Microsoft Edge для Android вышел из стадии беты - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 432,993 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Microsoft Edge для Android вышел из стадии беты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:13
#1
Топ Мастер
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 13,778
Благодарностей: 2,687
УГ: 16
Записей в CT-блоге: 47
КП: 0.104
подарки
награды Волшебный горшочек 
Microsoft Edge для Android вышел из стадии беты

После двух месяцев тестирования компания Microsoft выпустила на Android стабильную версию фирменного браузера Edge. Это событие сопровождалось выходом крупного обновления, включающего несколько важных нововведений. Напомним, одной из особенностей браузера является синхронизация данных между разными устройствами, будь то смартфон, планшет или компьютер на Windows.


С выходом из беты в Edge для Android появилась поддержка тёмной темы, что будет особенно полезно на устройствах с OLED-дисплеями, и функция синхронизации паролей. Последняя позволяет единожды ввести комбинацию на сайте, чтобы она автоматически «подтянулась из облака» на другом гаджете. Также в браузере есть режим InPrivate, блокирующий сохранение истории и cookie-файлов.

Источник.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

|ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Проверяй хайпы на HYIP.LIFE|ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
monobank для iOS выходит из беты, Android скоро! morg Новости в банковской сфере и страховании 9 19.11.2017 21:28
Браузер Microsoft Edge неожиданно появился на iOS и Android bizneser Новости технологий и интернета 0 05.10.2017 22:25
Microsoft Authenticator выходит из стадии беты bizneser Новости технологий и интернета 3 14.11.2016 11:35
Microsoft выплатит до 15 тысяч долларов тем, кто найдёт баги в Microsoft Edge bizneser Новости технологий и интернета 5 28.10.2016 00:42
Российский аналог Microsoft Office вышел на Android и iOS clipman77 Новости технологий и интернета 19 12.10.2016 18:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар venik55
В Германии начали выдавать потребительские кредиты с отрицательной процентной ставкой
От venik55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар clipman77
Платформа Uphold начала работу над новым бизнес-сервисом
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Секс. Сбой программы
От veterok2308 в разделе «Курилка»
Аватар Ramzi
Сайт под ключ
От Ramzi в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватар tigr
Шведские врачи разоблачили чудовищную ложь «спасателей» из «Белых касок»
От tigr в разделе «Политика и экономика»
Аватар clipman77
Аналитик Nasdaq предсказал биткоину светлое будущее
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
432,993
Тем
502,262
Сообщений
12,598,954

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram