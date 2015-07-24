[ICO][BOUNTY] BergmannO - основанная на Linux ОС для майтинга 11.12.17-11.03.2018 - ICO | MMGP

1. Описание ICO
BergmannOS
— мониторинговая система последнего поколения, обеспечивающая полный контроль и автоматизацию добычи криптовалюты. Система практически полностью готова к использованию — доступна готовая бета-версия программно-аппаратного комплекса для майнеров.
BergmannOS
BergmannOS
- основанная на Linux интеллектуальная операционная система, созданная группой профессионалов с большим опытом разработки программного обеспечения и разработки криптовалютных систем. В настоящее время программное обеспечение готово для нормального использования всех основных функций. Упрощение контроля, экономия времени и ресурсов, повышение эффективности устройств и стабилизация платежей майнеров - вот основные цели, которые руководствовались командой.
BergmannOS является частью всей экосистемы Bergmann, которая объединяет отдельные инструменты для эффективной работы в криптосфере. В ближайшем будущем пользователи получат доступ к ряду различных программ для майнеров, включая торговлю ботом.
В рамках BergmannOS произойдет глобальное обновление под кодовым названием Zypher принесет огромные преимущества пользователям системы.
Технологии:
Команда BergmannOSS разработала программный комплекс, который состоит из нескольких интегрированных модулей, разделенных на две функциональные части:
- Часть операционной системы на стороне клиента с полным набором инструментов и драйверов для 100% стабильной работы интеллектуального модуля и закрытого ключа для доступа к серверной части.
- Веб-интерфейс сервера с простым и удобным интерфейсом для дистанционного управления связью интеллектуальных блоков.
Почему вы должны попробовать BergmannOS?
Пользователи уже видят преимущества BergmannOS:
24/7 стабильный контроль над вашей фермой
Автоматическая и ручная настройка рига
Автонастройка видеокарт
Предупреждающие сообщения в случае сбоев
Отчеты о состоянии системы и ее объединении
Рыночные котировки криптовалют
Дружественный интерфейс
2. Выгода для покупателей токенов:
BERG - токен-утилита, выданная в качестве варианта для контракта на обслуживание.
Владельцы токенов BERG смогут использовать их для оплаты услуг BergmannOS. Плата за услугу будет автоматически списываться с остатка на счете пользователя
3. Дивиденды и вознаграждения
Не описана система дивидендов и вознаграждения
4. Детали ICO/PreICO
ICO:
Символ - BERG;
Название - BERG;
Стандарт - ERC20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 1 764 708 BERG;
Доступно для покупки: 1,5 млн;
Максимальная цель - $3 млн;
Минимальная цель - не указано;
Цена:
Стоимость одного BERG в первый период ICO (первый месяц) — $2.
Стоимость одного BERG во второй период ICO (второй месяц) — $2,5.
Стоимость одного BERG в третий период ICO (третий месяц) — $3.Минимальная покупка - 1/1018 ETH;
Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 11 марта 2018 года
Распределение токенов:
10% токенов (176 471 BERG) - BergmannOS
3% токенов (52 942 BERG) - Команда
2% токенов (35 295 BERG) - Баунти
85% токенов (1 500 000 BERG) - Краудсейл
5. Описание баунти кампании
Выделено 2% токенов (35 295 BERG).
Категории задач:
1.YOUTUBE.
2. Медиа.
3. Переводы.
4. Facebook.
Форма - https://docs.google.com/forms/d/e/1F...bcMMQ/viewform
У вас должно быть не менее 500 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.
Публикуйте как минимум 2 сообщения в неделю.
Не забудьте хештег #bergmannos
Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.
От 500 до 1000 подписчиков - 5 стейков
От 1001 до 5000 последователей - 10 стейков
От 5000 до 10000 последователей - 80 стейков
От 10001 до 35000 последователей - 100 стейков
От 1000 до 9999 друзей и подписчиков - 120 стейков
35001 подписчиков и более - 150 стейков
5. Twitter.
У вас должно быть не менее 100 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.
Длина сообщения - не менее 100 символов.
Не забудьте хештег #bergmannos
Публикуйте как минимум 4 сообщения в неделю.
Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.
От 100 до 250 последователей - 5 стейков
От 251 до 1000 последователей - 10 стейков
От 1001 до 5000 последователей - 50 стейков
От 5000 до 10000 последователей - 80 стейков
От 10001 до 35000 последователей - 100 стейков
35001 подписчиков и более - 150 стейков
6. Bitcointalk.
7. INSTAGRAM.
8. Статьи
Более детально - https://ico.bergmannos.com/bounty.html
6. Сайт, WhitePaper, контакты
https://ico.bergmannos.com/
https://ico.bergmannos.com/Docs/Berg..._updated_4.pdf
https://www.facebook.com/bergmannos/
https://medium.com/@ico.bergmann
https://www.reddit.com/user/BergmannOS/
https://twitter.com/Bergmann_OS
https://www.youtube.com/channel/UCc5...dP4zDDr9UVi_g/
https://bergmannos.slack.com/
http://t.me/bergmannos
https://text.ru/spelling/5a21fd5472627
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