подробно. В Twitter недавно провели опрос по которому выяснилось, что 1/5 тех, кто проходит процедуру верификации на криптобирже сталкиваются с тем, что эту процедуру затягивают на срок более 1 месяца. При этом только треть верифицировались за сутки, примерно то же количество около недели ждали ответ, 16% около месяца и 1/5 опрошенных до 2 месяцев. Неизвестно с какой биржей столкнетесь вы, поэтому стоит заранее подать документы для идентификации личности, если вам, конечно, это необходимо, но зато вы будете во всеоружии.Обычно для этой процедуры достаточно сканированных страниц паспорта, но кое-где могут запросить прописку и ее подтверждение в качестве оплаченного счета за коммунальные услуги, а кое-где и придется сфотографироваться с паспортом в руке.Торговать криптовалютой можно 24/7, то есть 24 часа в сутки каждый день. Конечно, понятно, что в таком режиме трейдер работать не может постоянно, поэтому необходимо для себя выбрать удобное время для торгов.- больше всего объемов проходит в период торговли азиатских стран, поэтому если выставить утро Пекина UTC +8 - это ранее утро по Москве.- сессия по Америке начинается тогда, когда заканчивается рабочий день по Москве. Возможно резких движений уже не будет, но именно больше всего новостей выходит в период активности американцев и азиатов (США, Южная Корея, Япония, Китай), где расположены самые крупные криптобиржи.

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