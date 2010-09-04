Экс-советник Andreessen Horowitz занял должность президента Coinbase - Новости криптовалют | MMGP

Крупнейшая биткоин-компания Coinbase объявила о назначении на должность президента и главного операционного директора Асиффа Хирджи, 51-летнего инвестора и предпринимателя с большим опытом работы на финансовых рынках. Об этом говорится в блоге компании.
В прошлом президент крупнейшего онлайн-брокера Ameritrade и топ-менеджер в TPG Capital, Saxo Bank, Hewlett Packard и Bain Capital, Асифф Хирджи в последнее время занимал пост советника венчурной фирмы Andreessen Horowitz, где его усилия были направлены на развитие нескольких портфельных компаний.
«Coinbase вступает в увлекательный этап своего пути. Асифф Хирджи приносит с собой знание традиционных финансовых услуг и глубокую техническую экспертизу, и сейчас, когда мы развиваем новые рынки и продукты, это делает его идеальным лицом для управления нашей операционной деятельностью», — сказал CEO Coinbase Брайан Армстронг.
Напомним, в ноябре калифорнийская Coinbase объявила о запуске Coinbase Custody — новой компании, основной целью которой будет оказание помощи институциональным инвесторам в безопасном хранении цифровых активов.
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