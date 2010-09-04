Microsoft Edge для Android вышел из стадии беты - Новости технологий и интернета | MMGP

После двух месяцев тестирования компания Microsoft выпустила на Android стабильную версию фирменного браузера Edge. Это событие сопровождалось выходом крупного обновления, включающего несколько важных нововведений. Напомним, одной из особенностей браузера является синхронизация данных между разными устройствами, будь то смартфон, планшет или компьютер на Windows.
С выходом из беты в Edge для Android появилась поддержка тёмной темы, что будет особенно полезно на устройствах с OLED-дисплеями, и функция синхронизации паролей. Последняя позволяет единожды ввести комбинацию на сайте, чтобы она автоматически «подтянулась из облака» на другом гаджете. Также в браузере есть режим InPrivate, блокирующий сохранение истории и cookie-файлов.
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