США официально признали биткоин - Горячие новости | MMGP

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США официально признали биткоин

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США официально признали биткоин


Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает агентство Bloomberg.

Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., управляющая Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). По данным агентства, первые торги могут пройти уже 18 декабря, при этом на бирже утверждают, что готовы стартовать «хоть сейчас».

Кроме того, купить бинарные опционы на биткоин можно будет через брокера Cantor Exchange, который входит в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald, также получившую разрешение американских властей.

Как отмечает агентство, на первых порах Комиссия по торговле товарными фьючерсами точно будет следить за торгами. Кроме того, власти попросили обратить пристальное внимание на торги биткоином и сами торговые площадки, а в случае чего — моментально докладывать.

«Биткоин — это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок», — подчеркнул глава комиссии Кристофер Джанкарло.

Агентство указывает на то, что торговые площадки могли и не обращаться за разрешением комиссии, однако рынок криптовалют настолько нерегулируемый, что создание правил в общих интересах: взлет курса виртуальной валюты подогрел интерес со стороны институциональных, крупных и классических инвесторов.

«Запуск фьючерсов на самом деле оздоровит рынок. Это позволит сделать ценообразование более здоровым, а также позволит создать и усовершенствовать законодательную базу», — сказал президент CBOE Крис Конкэннон.

Ранее о запуске фьючерсов на биткоин сообщала газета The Wall Street Journal. Речь шла о бирже NASDAQ. По данным издания, одна из трех крупнейших торговых площадок в США намерена запустить торги фьючерсами на биткоин в середине 2018 года.

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