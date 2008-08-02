Zcash - обновление - Новости криптовалют | MMGP
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Zcash - обновление

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Старый Сегодня, 12:33
#1
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Имя: Василий
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Адрес: Дома
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.11.2017
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Zcash - обновление

Мы все наблюдаем как в последнее время курс Bitcoin и популярных криптовалют неуклонно растет.

Специалисты в области технического анализа наперегонки составляют прогнозы. Но все же главной движущей силой является новостной фон. Поэтому разработчики тех или иных проектов и криптовалют стараются всегда держать криптосообщество в курсе своих дел. Постоянно выкидывают анонсы о проведении технических обновлений и внедрении новых технологических «плюшек».
1 декабря команда криптовалюты Zcash выложила на своей страничке в Twitter очередную новость, в которой сообщила о том, что успешно реализовала очередное обновление версии v1.0.13 и уже на первый день 2018 года планирует запуск очередного обновления v1.0.14.



Напомню - ZEC - Зикэш - это криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная компанией Zerocoin Electric Coin Company, обеспечивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций. Платежи Zcash публикуются в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма транзакции остаются конфиденциальными. Торговый символ Zcash, ZEC, не является официальным ISO 4217. Как и Биткоин, Зикэш имеет фиксированный общий запас в 21 миллион единиц токенов.

Зикэш был аносирован в 20 января 2016 года. Zcash работает на основе общедоступного и испытанного на практике кода Bitcoin Core. Zcash использует прорывные криптографические технологии, а именно доказательства с нулевым разглашением, для подтверждения транзакций без раскрытия дополнительной информации о них.
Криптовалюта Zcash находится в ТОП-20по капитализации ведущих криптовалют мира. Она очень популярна в среде майнеров .
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Vas73 на форуме  
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