[pre-ICO][BOUNTY] TokenGo - платформа токенизации бизнеса 11.12.17-10.01.2018 - ICO | MMGP

1. Описание ICO
TokenGo
- блокчейн-платформа токенизации бизнеса, использующая справедливую систему вознаграждения.
Платформа TokenGo основана на блокчейне, использующем собственные разработки, которые проектируются и кодируются с нуля для улучшения показателей скорости и масштабирования. Любое мобильное или веб приложение может получить доступ к блокчейн функциям через простой API TokenGo.
Примеры Архитектуры
Каждый узел сети содержит API шлюз, который позволяет быстро и легко подключаться любым приложениям к блокчейн сети TokenGo. Это сильно упрощает разработку мобильных и веб приложений на любом программном языке.
ICO Первичное Размещение Монет
Лендинг страницы основателей ICO, созданные на конструкторе TokenGo, Краудфандинговая площадка TokenGo, Криптовалютная биржа TokenGo, Веб площадка TokenGo взаимодействуют друг с другом, используя функции блокчейна через API шлюзы.
Клиент / Серверная архитектура
Бекэнд мобильного или веб приложения взаимодействует с функциями блокчейна через API шлюзы.
Архитектура Прямого доступа
Любое мобильное или веб приложение напрямую взаимодействует с функциями блокчейна через API шлюзы.
Виджеты голосования
Виджет голосования, установленный на любом веб приложении, взаимодействует с функциями блокчейна через API шлюзы
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ TOKENGO:
Безопасное голосование
Создание криптовалюты
Финансовые платежи
Виджеты голосования
Владение токенами
Автоматический учет
Аутентификация
Выдача сертификатов
Принцип монетизации платформы «TokenGo» достаточно прост и прозрачен.
Базовые услуги платформы будут всегда бесплатны для неограниченного круга лиц, включая физические и юридические лица. Платные услуги будут предоставляться разово или по подписке.
Платформа «TokenGo» будет взимать комиссию в размере 3% от ICO кампаний, которые осуществляют сбор средств в GOC. Комиссия будет переводиться на счет TokenGo после успешного завершения кампании. Эта комиссия пойдет на обеспечение тех. обслуживания и развитие платформы.
Платформа будет взимать оплату с дополнительных сервисов и услуг, предоставляемых платформой, таких как услуги web-дизайна, создания нестандартных лендинг-пейдж, разработка систем защиты от DDoS-атак и обеспечения безопасности и сохранности данных и т.п. В большинстве случаев это будет криптовалютный аутсорсинг на взаимовыгодной основе.
2. Выгода для покупателей токенов:
Возможности токена GoPower
Консенсус TokenGo использует адаптированный модифицированный алгоритм DPoP — Delegated Proof of Power, в котором за основу взят гибридный алгоритм DPoS/PoW. Одна из его особенностей — использование специально выделенного токена GoPower, который является базой для определения приоритета майтинга монет GoCoin. Чем большим кол-вом GoPower владеет Делегат/майнер, тем больше GoCoin он получит при распределении.
До 90% все произведенных монет GoCoin будет распределяться между держателями токенов GoPower.
Позтому основной драйвер роста стоимости токена — возможность участия в производстве монет GoCoin.
GoPower оказывает решающее значение при распределении монет GoCoin (GOC) - собственной криптовалюты TokenGo.
Чем больше GPT имеет на своём Счёте участник TokenGo в момент начисления вознаграждений, тем большее число монет он получит на свой счёт в результате распределения общей суммы GOC, полученной в результате майтинга.
GoPower будет иметь Силу голоса в 10 раз больше, чем GoCoin для заработка при голосованиях.
Сила голоса напрямую зависит от наличия у участника GoPower и GoCoin. То есть, чем больше показатель «Силы», тем выше Сила голоса TokenGo у данного конкретного участника при голосовании.
Механизм использования токенов после ICO
После ICO будет запущена Криптовалютная биржа TokenGo, на которой начнётся свободная торговля токенамиGoPower.
Токены GoPower будут доступны на других крипто-биржах.
Миграция токенов GoPower
После запуска платформы «TokenGo» все смогут принять участие в процедуре миграции токена с платформы Etherеum\ на платформу «TokenGo» по курсу 1к1, при которой у держателя обновлённых GPT появятся все заявленные дополнительные возможности.
3. Дивиденды и вознаграждения
Не описана система дивидендов и вознаграждения
4. Детали ICO/PreICO
ICO:
Символ - GPT;
Название - GoPower;
Стандарт - ERC20;
Платформа - Ethereum;
Общее количество токенов: 700 млн;
Доступно для покупки: 600 млн;
Максимальная цель - 250 000 ETH;
Минимальная цель - 100 000;
PreICO:
Максимальная цель - 5000 ETH;
Минимальная цель - 1000 ETH;
Цена: 1 GPT = 0,00057143 ETH
Бонус: 50%
Минимальная покупка - 1 GPT;
Начнется 11 декабря 2017 года и завершиться 10 января 2018 года
ICO:
Бонус:
От времени покупки:
1 неделя - 30 %
2 неделя - 20 %
3 неделя - 10 %
4 неделя - 5 %
От суммы покупки:
1000 - 10000 GPT - 10 % - рефералу, 5 % - реферелу;
100001 - 50000 GPT - 20 % рефералу, 10 % - реферелу
свыше 50001 GPT - 30 % рефералу, 15 % - реферелу
Метод покупки: ETH, BTC, BCC, LTC, DASH;
Минимальная покупка - 1 GPT;
февраль-март 2018 года
Распределение токенов:
Краудсейл - 600 млн
Баунти - 20 млн
Команда разработчиков - 50 млн
Стратегическое партнерство и ранние инвесторы - 50 млн
5. Описание баунти кампании
Выделено 20 млн GPT (1 GPT = 0,00057143 ETH или примерно 0,30$ по курсу).
Категории задач:
1. Видео.
· 0–3000 подписчиков. Создать и опубликовать видео о платформе TokenGo.
· 0–3000 подписчиков. Создать и опубликовать видео о баунти кампании TokenGo.
· и другие.
2. СМИ.
· Написать и опубликовать статью о проекте TokenGo в СМИ блог.
· Написать и опубликовать статью о проекте TokenGo в СМИ сайт.
· Написать и опубликовать статью в СМИ блог о реферальной бонусной программе TokenGo для инвесторов.
· Написать и опубликовать статью в СМИ блог о баунти кампании TokenGo.
3. Переводы.
· Перевод официального сайта платформы TokenGo.
· Перевод White Paper платформы TokenGo.
· Перевод оригинальной темы [ANN] ссылка, создание и ведение соответствующей темы в разделе Local на языке перевода на Bitcointalk.
4. Facebook.
· Присоединиться к официальной странице TokenGo в Facebook и проявлять еженедельную активность.
· 100–500 друзей. Сделать уникальную публикацию на своей странице Facebook о платформе TokenGo.
· 501–1000 друзей. Сделать уникальную публикацию на своей странице Facebook о платформе TokenGo.
· и другие
5. Twitter.
· Присоединиться к сообществу TokenGo на официальном Twitter канале и проявлять еженедельную активность.
· 100–500 читателей. Сделать уникальный твит о платформе TokenGo.
· и другие
6. Bitcointalk.
7. Telegram.
· Присоединиться к официальному Телеграм каналу TokenGo.
8. Комментарии.
· Написать комментарий под статьей о платформе TokenGo.
· Написать комментарий под видео о платформе TokenGo.
· и другие
9. Создание контента.
· Создать и опубликовать мем, связанный с платформой TokenGo.
· Создать и опубликовать графический контент (инфографику, презентацию и т.п.), связанную с платформой TokenGo.
10. Аудит.
· Поиск багов и ошибок на официальном сайте TokenGo.
· Обнаружение неточностей в переводах текстов.
Более детально - https://medium.com/@RU_TokenGo/баунт...o-9da4f3bc4efe
6. Сайт, WhitePaper, контакты
https://tokengoplatform.com/
https://tokengoplatform.com/pdf/toke...tepaper_RU.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCqb...7kOKwezTXbihAQ
https://www.facebook.com/tokengoplatform/
https://github.com/TokenGo
https://medium.com/@EN_TokenGo
http://t.me/tokengogroup
https://twitter.com/tokengoplatform
https://text.ru/antiplagiat/5a21ec848df5e
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