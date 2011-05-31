Сколько реально достают денег в виде мелочи из российских и зарубежных фонтанов - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Сколько реально достают денег в виде мелочи из российских и зарубежных фонтанов





Особенно летом любой из нас может увидеть как в каком-нибудь большом городском фонтане "мылышня" собирает брошенную туда мелочь. А можно ли реально заработать сбором мелочи в наших фонтанах? Этим вопросом заинтересовались российский журналисты и вот что они рассказали.



Во-первых, они выяснили, что наших соцсетях есть форумы "ловцов мелочи", где они между собой общаются. И по их словам, выходит, что сейчас туристы и просто праздно гулящие рядом с фонтанами особо деньгами не разбрасываются и например, в один из фонтанов на ВДНХ в Москве по их подсчетам до начала реконструкции "падало" не более 100 руб. в день. Во-вторых, ближе к Кремлю "уловы" мелочи более богаче, но там часто таких ловцов мелочи "гоняет" полиция и реально можно заплатить штраф за купание в фонтане как за "мелкое хулиганство" - до 2000 руб.



Между тем, пресс-служба московского предприятия "Гормост", которая занимается обслуживанием фонтанов заявила журналистам, что перед как закрыть фонтаны на зиму, рабочие их чистят и всю собранную мелочь просто грубо говоря выбрасывают, поскольку отчищать её от ила им просто невыгодно и нудно. Также участники "фонтанных" форумов в соцсетях не скрывают, что на самом деле большинство фонтанов Москвы неофициально уже давно были поделены и собирают в них мелочь мол только свои. Под "своими" подразумеваются подростки и бездомные. Вообщем как вы наверное уже поняли, особых денег на наших фонтанах не сделаешь, но вот за рубежом "уловы" другие и далее речь пойдёт про них.



Например, в США рядом с одним из казино Лас-Вегаса, а именно "Белладжо" расположен небольшой искусственный пруд причём с музыкальным фонтаном. И раз место богатое, то и "уловы" мелочи не сравнить с московскими - до 1000 долларов в месяц. Правда в таком богатом месте вряд ли вы увидите в фонтане какого-либо сборщика мелочи - просто охрана казино не даст ему сделать это, а то ведь всех клиентов казино распугает. Просто обслуга этого развлекательного заведения периодически чистит прудик от накиданной в него "мелочи" и сдаёт в кассу. Хозяева казино утверждают, что они направляют эти средства в бедные страны на постройку домов. Но фонтан в "Белладжо" оказывается не самый богатый в США - по количеству собранной в месяц мелочи его ровно в 2 раза опережают фонтаны расположенные в крупном ТЦ США под названием "Moll of America" и эти 2000 долл. США каждый месяц направляются на благотворительность.



Сообщается, что в Южной Корее деньги собранные из фонтанов этой страны копятся в течение года, а затем их отправляют в детские дома или благотворительные фонды.



В ФРГ, конкретно в городах Айзенхюттенштадте и Герлице годные монеты поступают в бюджет местных муниципалитетов.



А самый "богатый" фонтан находится в Риме и это фонтан "Треви". В 2016 году из него выбрали почти 1,4 млн Евро. Поток туристов к нему не ослабевает, ведь считается, что бросив в него одну монету, ты обязательно потом вернёшься в Рим, а если не жалко двух монет, то тебя ждёт любовь, и конечно, три монеты приведут тебя к браку. Все монеты собранные в этом фонтане идут также на благотворительность.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5a21d04514c57 Особенно летом любой из нас может увидеть как в каком-нибудь большом городском фонтане "мылышня" собирает брошенную туда мелочь. А можно ли реально заработать сбором мелочи в наших фонтанах? Этим вопросом заинтересовались российский журналисты и вот что они рассказали.Во-первых, они выяснили, что наших соцсетях есть форумы "ловцов мелочи", где они между собой общаются. И по их словам, выходит, что сейчас туристы и просто праздно гулящие рядом с фонтанами особо деньгами не разбрасываются и например, в один из фонтанов на ВДНХ в Москве по их подсчетам до начала реконструкции "падало" не более 100 руб. в день. Во-вторых, ближе к Кремлю "уловы" мелочи более богаче, но там часто таких ловцов мелочи "гоняет" полиция и реально можно заплатить штраф за купание в фонтане как за "мелкое хулиганство" - до 2000 руб.Между тем, пресс-служба московского предприятия "Гормост", которая занимается обслуживанием фонтанов заявила журналистам, что перед как закрыть фонтаны на зиму, рабочие их чистят и всю собранную мелочь просто грубо говоря выбрасывают, поскольку отчищать её от ила им просто невыгодно и нудно. Также участники "фонтанных" форумов в соцсетях не скрывают, что на самом деле большинство фонтанов Москвы неофициально уже давно были поделены и собирают в них мелочь мол только свои. Под "своими" подразумеваются подростки и бездомные. Вообщем как вы наверное уже поняли, особых денег на наших фонтанах не сделаешь, но вот за рубежом "уловы" другие и далее речь пойдёт про них.Например, в США рядом с одним из казино Лас-Вегаса, а именно "Белладжо" расположен небольшой искусственный пруд причём с музыкальным фонтаном. И раз место богатое, то и "уловы" мелочи не сравнить с московскими - до 1000 долларов в месяц. Правда в таком богатом месте вряд ли вы увидите в фонтане какого-либо сборщика мелочи - просто охрана казино не даст ему сделать это, а то ведь всех клиентов казино распугает. Просто обслуга этого развлекательного заведения периодически чистит прудик от накиданной в него "мелочи" и сдаёт в кассу. Хозяева казино утверждают, что они направляют эти средства в бедные страны на постройку домов. Но фонтан в "Белладжо" оказывается не самый богатый в США - по количеству собранной в месяц мелочи его ровно в 2 раза опережают фонтаны расположенные в крупном ТЦ США под названием "Moll of America" и эти 2000 долл. США каждый месяц направляются на благотворительность.Сообщается, что в Южной Корее деньги собранные из фонтанов этой страны копятся в течение года, а затем их отправляют в детские дома или благотворительные фонды.В ФРГ, конкретно в городах Айзенхюттенштадте и Герлице годные монеты поступают в бюджет местных муниципалитетов.А самый "богатый" фонтан находится в Риме и это фонтан "Треви". В 2016 году из него выбрали почти 1,4 млн Евро. Поток туристов к нему не ослабевает, ведь считается, что бросив в него одну монету, ты обязательно потом вернёшься в Рим, а если не жалко двух монет, то тебя ждёт любовь, и конечно, три монеты приведут тебя к браку. Все монеты собранные в этом фонтане идут также на благотворительность.Специально для mmgp.ru

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