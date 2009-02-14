Акционерная площадка BPWORLD - Знакомства и встречи | MMGP

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Акционерная площадка BPWORLD
BPWorld– это инновационная и быстро развивающаяся акционерная площадка по запуску проектов в сфере разработки высокотехнологичных продуктов IT- индустрии.
Продукты BPWorld © акционерной площадки:
Халява Go.
Принципиально новый скидочный сервис! Позволяющий экономить до 100% от покупок, благодаря покупкам своих друзей! А для владельцев бизнеса это полностью бесплатный инструмент для развития повторных продаж и привлечения новых клиентов.
Туризм Go.
Турпутевки, бронирование отелей, покупка авиабилетов - теперь по себестоимости! Экономия до 20% за счет отсутствия комиссии посредников. Лучшее мобильное приложения для путешественников и любителей туризма!
Дисконт Go.
Полная замена дисконтных карт в одном проекте! Единожды регистрация и доступ ко всем дисконтным и бонусным программам! (Эльдорадо, М.Видео, РИВ ГОШ и т.д.) Больше не нужно таскать с собой ненужный пластик! Достаточно запомнить свой номер телефона.