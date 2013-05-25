YOUTUBECOIN - 100 токенов за регистрацию - Другие криптовалюты | MMGP
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YOUTUBECOIN - 100 токенов за регистрацию

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:44
#1
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Московская обл.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 221
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.292
YOUTUBECOIN - 100 токенов за регистрацию
youtubecoin перспективная монета.
Получи 100 токенов, цена которых увеличивается каждый день на 1 цент абсолютно бесплатно! (если так пойдет дальше, то через 100 дней это будет 100$)
Так же Вы их можете приобрести через функционал сайта как высокодоходную инвестицию: купив сегодня через неделю можете продать в 3 раза дороже
Конечно, смахивает больше на пирамиду, но авторизация там быстрая (через гугл) и нажать три кнопки не сложно.
Можно заработать и дополнительные токены: 10 за репост, 10 за подписку на канал.
Сегодня токен стоит 3 цента, через неделю будет уже 10 центов.
Отличная рефсистема: 13%-8%-3%
Можно рассказать знакомым.
Зарегистрироваться и получить 100 токенов БЕСПЛАТНО

добавлено через 6 минут
Купил 30 ютуб коинов
Цитата:
Дата операции: 01 Дек 2017 23:50
ID операции: 436723981
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма списания: 56.96 p
Сумма получения: 56.96 p
__________________
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Последний раз редактировалось iksport; Сегодня в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
iksport на форуме  
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Метки
бесплатно, криптовалюта, токены
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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