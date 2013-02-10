Россия готовится выйти на фондовый рынок с облигациями номинированными в юанях - Горячие новости | MMGP
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Россия готовится выйти на фондовый рынок с облигациями номинированными в юанях

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Россия готовится выйти на фондовый рынок с облигациями номинированными в юанях
Министерство финансов Российской Федерации собирается привлечь в российскую экономику китайские инвестиции. Как стало известно из анонимных источников издания Bloomberg, Россия готовится выйти на рынок долговых обязательств, выпустив облигации на сумму в 1 млрд долларов, и номинировав их в китайской национальной валюте.

В прошедший четверг, представители российского правительства проводили широкое совещание с представителями крупнейших инвестиционных фондов Китая, где поднималась тема экономического здоровья России, её стратегии на финансовых рынках, и политике на долговых рынках. Докладчиками во время совещания значились Владимир Колычев, который является заместителем министра финансов РФ, а так же представители Московской фондовой Биржи и Центрального Банка России. Среди приглашённых были представители не только частных инвестиционных фондов КНР, но и руководство Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Как считают западные аналитики, российская сторона в ходе совещания пыталась выявить степень заинтересованности российскими долговыми обязательствами со стороны китайских инвесторов.

Как заявляют анонимные источники издания Bloomberg, российские долговые обязательства, номинированные в юанях, получат листинг на Московской фондовой бирже, а инвесторы смогут их приобрести через московское отделение ICBC.

Представители Министерства финансов России отказались как-либо комментировать появившуюся новость.

По материалам vedomosti.ru
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