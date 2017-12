[pre-ICO][BOUNTY] TokenGo - платформа токенизации бизнеса 11.12.17-10.01.2018 - ICO | MMGP

[pre-ICO][BOUNTY] TokenGo - платформа токенизации бизнеса 11.12.17-10.01.2018 vBulletin [video]



1. Описание ICO



TokenGo - блокчейн-платформа токенизации бизнеса, использующая справедливую систему вознаграждения.



Платформа TokenGo основана на блокчейне, использующем собственные разработки, которые проектируются и кодируются с нуля для улучшения показателей скорости и масштабирования. Любое мобильное или веб приложение может получить доступ к блокчейн функциям через простой API TokenGo.







Примеры Архитектуры

Каждый узел сети содержит API шлюз, который позволяет быстро и легко подключаться любым приложениям к блокчейн сети TokenGo. Это сильно упрощает разработку мобильных и веб приложений на любом программном языке.



ICO Первичное Размещение Монет

Лендинг страницы основателей ICO, созданные на конструкторе TokenGo, Краудфандинговая площадка TokenGo, Криптовалютная биржа TokenGo, Веб площадка TokenGo взаимодействуют друг с другом, используя функции блокчейна через API шлюзы.



Клиент / Серверная архитектура

Бекэнд мобильного или веб приложения взаимодействует с функциями блокчейна через API шлюзы.



Архитектура Прямого доступа

Любое мобильное или веб приложение напрямую взаимодействует с функциями блокчейна через API шлюзы.



Виджеты голосования

Виджет голосования, установленный на любом веб приложении, взаимодействует с функциями блокчейна через API шлюзы





ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ TOKENGO:

Безопасное голосование

Создание криптовалюты

Финансовые платежи

Виджеты голосования

Владение токенами

Автоматический учет

Аутентификация

Выдача сертификатов





Принцип монетизации платформы «TokenGo» достаточно прост и прозрачен.

Базовые услуги платформы будут всегда бесплатны для неограниченного круга лиц, включая физические и юридические лица. Платные услуги будут предоставляться разово или по подписке.

Платформа «TokenGo» будет взимать комиссию в размере 3% от ICO кампаний, которые осуществляют сбор средств в GOC. Комиссия будет переводиться на счет TokenGo после успешного завершения кампании. Эта комиссия пойдет на обеспечение тех. обслуживания и развитие платформы.

Платформа будет взимать оплату с дополнительных сервисов и услуг, предоставляемых платформой, таких как услуги web-дизайна, создания нестандартных лендинг-пейдж, разработка систем защиты от DDoS-атак и обеспечения безопасности и сохранности данных и т.п. В большинстве случаев это будет криптовалютный аутсорсинг на взаимовыгодной основе.







2. Выгода для покупателей токенов:



Возможности токена GoPower

Консенсус TokenGo использует адаптированный модифицированный алгоритм DPoP — Delegated Proof of Power, в котором за основу взят гибридный алгоритм DPoS/PoW. Одна из его особенностей — использование специально выделенного токена GoPower, который является базой для определения приоритета майтинга монет GoCoin. Чем большим кол-вом GoPower владеет Делегат/майнер, тем больше GoCoin он получит при распределении.

До 90% все произведенных монет GoCoin будет распределяться между держателями токенов GoPower.

Позтому основной драйвер роста стоимости токена — возможность участия в производстве монет GoCoin.

GoPower оказывает решающее значение при распределении монет GoCoin (GOC) - собственной криптовалюты TokenGo.

Чем больше GPT имеет на своём Счёте участник TokenGo в момент начисления вознаграждений, тем большее число монет он получит на свой счёт в результате распределения общей суммы GOC, полученной в результате майтинга.

GoPower будет иметь Силу голоса в 10 раз больше, чем GoCoin для заработка при голосованиях.

Сила голоса напрямую зависит от наличия у участника GoPower и GoCoin. То есть, чем больше показатель «Силы», тем выше Сила голоса TokenGo у данного конкретного участника при голосовании.



Механизм использования токенов после ICO

После ICO будет запущена Криптовалютная биржа TokenGo, на которой начнётся свободная торговля токенамиGoPower.

Токены GoPower будут доступны на других крипто-биржах.



Миграция токенов GoPower

После запуска платформы «TokenGo» все смогут принять участие в процедуре миграции токена с платформы Etherеum\ на платформу «TokenGo» по курсу 1к1, при которой у держателя обновлённых GPT появятся все заявленные дополнительные возможности.





3. Дивиденды и вознаграждения



Не описана система дивидендов и вознаграждения



4. Детали ICO/PreICO



ICO:

Символ - GPT;

Название - GoPower;

Стандарт - ERC20;

Платформа - Ethereum;

Общее количество токенов: 700 млн;

Доступно для покупки: 600 млн;

Максимальная цель - 250 000 ETH;

Минимальная цель - 100 000;



PreICO:

Максимальная цель - 5000 ETH;

Минимальная цель - 1000 ETH;

Цена: 1 GPT = 0,00057143 ETH

Бонус: 50%

Минимальная покупка - 1 GPT;

Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 10 января 2018 года



ICO:

Бонус:

От времени покупки:

1 неделя - 30 %

2 неделя - 20 %

3 неделя - 10 %

4 неделя - 5 %

От суммы покупки:

1000 - 10000 GPT - 10 % - рефералу, 5 % - реферелу;

100001 - 50000 GPT - 20 % рефералу, 10 % - реферелу

свыше 50001 GPT - 30 % рефералу, 15 % - реферелу

Метод покупки: ETH, BTC, BCC, LTC, DASH;

Минимальная покупка - 1 GPT;

февраль-март 2018 года



Распределение токенов:

Краудсейл - 600 млн

Баунти - 20 млн

Команда разработчиков - 50 млн

Стратегическое партнерство и ранние инвесторы - 50 млн



5. Описание баунти кампании



Выделено 20 млн GPT (1 GPT = 0,00057143 ETH или примерно 0,30$ по курсу).



Категории задач:

1. Видео.

· 0–3000 подписчиков. Создать и опубликовать видео о платформе TokenGo.

· 0–3000 подписчиков. Создать и опубликовать видео о баунти кампании TokenGo.

· и другие.

2. СМИ.

· Написать и опубликовать статью о проекте TokenGo в СМИ блог.

· Написать и опубликовать статью о проекте TokenGo в СМИ сайт.

· Написать и опубликовать статью в СМИ блог о реферальной бонусной программе TokenGo для инвесторов.

· Написать и опубликовать статью в СМИ блог о баунти кампании TokenGo.

3. Переводы.

· Перевод официального сайта платформы TokenGo.

· Перевод White Paper платформы TokenGo.

· Перевод оригинальной темы [ANN] ссылка, создание и ведение соответствующей темы в разделе Local на языке перевода на Bitcointalk.

4. Facebook.

· Присоединиться к официальной странице TokenGo в Facebook и проявлять еженедельную активность.

· 100–500 друзей. Сделать уникальную публикацию на своей странице Facebook о платформе TokenGo.

· 501–1000 друзей. Сделать уникальную публикацию на своей странице Facebook о платформе TokenGo.

· и другие

5. Twitter.

· Присоединиться к сообществу TokenGo на официальном Twitter канале и проявлять еженедельную активность.

· 100–500 читателей. Сделать уникальный твит о платформе TokenGo.

· и другие

6. Bitcointalk.

7. Telegram.

· Присоединиться к официальному Телеграм каналу TokenGo.

8. Комментарии.

· Написать комментарий под статьей о платформе TokenGo.

· Написать комментарий под видео о платформе TokenGo.

· и другие

9. Создание контента.

· Создать и опубликовать мем, связанный с платформой TokenGo.

· Создать и опубликовать графический контент (инфографику, презентацию и т.п.), связанную с платформой TokenGo.

10. Аудит.

· Поиск багов и ошибок на официальном сайте TokenGo.

· Обнаружение неточностей в переводах текстов.



Более детально -





6. Сайт, WhitePaper, контакты



https://tokengoplatform.com/

https://tokengoplatform.com/pdf/toke...tepaper_RU.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCqb...7kOKwezTXbihAQ

https://www.facebook.com/tokengoplatform/

https://github.com/TokenGo

https://medium.com/@EN_TokenGo

http://t.me/tokengogroup

https://twitter.com/tokengoplatform



