[ICO][BOUNTY] BergmannO - основанная на Linux ОС для майтинга 11.12.17-11.03.2018 - ICO | MMGP

[ICO][BOUNTY] BergmannO - основанная на Linux ОС для майтинга 11.12.17-11.03.2018 vBulletin [video]



1. Описание ICO



BergmannOS — мониторинговая система последнего поколения, обеспечивающая полный контроль и автоматизацию добычи криптовалюты. Система практически полностью готова к использованию — доступна готовая бета-версия программно-аппаратного комплекса для майнеров.



BergmannOS

BergmannOS - основанная на Linux интеллектуальная операционная система, созданная группой профессионалов с большим опытом разработки программного обеспечения и разработки криптовалютных систем. В настоящее время программное обеспечение готово для нормального использования всех основных функций. Упрощение контроля, экономия времени и ресурсов, повышение эффективности устройств и стабилизация платежей майнеров - вот основные цели, которые руководствовались командой.



BergmannOS является частью всей экосистемы Bergmann, которая объединяет отдельные инструменты для эффективной работы в криптосфере. В ближайшем будущем пользователи получат доступ к ряду различных программ для майнеров, включая торговлю ботом.



В рамках BergmannOS произойдет глобальное обновление под кодовым названием Zypher принесет огромные преимущества пользователям системы.



Технологии:

Команда BergmannOSS разработала программный комплекс, который состоит из нескольких интегрированных модулей, разделенных на две функциональные части:

- Часть операционной системы на стороне клиента с полным набором инструментов и драйверов для 100% стабильной работы интеллектуального модуля и закрытого ключа для доступа к серверной части.

- Веб-интерфейс сервера с простым и удобным интерфейсом для дистанционного управления связью интеллектуальных блоков.



Почему вы должны попробовать BergmannOS?

Пользователи уже видят преимущества BergmannOS:

24/7 стабильный контроль над вашей фермой

Автоматическая и ручная настройка рига

Автонастройка видеокарт

Предупреждающие сообщения в случае сбоев

Отчеты о состоянии системы и ее объединении

Рыночные котировки криптовалют

Дружественный интерфейс





2. Выгода для покупателей токенов:

BERG - токен-утилита, выданная в качестве варианта для контракта на обслуживание.

Владельцы токенов BERG смогут использовать их для оплаты услуг BergmannOS. Плата за услугу будет автоматически списываться с остатка на счете пользователя



3. Дивиденды и вознаграждения



Не описана система дивидендов и вознаграждения



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - BERG;

Название - BERG;

Стандарт - ERC20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 1 764 708 BERG;

Доступно для покупки: 1,5 млн;

Максимальная цель - $3 млн;

Минимальная цель - не указано;

Цена:

Стоимость одного BERG в первый период ICO (первый месяц) — $2.

Стоимость одного BERG во второй период ICO (второй месяц) — $2,5.

Стоимость одного BERG в третий период ICO (третий месяц) — $3.Минимальная покупка - 1/1018 ETH;

Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 11 марта 2018 года





Распределение токенов:

10% токенов (176 471 BERG) - BergmannOS

3% токенов (52 942 BERG) - Команда

2% токенов (35 295 BERG) - Баунти

85% токенов (1 500 000 BERG) - Краудсейл

5. Описание баунти кампании



Выделено 2% токенов (35 295 BERG).



Категории задач:

1.YOUTUBE.



2. Медиа.



3. Переводы.



4. Facebook.

Форма -

У вас должно быть не менее 500 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.

Публикуйте как минимум 2 сообщения в неделю.

Не забудьте хештег #bergmannos

Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.



От 500 до 1000 подписчиков - 5 стейков

От 1001 до 5000 последователей - 10 стейков

От 5000 до 10000 последователей - 80 стейков

От 10001 до 35000 последователей - 100 стейков

От 1000 до 9999 друзей и подписчиков - 120 стейков

35001 подписчиков и более - 150 стейков



5. Twitter.

У вас должно быть не менее 100 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.

Длина сообщения - не менее 100 символов.

Не забудьте хештег #bergmannos

Публикуйте как минимум 4 сообщения в неделю.

Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.



От 100 до 250 последователей - 5 стейков

От 251 до 1000 последователей - 10 стейков

От 1001 до 5000 последователей - 50 стейков

От 5000 до 10000 последователей - 80 стейков

От 10001 до 35000 последователей - 100 стейков

35001 подписчиков и более - 150 стейков

6. Bitcointalk.

7. INSTAGRAM.

8. Статьи





Более детально -





6. Сайт, WhitePaper, контакты

https://ico.bergmannos.com/

https://ico.bergmannos.com/Docs/Berg..._updated_4.pdf

https://www.facebook.com/bergmannos/

https://medium.com/@ico.bergmann

https://www.reddit.com/user/BergmannOS/

https://twitter.com/Bergmann_OS

https://www.youtube.com/channel/UCc5...dP4zDDr9UVi_g/

https://bergmannos.slack.com/

http://t.me/bergmannos



— мониторинговая система последнего поколения, обеспечивающая полный контроль и автоматизацию добычи криптовалюты. Система практически полностью готова к использованию — доступна готовая бета-версия программно-аппаратного комплекса для майнеров.- основанная на Linux интеллектуальная операционная система, созданная группой профессионалов с большим опытом разработки программного обеспечения и разработки криптовалютных систем. В настоящее время программное обеспечение готово для нормального использования всех основных функций. Упрощение контроля, экономия времени и ресурсов, повышение эффективности устройств и стабилизация платежей майнеров - вот основные цели, которые руководствовались командой.BergmannOS является частью всей экосистемы Bergmann, которая объединяет отдельные инструменты для эффективной работы в криптосфере. В ближайшем будущем пользователи получат доступ к ряду различных программ для майнеров, включая торговлю ботом.В рамках BergmannOS произойдет глобальное обновление под кодовым названием Zypher принесет огромные преимущества пользователям системы.Команда BergmannOSS разработала программный комплекс, который состоит из нескольких интегрированных модулей, разделенных на две функциональные части:- Часть операционной системы на стороне клиента с полным набором инструментов и драйверов для 100% стабильной работы интеллектуального модуля и закрытого ключа для доступа к серверной части.- Веб-интерфейс сервера с простым и удобным интерфейсом для дистанционного управления связью интеллектуальных блоков.Пользователи уже видят преимущества BergmannOS:24/7 стабильный контроль над вашей фермойАвтоматическая и ручная настройка ригаАвтонастройка видеокартПредупреждающие сообщения в случае сбоевОтчеты о состоянии системы и ее объединенииРыночные котировки криптовалютДружественный интерфейсBERG - токен-утилита, выданная в качестве варианта для контракта на обслуживание.Владельцы токенов BERG смогут использовать их для оплаты услуг BergmannOS. Плата за услугу будет автоматически списываться с остатка на счете пользователяНе описана система дивидендов и вознагражденияICO:Символ - BERG;Название - BERG;Стандарт - ERC20;Платформа - Ethereum;Общее количество токенов: 1 764 708 BERG;Доступно для покупки: 1,5 млн;Максимальная цель - $3 млн;Минимальная цель - не указано;Цена:Стоимость одного BERG в первый период ICO (первый месяц) — $2.Стоимость одного BERG во второй период ICO (второй месяц) — $2,5.Стоимость одного BERG в третий период ICO (третий месяц) — $3.Минимальная покупка - 1/1018 ETH;Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 11 марта 2018 годаРаспределение токенов:10% токенов (176 471 BERG) - BergmannOS3% токенов (52 942 BERG) - Команда2% токенов (35 295 BERG) - Баунти85% токенов (1 500 000 BERG) - КраудсейлВыделено 2% токенов (35 295 BERG).Категории задач:1.YOUTUBE.2. Медиа.3. Переводы.4. Facebook.Форма - https://docs.google.com/forms/d/e/1F...bcMMQ/viewform У вас должно быть не менее 500 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.Публикуйте как минимум 2 сообщения в неделю.Не забудьте хештег #bergmannosВы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.От 500 до 1000 подписчиков - 5 стейковОт 1001 до 5000 последователей - 10 стейковОт 5000 до 10000 последователей - 80 стейковОт 10001 до 35000 последователей - 100 стейковОт 1000 до 9999 друзей и подписчиков - 120 стейков35001 подписчиков и более - 150 стейков5. Twitter.У вас должно быть не менее 100 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.Длина сообщения - не менее 100 символов.Не забудьте хештег #bergmannosПубликуйте как минимум 4 сообщения в неделю.Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.От 100 до 250 последователей - 5 стейковОт 251 до 1000 последователей - 10 стейковОт 1001 до 5000 последователей - 50 стейковОт 5000 до 10000 последователей - 80 стейковОт 10001 до 35000 последователей - 100 стейков35001 подписчиков и более - 150 стейков6. Bitcointalk.7. INSTAGRAM.8. СтатьиБолее детально - https://ico.bergmannos.com/bounty.html https://text.ru/spelling/5a21fd5472627 - 86%

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