Sensation7 - sensation7.cc - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP

Я не админ
!
Старт 2017-12-01
Принимает
:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash,Ethereum
Новый проект
:Sensation7
Планы nvestment
: 12% ежедневно в течение 12 дней
Минимальный вклад
$25
Рефские до
2 уровня: 5% - 2%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от
Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от
NAMECHEAP
Перевод с Google:
Инвестиционные планы
Цитата:
|
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
sensation7.cc - долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
:
+Whois Info
Цитата:
|
12% ежедневно в течение 12 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Окончательный $ 25.00 - $ 250000.00 12.00
:
Цитата:
|
Registrar:
NAMECHEAP INC.
Registration Date:
2017-11-13
Expiration Date:
2020-11-13
Updated Date:
2017-11-26
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
dns1.registrar-servers.com
dns2.registrar-servers.com
Мой вклад:
Цитата:
|
Perfect Money® payment complete
Batch # 197050163
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15701373 (Sensation7)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to sensation7.cc User naale