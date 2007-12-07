LiteForex в преддверии Рождества и Нового года запускает праздничную раздачу призов - Общие вопросы работы Брокеров | MMGP

У LiteForex
пришло время Новогодней промоакции 2018 от LiteForex! Более 100 подарков ждут своих обладателей. Спешите их получить!
Принимайте участие в захватывающем конкурсе, соревнуйтесь за право обладания ценными призами, среди которых:
- Apple iPhone X,
- 10.5-inch iPad Pro Wi-Fi 256GB,
- Macbook Pro 2017,
- 2018 LP очков в VIP клубе (50 призов),
- $50 (50 призов).
Используйте свой шанс выиграть отличный подарок к Новому году! Для регистрации в конкурсе достаточно совершить депозит свыше $500 на свой торговый счет. Первым 999 клиентам, выполнившим это условие, будет присвоен уникальный номер для дальнейшего участия.
Период проведения конкурса с 01.12.2017 - 22.01.2018.
За это время мы организуем пять этапов, в течение которых будут формироваться номера победителей. Основой для их определения послужат реальные котировки.
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