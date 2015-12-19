Регулятор США разрешил выпустить фьючерсы на биткойн - Новости криптовалют | MMGP

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Регулятор США разрешил выпустить фьючерсы на биткойн

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Регулятор США разрешил выпустить фьючерсы на биткойн
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) разрешила двум чикагским срочным биржам выпустить фьючерсы на биткойн. CME Group и Cboe Global Markets могут начать торговлю ими уже в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal.

После заявления регулятора CME Group сообщила, что торговля фьючерсами на ее площадке начнется 18 декабря. Cboe намерена объявить дату начала торгов в ближайшее время.
После «предметного обсуждения» вопроса в последние недели обе биржи по просьбе регулятора внесли существенные изменения в свои предложения, сообщила CFTC. В частности, были предприняты шаги, чтобы снизить риски манипулирования рынком. CFTC также обязала обе биржи внимательно отслеживать торговлю биткойном на криптобиржах, которые стали их партнерами, и помогать комиссии осуществлять надзор за этими площадками.


Председатель CFTC Кристофер Джанкарло предупредил инвесторов о чрезвычайно высокой волатильности курса биткойна. «Участники рынка должны иметь в виду, что относительно недавно возникшие рынки и биржи для торговли биткойном остаются нерегулируемыми, а права CFTC по надзору за ними ограничены. Сохраняются определенные опасения относительно ценовой волатильности и торговых практик участников этих рынков», — говорится в его заявлении.
Например, в течение среды и четверга биткойн сначала подорожал на 15%, превысив $11 000, затем рухнул на 21% ниже $9000, потом отыграл часть потерь. По данным coinmarketcap.com на 18.00 мск пятницы, курс биткойна составлял $10 674. Кроме того, криптобиржи не раз сталкивались с проблемами: подвергались хакерским атакам, отключались, а японская Mt. Gox, бывшая в свое время крупнейшей биржей криптовалют, обанкротилась в 2014 г.
CME договорилась с криптобиржами Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken, на основании их котировок она будет рассчитывать справочный курс CME CF Bitcoin Reference Rate и устанавливать его один раз в день. По этому курсу будут проводиться расчеты по фьючерсному контракту.
Сейчас на рынках биткойна и других криптовалют почти нет заемных средств, отмечает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Когда с введением фьючерсов и опционов это изменится, на рынках появятся как дополнительный капитал, так и возможность хеджировать позиции за счет коротких продаж (т.е. игры на понижение), что может привести к еще большей волатильности, считает он.
источник: Ведомости
Считаю это началом нового этапа в жизни Биткоина !
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