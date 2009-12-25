Yahoo Finance внедряет новые криптовалютные функции в свою платформу - Новости криптовалют | MMGP
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Yahoo Finance внедряет новые криптовалютные функции в свою платформу

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Yahoo Finance внедряет новые криптовалютные функции в свою платформу

Платформа Yahoo будет поддерживать такие новостные сведения о криптовалютах, как страницы котировок, информацию о выпущенных в обращение монетах и общей рыночной капитализации. Негласно 2017 год объявлен годом криптовалют, и Yahoo присоединяется к основным мировым рупорам цифровых денег.

Этот шаг в значительной степени отражает стремительный рост популярности и стоимости криптовалют практически на всех финансовых площадках, и аппетиты трейдеров будут вполне удовлетворены с помощью привычной им и обновленной Yahoo Finance, которая теперь следит за всей криптовалютной корзиной.

Начиная с сегодняшнего дня приложение Yahoo Finance значительно расширено и включает в себя листинг более 100 единиц криптовалют. Портал Yahoo является одним из наиболее всеобъемлющих финансовых порталов в США и на всем Северо-Американском континенте, и обилие бесплатной информации делает его ведущей площадкой для трейдеров, которые используют платформу для своих частных инвестиций. Теперь Yahoo Finance отражает не только основные криптовалюты, такие как биткойн, эфириум или лайткойн, но и такие второстепенные как Ripple, Dash и множество других. Кроме того, Yahoo Finance также добавила к растущему потоку контента исследовательские работы команды CoinDesk.

Розничные трейдеры также смогут воспользоваться преимуществами интеграции Yahoo Finance с Coinbase. В частности, пользователи смогут напрямую связаться со своими учетными записями Coinbase с помощью портала Yahoo – эта функциональность поддерживается как на iOS, так и на Android в приложении Yahoo Finance.

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