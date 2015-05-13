Опрос CNBC: 27% опрошенных считают, что биткоин является мошенничеством - Новости криптовалют | MMGP
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Опрос CNBC: 27% опрошенных считают, что биткоин является мошенничеством

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Опрос CNBC: 27% опрошенных считают, что биткоин является мошенничеством

Биткоин в этому году продемонстрировал увеличение своей цены до беспрецедентных высот, но, несмотря на это, американские финансисты считают, что данная криптовалюта является мошенничеством.

Согласно опросу CNBC Global CFO Council, 27% из 43 опрошенных респондентов, работающих в сфере финансов, считают биткоин мошенничеством. Еще 27% заявили, что биткоин находится в пузыре, и только 14% указали на то, что это реальный актив.

29 ноября биткоин побил свой исторический максимум, достигнув отметки $11600, по данным Livecoinawatch. Вслед за стремительным ростом цены последовала мощная коррекция и слив активов со стороны держателей. Это ознаменовало падение цена до $9300. На сегодняшний день биткоин стабилизировался и торгуется на уровне $11000.

Интересно, что несмотря на то, что биткоин все больше набирает доминирующее положение на финансовом рынке, более половины опрошенных респондентов высказали пессимистическую точку зрения. Кроме того, треть респондентов заявили, что они недостаточно осведомлены о рынке криптовалют, чтобы сформировать собственное мнение. Однако, хотя некоторые утверждают, что они не будут покупать криптовалюту, независимо от ее популярности и роста цены, другие респонденты оказались более любопытными и сейчас изучают рынок.

Как Вы уже заметили, биткоин и весь рынок криптовалют получал, получает и будет получать негативную критику. В конце концов, идея криптовалют заключается в том, чтобы убрать централизованные финансовые институты и монополию на рынке финансов, а это, безусловно, многим не нравится.

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