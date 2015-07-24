[ICO][BOUNTY] BergmannO - основанная на Linux ОС для майтинга 11.12.17-11.03.2018 - ICO | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,995 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO][BOUNTY] BergmannO - основанная на Linux ОС для майтинга 11.12.17-11.03.2018

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:25
#1
CanYaCoin
Премиум
 
Аватар Jeff Jeff
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 1,106
Благодарностей: 55
УГ: 1
КП: 0.060
подарки
[ICO][BOUNTY] BergmannO - основанная на Linux ОС для майтинга 11.12.17-11.03.2018


1. Описание ICO

BergmannOS — мониторинговая система последнего поколения, обеспечивающая полный контроль и автоматизацию добычи криптовалюты. Система практически полностью готова к использованию — доступна готовая бета-версия программно-аппаратного комплекса для майнеров.

BergmannOS
BergmannOS - основанная на Linux интеллектуальная операционная система, созданная группой профессионалов с большим опытом разработки программного обеспечения и разработки криптовалютных систем. В настоящее время программное обеспечение готово для нормального использования всех основных функций. Упрощение контроля, экономия времени и ресурсов, повышение эффективности устройств и стабилизация платежей майнеров - вот основные цели, которые руководствовались командой.

BergmannOS является частью всей экосистемы Bergmann, которая объединяет отдельные инструменты для эффективной работы в криптосфере. В ближайшем будущем пользователи получат доступ к ряду различных программ для майнеров, включая торговлю ботом.

В рамках BergmannOS произойдет глобальное обновление под кодовым названием Zypher принесет огромные преимущества пользователям системы.

Технологии:
Команда BergmannOSS разработала программный комплекс, который состоит из нескольких интегрированных модулей, разделенных на две функциональные части:
- Часть операционной системы на стороне клиента с полным набором инструментов и драйверов для 100% стабильной работы интеллектуального модуля и закрытого ключа для доступа к серверной части.
- Веб-интерфейс сервера с простым и удобным интерфейсом для дистанционного управления связью интеллектуальных блоков.

Почему вы должны попробовать BergmannOS?
Пользователи уже видят преимущества BergmannOS:
24/7 стабильный контроль над вашей фермой
Автоматическая и ручная настройка рига
Автонастройка видеокарт
Предупреждающие сообщения в случае сбоев
Отчеты о состоянии системы и ее объединении
Рыночные котировки криптовалют
Дружественный интерфейс


2. Выгода для покупателей токенов:
BERG - токен-утилита, выданная в качестве варианта для контракта на обслуживание.
Владельцы токенов BERG смогут использовать их для оплаты услуг BergmannOS. Плата за услугу будет автоматически списываться с остатка на счете пользователя

3. Дивиденды и вознаграждения

Не описана система дивидендов и вознаграждения

4. Детали ICO/PreICO

ICO:
Символ - BERG;
Название - BERG;
Стандарт - ERC20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 1 764 708 BERG;
Доступно для покупки: 1,5 млн;
Максимальная цель - $3 млн;
Минимальная цель - не указано;
Цена:
Стоимость одного BERG в первый период ICO (первый месяц) — $2.
Стоимость одного BERG во второй период ICO (второй месяц) — $2,5.
Стоимость одного BERG в третий период ICO (третий месяц) — $3.Минимальная покупка - 1/1018 ETH;
Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 11 марта 2018 года


Распределение токенов:
10% токенов (176 471 BERG) - BergmannOS
3% токенов (52 942 BERG) - Команда
2% токенов (35 295 BERG) - Баунти
85% токенов (1 500 000 BERG) - Краудсейл
5. Описание баунти кампании

Выделено 2% токенов (35 295 BERG).

Категории задач:
1.YOUTUBE.

2. Медиа.

3. Переводы.

4. Facebook.
Форма - https://docs.google.com/forms/d/e/1F...bcMMQ/viewform
У вас должно быть не менее 500 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.
Публикуйте как минимум 2 сообщения в неделю.
Не забудьте хештег #bergmannos
Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.

От 500 до 1000 подписчиков - 5 стейков
От 1001 до 5000 последователей - 10 стейков
От 5000 до 10000 последователей - 80 стейков
От 10001 до 35000 последователей - 100 стейков
От 1000 до 9999 друзей и подписчиков - 120 стейков
35001 подписчиков и более - 150 стейков

5. Twitter.
У вас должно быть не менее 100 настоящих последователей, чтобы принять участие в кампании.
Длина сообщения - не менее 100 символов.
Не забудьте хештег #bergmannos
Публикуйте как минимум 4 сообщения в неделю.
Вы не должны удалять эти сообщения до конца ICO.

От 100 до 250 последователей - 5 стейков
От 251 до 1000 последователей - 10 стейков
От 1001 до 5000 последователей - 50 стейков
От 5000 до 10000 последователей - 80 стейков
От 10001 до 35000 последователей - 100 стейков
35001 подписчиков и более - 150 стейков
6. Bitcointalk.
7. INSTAGRAM.
8. Статьи


Более детально - https://ico.bergmannos.com/bounty.html


6. Сайт, WhitePaper, контакты
https://ico.bergmannos.com/
https://ico.bergmannos.com/Docs/Berg..._updated_4.pdf
https://www.facebook.com/bergmannos/
https://medium.com/@ico.bergmann
https://www.reddit.com/user/BergmannOS/
https://twitter.com/Bergmann_OS
https://www.youtube.com/channel/UCc5...dP4zDDr9UVi_g/
https://bergmannos.slack.com/
http://t.me/bergmannos

https://text.ru/spelling/5a21fd5472627 - 86%
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

|CanYa
Autonomous P2P marketplace of Services
Initial Coin Offering | | Bitcointalk Thread
Jeff Jeff на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[ICO] [BOUNTY] Labrys - токенизация облигаций 30.01-13.02.2018 Jeff Jeff Предстоящие ICO 0 25.11.2017 18:22
[preICO] HashHive - сервис облачного майтинга 20.11-19.12.2017[BOUNTY] Jeff Jeff ICO 0 29.10.2017 02:23
[ICO][BOUNTY] The MEMESSENGER 25.07.2017-апрель 2018 upline ICO 0 16.08.2017 14:46
[ICO][BOUNTY] ACT 18.11.2017-18.01.2018 upline ICO 0 09.08.2017 13:10
[ICO][BOUNTY] PRCR 01.09.2017-01.01.2018 upline ICO 0 06.08.2017 12:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
CRYPTOTRAIN LTD - cryptotrain.org
От davidd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Infolist
Megatrader - www.megatrader.org
От Infolist в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Высокотехнологичный самогонный аппарат для домашнего пользования
От dengov в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Denver10
Найден фиолетовый алмаз стоимостью около $3.000.000
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
YouTube ужесточает контроль над рекламой и медиасетями
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pharaon-credit
Мошенник WMID 239087378182
От pharaon-credit в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
432,995
Тем
502,271
Сообщений
12,599,218

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram