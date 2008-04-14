Sensation7 - sensation7.cc - HYIP от 16% до 60% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sensation7 - sensation7.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 08:59
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 47,112
Благодарностей: 3,010
Записей в блоге: 1
УГ: 30
КП: 0.067
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Sensation7 - sensation7.cc
Я не админ!

Старт 2017-12-01


Принимает:BTC,Payeer,​PerfectMoney,AdvCash,Ethereum

Новый проект:Sensation7

Планы nvestment: 12% ежедневно в течение 12 дней

Минимальный вклад $25

Рефские до 2 уровня: 5% - 2%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от NAMECHEAP

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
sensation7.cc - долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
Инвестиционные планы:

Цитата:
12% ежедневно в течение 12 дней
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Окончательный $ 25.00 - $ 250000.00 12.00

+Whois Info:

Цитата:
Registrar:
NAMECHEAP INC.
Registration Date:
2017-11-13
Expiration Date:
2020-11-13
Updated Date:
2017-11-26
Status:
clientTransferProhibited
Name Servers:
dns1.registrar-servers.com
dns2.registrar-servers.com
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 197050163
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15701373 (Sensation7)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to sensation7.cc User naale
__________________
Реклама: Доходные инвестиции в Bitcoin: 12% x 12 дней. 6% реф. комиссия

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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