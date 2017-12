Россия готовится выйти на фондовый рынок с облигациями номинированными в юанях - Горячие новости | MMGP

Drum13 Мастер

Россия готовится выйти на фондовый рынок с облигациями номинированными в юанях



В прошедший четверг, представители российского правительства проводили широкое совещание с представителями крупнейших инвестиционных фондов Китая, где поднималась тема экономического здоровья России, её стратегии на финансовых рынках, и политике на долговых рынках. Докладчиками во время совещания значились Владимир Колычев, который является заместителем министра финансов РФ, а так же представители Московской фондовой Биржи и Центрального Банка России. Среди приглашённых были представители не только частных инвестиционных фондов КНР, но и руководство Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China. Как считают западные аналитики, российская сторона в ходе совещания пыталась выявить степень заинтересованности российскими долговыми обязательствами со стороны китайских инвесторов.



Как заявляют анонимные источники издания Bloomberg, российские долговые обязательства, номинированные в юанях, получат листинг на Московской фондовой бирже, а инвесторы смогут их приобрести через московское отделение ICBC.



Представители Министерства финансов России отказались как-либо комментировать появившуюся новость.



