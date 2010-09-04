Покупка без риска: на маркетплейсе Prom.ua новый формат платежей - Новости платежных систем | MMGP
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Покупка без риска: на маркетплейсе Prom.ua новый формат платежей

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Покупка без риска: на маркетплейсе Prom.ua новый формат платежей

Покупки на маркеплейсах и досках объявлений становятся безопаснее. Ранее в этом году торговая площадка OLX совместно с платежным провайдером UAPAY запустила для своих клиентов услугу «Безопасная сделка».

А уже скоро подобный сервис ждет полномасштабный запуск на крупнейшем украинском маркетплейсе – Prom.ua. Об этом сообщил Дмитрий Зарахович, управляющий партнер UAPAY во время выступления на конференции FinRetail 2017. Спикер добавил, что до полноценного запуска услуги на площадке проходило тестирование нового сервиса. А уже в декабре он будет доступен для подключения всем торговцам.

На сайте маркетплейса уже появилась подробная инструкция для покупателей и продавцов о том, как использовать сервис «Покупка без риска».


Решение призвано защитить покупателей от недобросовестных продавцов, которые часто требуют предоплату на карту, а затем не высылают товар. А также продавцов, которые могут стать жертвой мошенников.

В основе сервиса лежит блокировка средств на карте покупателя в момент оплаты покупки вплоть до получения товара в отделении почтового оператора. Средства поступят на счет продавца только после того, как покупатель подтвердит получение товара и его соответствие образцу на сайте. Если товар не соответствует описанию, и покупатель откажется от покупки, деньги возвращаются на его карту.

Решение реализовано совместно с финансовой компанией UAPAY и почтовым оператором Нова пошта.

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новости, платежная система
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