В украинских криптоматах вскоре можно будет купить не только биткоин - Новости криптовалют | MMGP
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В украинских криптоматах вскоре можно будет купить не только биткоин

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В украинских криптоматах вскоре можно будет купить не только биткоин

В обновленной версии криптоматов планируется расширение ассортимента криптовалют, доступных для покупки. В целом доступными для приобретения станут все монеты, которые торгуются на криптобирже KUNA. Одной из валют, которую планируется добавить в терминалы, станет украинский «Карбованец».


Кроме того, станут доступны две версии криптоматов с одинаковым софтом, различающиеся лишь дизайном. Увидеть все возможные вариации криптоматов, включая самую первую, а также узнать о них больше, можно на видео.


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