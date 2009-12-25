Продам Bitcoin - Биржа криптовалют EXMO | MMGP

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EXMO.com - универсальная криптовалютная платформа, которая позволяет пользователям продать/обменять криптовалюту без участия посредников. Удобный сервис. Быстрый вывод. Широкий выбор криптовалют.
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Сегодня, 08:18
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Сегодня, 06:44
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#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Продам Bitcoin
Продам Bitcoin, мин от 1 и выше. Комиссия 2%
Работаем по Казахстану и всему СНГ, АСТАНА, АЛМАТЫ
Whatsapp и звонки 87750849964, если не отвечаю пишите на whasapp
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Сегодня, 07:56
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#2
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Топ Мастер
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Qazaqstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,878
Благодарностей: 9,136
УГ: 12
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Re: Продам Bitcoin
Цитата:
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Сообщение от Ruslan2006
Продам Bitcoin, мин от 1 и выше. Комиссия 2%
А почему не через биржу?
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Сегодня, 08:18
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